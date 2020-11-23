Полный текст обращения генералов к Президенту здесь -
Оттуда же:
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:23
Re: Політичні дискусії
Полный текст обращения генералов к Президенту здесь -
Оттуда же:
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:24
Ну ведь отлично видно, что личные советы начали давать ви.
Не ограничившись дискуссией только по предмету обсуждения. А делая выпады и совет в личный адрес.
Ведь очевидней некуда.
Прикольный чудак)))
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:24
detroytred
Да уж, делаю вывод, что шаровары мало хотеть носить, надо уметь носить. И быть готовым всегда, с момента амбиций.
Дякую.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Пон 23 лис, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26
+1000500
Это ещё Андрий777 нужно показать бы.
А то у него - Янык, пу, как советчики.
Кстати, подпись есть и Муженко. Забродский!!!
Под таким текстом, такими формулировками.
Что-то я даже сомневаться начинаю в подлинности.
Ведь это тогдв полный капець...
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:36
Re: Політичні дискусії
А шо там сумніватись? Корпоративна солідарність є у всіх: у суддів, у лікарів, у військових. Ви теж входити в це число, заперечуючи очевидне - втримати Крим було неможливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:44
lapay
Очевидно, що не втримали.
Як би був наказ, то можливий і інший паритетний варіант. тож фіфтіфіфті.
імхо. Турчинов слабак.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:45
Если так, как упростили Вы (то есть до просто прямой войны между более сильными рос.ВС и менее готовыми ЗСУ), то да. Невозможно или крайне маловероятно. Хотя НГШ-ам виднее, чем мне))
Но ведь в реалии были ещё факторы.
Которые Вы игнорируете.
) Ну уж Забродский, вступив в кагорту к По и поменяв погоны в расцвете сил и возможностей на мандат, навряд ли подходит под критерий корпоративной солидарности.
Он в иной корпорации))
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:54
Re: Політичні дискусії
Не було ніяких інших факторів. Була масова зрада кримчан і фактичне оточення небоєздатних залишків. Вивели, з оточення, живу силу і частину техніки. Більшого не можна було і очікувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:10
lapay
Цілком можливо були б окремі райони кримської автономії у складі України. А так все те саме ~ ато, втрати, занепокоєння, кнр, всє дєла.
Ми вже були там, а тепер через перекоп, така собі затєя.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:15
Конечно.
Это следствия, а причины массовой зрады в отсутствии стимулов для отпора.
Как поощряющих, так и принуждающих.
А так же переложения ответственности за стрельбу з себя Турчиновым и Ко.
Пысьмо читайте))
Ну и позиция Запада при прямой войне была бы иной. У него не было бы выбора.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|