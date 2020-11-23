23.11.20 16:18Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - ВерлановКачественный прыжок от авторитарной империи к европейской демократии Украине оказался сложным, и теперь страна застряла в стагнации, живя от кризиса к кризису и от революции к революции, а население продолжает жить в бедности.Об этом пишет в своей колонке для западного издания Atlantic Council экс-глава ГНС Сергей Верланов. По его мнению, в числе причин указанного явления – деструктивная роль России и влияние олигархов на все составляющие жизни в стране."Никого не удивит, что украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело. В конце концов, у них общие ключевые цели, например, сохранять в Украине слабые государственные институты и нынешнюю коррупцию, предотвращать интеграцию страны в значительно более прозрачное и основанное на правилах евроатлантическое сообщество. Баланс сил между различными олигархическими группами может варьироваться, но суть системы остается неизменной. Небольшая группа олигархов одобряет ключевые решения через своих представителей во власти и в государственных учреждениях, продолжая формировать траекторию нации", - пишет Сергей Верланов.Он также отмечает, что у страны были попытки вырваться из замкнутого круга, сформированного олигархами."Возглавляя Государственную налоговую службу (ГНС), я вместе с Гончаруком в составе реформаторского правительства включился в борьбу с системой коррупции, построенной для того, чтобы добывать ресурсы в интересах олигархических кланов страны. Команда Гончарука состояла из порядочных людей, но у них в основном не хватало опыта для византийского мира украинских политических интриг, и они оказались не на равных для закаленных олигархических сил. Правительство продержалось меньше года", - отметил Верланов.Сергей Верланов подчеркнул, что украинские олигархи обычно оказывают влияние через коррумпированных депутатов, чиновников, силовиков и судей. Значительную роль играет также украинская бюрократия, особенно на среднем и высшем уровнях государственной службы."Учитывая роль государственной службы в неформальных империях украинских олигархов, особенно важными были административные реформы, которые запустило правительство Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах. Они имели целью создать четкое разделение между политическими назначенцами и теми, кто получил должности через конкурсный отбор. Впервые в истории независимой Украины административная вертикаль в правительственной бюрократии прошла серьезное переформатирование, и к системе начали приходить талантливые молодые профессионалы", - рассказал Сергей Верланов.По его словам, прогресс длился недолго. Под предлогом антикризисных мер во время эпидемии коронавируса нынешнее правительство отменило конкурсный отбор на правительственные должности."Это прямое нарушение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и серьезная победа старых элит в борьбе за сохранение контроля над страной. Последние месяцы тоже успешные для украинских олигархических сил: они и дальше сворачивают реформы, доминируют на политической повестке дня в Украине с 2014 года. По ряду сомнительных судебных решений, в основном от Конституционного суда, антикоррупционная инфраструктура, созданная за последние шесть лет, сейчас под угрозой", - отметил Сергей Верланов.По мнению Сергея Верланова, один из основных шагов к ограничению влияния олигархов - это приватизация весомого портфеля государственных активов, многие из которых являются серьезными источниками коррупции. Другой важнейший шаг - реформа судопроизводства. "Отсутствие справедливых и незаангажированных судов - это самая большая преграда для развития Украины. Это сдерживает иностранные инвестиции и отравляет все другие измерения украинского общества, создавая среду безнаказанности, в которой олигархические кланы могут процветать", - считает Сергей Верланов. Он также добавил, что в борьбе с олигархами один из важных шагов – это привлечения международных специалистов, единственный инструмент, который доказал свою эффективность.По мнению Верланова, деолигархизации также требует Антимонопольный комитет. "Сейчас в руках нескольких избранных находятся целые сектора украинской экономики, в частности, производство стали, энергетика и химическая промышленность. Олигархические группы также монополизируют собственность мейнстримные СМИ, что позволяет им искажать дискуссию и формировать общественное мнение", - сообщил Сергей Верланов.Сергей Верланов отметил, что сегодня не наблюдает политической воли, чтобы внедрять шаги, необходимые для деолигархизации и борьбы с коррупцией. "Пока Украина не будет иметь лидеров, готовых делать это, интересы олигархов будут оставаться решающими в определении будущего страны", - уверен Сергей Верланов.