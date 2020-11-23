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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6835683668376838>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:07

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".

Вже мільярд разів це обговорювали!!
Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний.
Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.

Так о том и речь, что не с теми советовался.

Опускаетесь на откровенный бред.
А з ким він мав радитись? З Яником? З Путіним? З ким?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.

Рейтинг не всі Ради рахував:
Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы.
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... z9XJgmMbrE
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:46

  Вкладчик1234 написав:
Украина на пороге технического дефолта. Зеленский проведет всречи с лидерами групп влияния ВР для поиска путей выхода из кризиса

Наши источники из окружения президента Зеленского сообщают, что Владимир Александрович на этой неделе намерен встретиться с лидерами групп влияния в Верховной Раде. Обсуждается общая встреча вне зависимости от личных взаимоотношений и цвета партий.

Причиной для такого шага стал надвигающийся технический дефолт и отсутствие в бюджете средств для выплат по защищённым статьям расходов. В ОП понимают, что без совместной работы команды президента и всех сил в Верховной Раде страну ожидает серьёзный экономический кризис.

Усилились эти опасения после того, как страны "Большой двадцатки" не включили Украину в перечень стран, которым будет дана отсрочка по кредитам и предоставлена экономическая помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напротив, на Украину усиливается давление МВФ, которые выдвигают все больше требований для продолжения кредитования.

Зеленский понимая всё это рассчитывает найти поддержку в лице других политических лидеров. Проблема заключается в том, что ни для кого из них не выгодно усиление Зеленского и выход из кризиса за счет его идей, а значит, вполне вероятно, что Украину в скором времени всё-таки ожидает серьёзное ухудшение экономической ситуации и новый глубокий кризис.

https://t.me/politics_hills/220

23.11.20 20:19 В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта
https://censor.net/ru/news/3232768/v_go ... miki_kuhta
В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики КухтаНепрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно оперативным данным казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по стостоянию на сегодня составляют 9,4 млрд грн, из них 3 млрд грн по защищенным расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд грн к показателям предыдущей недели", - написал Кухта.

По информации экс-чиновника, с 9 ноября казначейство работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. "В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил он.

По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня.

Экс-чиновник считает, что выходом из данной ситуации является срочное возобновление сотрудничества с МВФ и принимать реалистичный бюджет на 2021 год.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:50

Блинкен последовательный сторонник антироссийских санкций за агрессию против Украины.

"Военного решения конфликта в Восточной Украине, по нашему мнению, не существует. Проблема конечно в том, что единственные, кто считает, что военное решение существует - это Россия и сепаратисты, которые на нее работают. Так что надо лишить их этого убеждения", - говорил будущий госсекретарь США в 2015 году.

А так Блинкен комментировал аннексию Крыма: "Украина больше объединена в своей прозападной ориентации, а сам Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует, как минимум 7 млрд долларов в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15-16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:52

Re: Політичні дискусії

Ну, а это уже рассматривалось неоднократно:
23.11.20 16:18 Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов
https://censor.net/ru/news/3232705/ukra ... o_verlanov

Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - ВерлановКачественный прыжок от авторитарной империи к европейской демократии Украине оказался сложным, и теперь страна застряла в стагнации, живя от кризиса к кризису и от революции к революции, а население продолжает жить в бедности.
Об этом пишет в своей колонке для западного издания Atlantic Council экс-глава ГНС Сергей Верланов. По его мнению, в числе причин указанного явления – деструктивная роль России и влияние олигархов на все составляющие жизни в стране.

"Никого не удивит, что украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело. В конце концов, у них общие ключевые цели, например, сохранять в Украине слабые государственные институты и нынешнюю коррупцию, предотвращать интеграцию страны в значительно более прозрачное и основанное на правилах евроатлантическое сообщество. Баланс сил между различными олигархическими группами может варьироваться, но суть системы остается неизменной. Небольшая группа олигархов одобряет ключевые решения через своих представителей во власти и в государственных учреждениях, продолжая формировать траекторию нации", - пишет Сергей Верланов.

Он также отмечает, что у страны были попытки вырваться из замкнутого круга, сформированного олигархами.

"Возглавляя Государственную налоговую службу (ГНС), я вместе с Гончаруком в составе реформаторского правительства включился в борьбу с системой коррупции, построенной для того, чтобы добывать ресурсы в интересах олигархических кланов страны. Команда Гончарука состояла из порядочных людей, но у них в основном не хватало опыта для византийского мира украинских политических интриг, и они оказались не на равных для закаленных олигархических сил. Правительство продержалось меньше года", - отметил Верланов.

Сергей Верланов подчеркнул, что украинские олигархи обычно оказывают влияние через коррумпированных депутатов, чиновников, силовиков и судей. Значительную роль играет также украинская бюрократия, особенно на среднем и высшем уровнях государственной службы.

"Учитывая роль государственной службы в неформальных империях украинских олигархов, особенно важными были административные реформы, которые запустило правительство Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах. Они имели целью создать четкое разделение между политическими назначенцами и теми, кто получил должности через конкурсный отбор. Впервые в истории независимой Украины административная вертикаль в правительственной бюрократии прошла серьезное переформатирование, и к системе начали приходить талантливые молодые профессионалы", - рассказал Сергей Верланов.

По его словам, прогресс длился недолго. Под предлогом антикризисных мер во время эпидемии коронавируса нынешнее правительство отменило конкурсный отбор на правительственные должности.

"Это прямое нарушение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и серьезная победа старых элит в борьбе за сохранение контроля над страной. Последние месяцы тоже успешные для украинских олигархических сил: они и дальше сворачивают реформы, доминируют на политической повестке дня в Украине с 2014 года. По ряду сомнительных судебных решений, в основном от Конституционного суда, антикоррупционная инфраструктура, созданная за последние шесть лет, сейчас под угрозой", - отметил Сергей Верланов.

По мнению Сергея Верланова, один из основных шагов к ограничению влияния олигархов - это приватизация весомого портфеля государственных активов, многие из которых являются серьезными источниками коррупции. Другой важнейший шаг - реформа судопроизводства. "Отсутствие справедливых и незаангажированных судов - это самая большая преграда для развития Украины. Это сдерживает иностранные инвестиции и отравляет все другие измерения украинского общества, создавая среду безнаказанности, в которой олигархические кланы могут процветать", - считает Сергей Верланов. Он также добавил, что в борьбе с олигархами один из важных шагов – это привлечения международных специалистов, единственный инструмент, который доказал свою эффективность.

По мнению Верланова, деолигархизации также требует Антимонопольный комитет. "Сейчас в руках нескольких избранных находятся целые сектора украинской экономики, в частности, производство стали, энергетика и химическая промышленность. Олигархические группы также монополизируют собственность мейнстримные СМИ, что позволяет им искажать дискуссию и формировать общественное мнение", - сообщил Сергей Верланов.

Сергей Верланов отметил, что сегодня не наблюдает политической воли, чтобы внедрять шаги, необходимые для деолигархизации и борьбы с коррупцией. "Пока Украина не будет иметь лидеров, готовых делать это, интересы олигархов будут оставаться решающими в определении будущего страны", - уверен Сергей Верланов.


Г.а.м.н.е.ц.о.м начинает отдавать со слов "молодая команда" и продажа ключевых активов Государства, по причине существования которых Украина ещё существует.

Звучит словно "Остаточна реалізація проекту держави Україна".
Дабы не бороться с криминалом и коррупцией окончательно возглавить её(изначально ликвидировав население Украины).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:00

  lapay написав:
  yanyura написав:Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.

Рейтинг не всі Ради рахував:
Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы.
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... z9XJgmMbrE

За ссылку спасибо, посмотрел. Теперь всё стало понятно - Группа Рейтинг не считала результаты в районные (кроме Донецкой и Луганской) и местные советы, а ЦВК посчитал абсолютно все. Соотв. и результаты.

А вот если бы Рейтинг дала результаты только по Киеву, то вообще ЕС была бы абсолютным победителем (в сумме с Ударом) - 50,83%, а ОПЗЖ, СН, Батькивщина на 4-6-м местах с жалкими по сравнению с ЕС %%, всего лишь по 10% (https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm05 ... 1=695.html). :D

Но ведь Украина это не только Киев и областные центры, в районах и маленьких нп тоже живут и голосуют граждане Украины.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:06

Андрiй777
Сами придумали бред о советоваться с Внуком, пу.

Посоветовался с тем же Заманой, Радецким. Наверняка есть ещё целый ряд сторонников альтернативного варианта.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Замана и пр. заявляют, что хотели иного.
Вам цей замана хто? кум-брат-сват...
Вже пять разів показувалось що цей фрукт з когорти бандюковича, пять разів ви на місяць замовкали і через місяць знову витягуєте....
Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони
За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...
Так що краще помовчіть і не згадуйте про те лихо....

Да-да я помню, что кто сбрехав об убежавщем в рашку НГШ Замане.
У кого с памятью плохо, что когортник Яныка Замана отказал этому Яныку в использовании ЗСУ при Майдане.

Теперь брехня о пять разiв, глупая связь моего отсутствия с тем, что мне указывалось о Замане.

Планы обороны соответствуют Военной Доктрине, а не выдумываются из хотелок НГШ. Читайте эту Доктрину при Ющенко и при Яныке.
Найдите отличия по теме для изменения переброски войск, если уж померанчевых не перебросили.

Свои советы молчать засуньте себе знаете куда))
Генерить брехню и пр. тупые личные выпады Вы продолжаете, как обычно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:17

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Но ведь Украина это не только Киев и областные центры, в районах и маленьких нп тоже живут и голосуют граждане Украины.

Ну, якби підтягнули показники до соцопитувань по партійним рейтингам. На місцевих виборах люди голосують не так, як на загальнонаціональних, бо багато місцевих партій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:18

  detroytred написав:Свои советы молчать засуньте себе знаете куда))
Давайте почнемо з вас.
Спочатку ви засуните, потім я подумаю чи повторювати ваш дурний приклад.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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