Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь. "Отдать приказ и добиться его выполнения".
Вже мільярд разів це обговорювали!! Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний. Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.
Так о том и речь, что не с теми советовался.
Опускаетесь на откровенный бред. А з ким він мав радитись? З Яником? З Путіним? З ким?
yanyura написав:Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.
Рейтинг не всі Ради рахував: Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы. http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... z9XJgmMbrE
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Украина на пороге технического дефолта. Зеленский проведет всречи с лидерами групп влияния ВР для поиска путей выхода из кризиса
Наши источники из окружения президента Зеленского сообщают, что Владимир Александрович на этой неделе намерен встретиться с лидерами групп влияния в Верховной Раде. Обсуждается общая встреча вне зависимости от личных взаимоотношений и цвета партий.
Причиной для такого шага стал надвигающийся технический дефолт и отсутствие в бюджете средств для выплат по защищённым статьям расходов. В ОП понимают, что без совместной работы команды президента и всех сил в Верховной Раде страну ожидает серьёзный экономический кризис.
Усилились эти опасения после того, как страны "Большой двадцатки" не включили Украину в перечень стран, которым будет дана отсрочка по кредитам и предоставлена экономическая помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напротив, на Украину усиливается давление МВФ, которые выдвигают все больше требований для продолжения кредитования.
Зеленский понимая всё это рассчитывает найти поддержку в лице других политических лидеров. Проблема заключается в том, что ни для кого из них не выгодно усиление Зеленского и выход из кризиса за счет его идей, а значит, вполне вероятно, что Украину в скором времени всё-таки ожидает серьёзное ухудшение экономической ситуации и новый глубокий кризис.
23.11.20 20:19 В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта https://censor.net/ru/news/3232768/v_go ... miki_kuhta В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики КухтаНепрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно оперативным данным казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по стостоянию на сегодня составляют 9,4 млрд грн, из них 3 млрд грн по защищенным расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд грн к показателям предыдущей недели", - написал Кухта.
По информации экс-чиновника, с 9 ноября казначейство работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. "В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил он.
По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня.
Экс-чиновник считает, что выходом из данной ситуации является срочное возобновление сотрудничества с МВФ и принимать реалистичный бюджет на 2021 год.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Блинкен последовательный сторонник антироссийских санкций за агрессию против Украины.
"Военного решения конфликта в Восточной Украине, по нашему мнению, не существует. Проблема конечно в том, что единственные, кто считает, что военное решение существует - это Россия и сепаратисты, которые на нее работают. Так что надо лишить их этого убеждения", - говорил будущий госсекретарь США в 2015 году.
А так Блинкен комментировал аннексию Крыма: "Украина больше объединена в своей прозападной ориентации, а сам Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует, как минимум 7 млрд долларов в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15-16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - ВерлановКачественный прыжок от авторитарной империи к европейской демократии Украине оказался сложным, и теперь страна застряла в стагнации, живя от кризиса к кризису и от революции к революции, а население продолжает жить в бедности. Об этом пишет в своей колонке для западного издания Atlantic Council экс-глава ГНС Сергей Верланов. По его мнению, в числе причин указанного явления – деструктивная роль России и влияние олигархов на все составляющие жизни в стране.
"Никого не удивит, что украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело. В конце концов, у них общие ключевые цели, например, сохранять в Украине слабые государственные институты и нынешнюю коррупцию, предотвращать интеграцию страны в значительно более прозрачное и основанное на правилах евроатлантическое сообщество. Баланс сил между различными олигархическими группами может варьироваться, но суть системы остается неизменной. Небольшая группа олигархов одобряет ключевые решения через своих представителей во власти и в государственных учреждениях, продолжая формировать траекторию нации", - пишет Сергей Верланов.
Он также отмечает, что у страны были попытки вырваться из замкнутого круга, сформированного олигархами.
"Возглавляя Государственную налоговую службу (ГНС), я вместе с Гончаруком в составе реформаторского правительства включился в борьбу с системой коррупции, построенной для того, чтобы добывать ресурсы в интересах олигархических кланов страны. Команда Гончарука состояла из порядочных людей, но у них в основном не хватало опыта для византийского мира украинских политических интриг, и они оказались не на равных для закаленных олигархических сил. Правительство продержалось меньше года", - отметил Верланов.
Сергей Верланов подчеркнул, что украинские олигархи обычно оказывают влияние через коррумпированных депутатов, чиновников, силовиков и судей. Значительную роль играет также украинская бюрократия, особенно на среднем и высшем уровнях государственной службы.
"Учитывая роль государственной службы в неформальных империях украинских олигархов, особенно важными были административные реформы, которые запустило правительство Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах. Они имели целью создать четкое разделение между политическими назначенцами и теми, кто получил должности через конкурсный отбор. Впервые в истории независимой Украины административная вертикаль в правительственной бюрократии прошла серьезное переформатирование, и к системе начали приходить талантливые молодые профессионалы", - рассказал Сергей Верланов.
По его словам, прогресс длился недолго. Под предлогом антикризисных мер во время эпидемии коронавируса нынешнее правительство отменило конкурсный отбор на правительственные должности.
"Это прямое нарушение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и серьезная победа старых элит в борьбе за сохранение контроля над страной. Последние месяцы тоже успешные для украинских олигархических сил: они и дальше сворачивают реформы, доминируют на политической повестке дня в Украине с 2014 года. По ряду сомнительных судебных решений, в основном от Конституционного суда, антикоррупционная инфраструктура, созданная за последние шесть лет, сейчас под угрозой", - отметил Сергей Верланов.
По мнению Сергея Верланова, один из основных шагов к ограничению влияния олигархов - это приватизация весомого портфеля государственных активов, многие из которых являются серьезными источниками коррупции. Другой важнейший шаг - реформа судопроизводства. "Отсутствие справедливых и незаангажированных судов - это самая большая преграда для развития Украины. Это сдерживает иностранные инвестиции и отравляет все другие измерения украинского общества, создавая среду безнаказанности, в которой олигархические кланы могут процветать", - считает Сергей Верланов. Он также добавил, что в борьбе с олигархами один из важных шагов – это привлечения международных специалистов, единственный инструмент, который доказал свою эффективность.
По мнению Верланова, деолигархизации также требует Антимонопольный комитет. "Сейчас в руках нескольких избранных находятся целые сектора украинской экономики, в частности, производство стали, энергетика и химическая промышленность. Олигархические группы также монополизируют собственность мейнстримные СМИ, что позволяет им искажать дискуссию и формировать общественное мнение", - сообщил Сергей Верланов.
Сергей Верланов отметил, что сегодня не наблюдает политической воли, чтобы внедрять шаги, необходимые для деолигархизации и борьбы с коррупцией. "Пока Украина не будет иметь лидеров, готовых делать это, интересы олигархов будут оставаться решающими в определении будущего страны", - уверен Сергей Верланов.
Г.а.м.н.е.ц.о.м начинает отдавать со слов "молодая команда" и продажа ключевых активов Государства, по причине существования которых Украина ещё существует.
Звучит словно "Остаточна реалізація проекту держави Україна". Дабы не бороться с криминалом и коррупцией окончательно возглавить её(изначально ликвидировав население Украины).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.
Рейтинг не всі Ради рахував: Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы. http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... z9XJgmMbrE
За ссылку спасибо, посмотрел. Теперь всё стало понятно - Группа Рейтинг не считала результаты в районные (кроме Донецкой и Луганской) и местные советы, а ЦВК посчитал абсолютно все. Соотв. и результаты.
А вот если бы Рейтинг дала результаты только по Киеву, то вообще ЕС была бы абсолютным победителем (в сумме с Ударом) - 50,83%, а ОПЗЖ, СН, Батькивщина на 4-6-м местах с жалкими по сравнению с ЕС %%, всего лишь по 10% (https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm05 ... 1=695.html).
Но ведь Украина это не только Киев и областные центры, в районах и маленьких нп тоже живут и голосуют граждане Украины.
detroytred написав:Замана и пр. заявляют, что хотели иного.
Вам цей замана хто? кум-брат-сват... Вже пять разів показувалось що цей фрукт з когорти бандюковича, пять разів ви на місяць замовкали і через місяць знову витягуєте.... Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні... Так що краще помовчіть і не згадуйте про те лихо....
Да-да я помню, что кто сбрехав об убежавщем в рашку НГШ Замане. У кого с памятью плохо, что когортник Яныка Замана отказал этому Яныку в использовании ЗСУ при Майдане.
Теперь брехня о пять разiв, глупая связь моего отсутствия с тем, что мне указывалось о Замане.
Планы обороны соответствуют Военной Доктрине, а не выдумываются из хотелок НГШ. Читайте эту Доктрину при Ющенко и при Яныке. Найдите отличия по теме для изменения переброски войск, если уж померанчевых не перебросили.
Свои советы молчать засуньте себе знаете куда)) Генерить брехню и пр. тупые личные выпады Вы продолжаете, как обычно.