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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:23

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони
За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...

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Полный текст обращения генералов к Президенту здесь - https://www.facebook.com/Zamana.V/photo ... =3&theater

Оттуда же:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Свои советы молчать засуньте себе знаете куда))
Давайте почнемо з вас.
Спочатку ви засуните, потім я подумаю чи повторювати ваш дурний приклад.

Ну ведь отлично видно, что личные советы начали давать ви.
Не ограничившись дискуссией только по предмету обсуждения. А делая выпады и совет в личный адрес.
Ведь очевидней некуда.

Прикольный чудак)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:24

detroytred
Да уж, делаю вывод, что шаровары мало хотеть носить, надо уметь носить. И быть готовым всегда, с момента амбиций.
Дякую.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 23 лис, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони
За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...

Зображення
Полный текст обращения генералов к Президенту здесь - https://www.facebook.com/Zamana.V/photo ... =3&theater

Оттуда же:
Зображення

+1000500
Это ещё Андрий777 нужно показать бы.
А то у него - Янык, пу, как советчики.

Кстати, подпись есть и Муженко. Забродский!!!
Под таким текстом, такими формулировками.
Что-то я даже сомневаться начинаю в подлинности.
Ведь это тогдв полный капець...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Что-то я даже сомневаться начинаю в подлинности.
Ведь это тогдв полный капець...

А шо там сумніватись? Корпоративна солідарність є у всіх: у суддів, у лікарів, у військових. Ви теж входити в це число, заперечуючи очевидне - втримати Крим було неможливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:44

lapay
Очевидно, що не втримали.
Як би був наказ, то можливий і інший паритетний варіант. тож фіфтіфіфті.
імхо. Турчинов слабак.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:45

  lapay написав:
  detroytred написав:Что-то я даже сомневаться начинаю в подлинности.
Ведь это тогдв полный капець...

А шо там сумніватись? Корпоративна солідарність є у всіх: у суддів, у лікарів, у військових. Ви теж входити в це число, заперечуючи очевидне - втримати Крим було неможливо.

Если так, как упростили Вы (то есть до просто прямой войны между более сильными рос.ВС и менее готовыми ЗСУ), то да. Невозможно или крайне маловероятно. Хотя НГШ-ам виднее, чем мне))

Но ведь в реалии были ещё факторы.
Которые Вы игнорируете.

) Ну уж Забродский, вступив в кагорту к По и поменяв погоны в расцвете сил и возможностей на мандат, навряд ли подходит под критерий корпоративной солидарности.
Он в иной корпорации))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:54

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Если так, как упростили Вы (то есть до просто прямой войны между более сильными рос.ВС и менее готовыми ЗСУ), то да. Невозможно или крайне маловероятно.

Но ведь в реалии были ещё факторы.
Которые Вы игнорируете.

Не було ніяких інших факторів. Була масова зрада кримчан і фактичне оточення небоєздатних залишків. Вивели, з оточення, живу силу і частину техніки. Більшого не можна було і очікувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:10

lapay
Цілком можливо були б окремі райони кримської автономії у складі України. А так все те саме ~ ато, втрати, занепокоєння, кнр, всє дєла.
Ми вже були там, а тепер через перекоп, така собі затєя.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:15

  lapay написав:
  detroytred написав:Если так, как упростили Вы (то есть до просто прямой войны между более сильными рос.ВС и менее готовыми ЗСУ), то да. Невозможно или крайне маловероятно.

Но ведь в реалии были ещё факторы.
Которые Вы игнорируете.

Не було ніяких інших факторів. Була масова зрада кримчан і фактичне оточення небоєздатних залишків. Вивели, з оточення, живу силу і частину техніки. Більшого не можна було і очікувати.

Конечно.
Это следствия, а причины массовой зрады в отсутствии стимулов для отпора.
Как поощряющих, так и принуждающих.
А так же переложения ответственности за стрельбу з себя Турчиновым и Ко.

Пысьмо читайте))
Ну и позиция Запада при прямой войне была бы иной. У него не было бы выбора.
detroytred
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