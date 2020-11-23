Причини в тому, що Крим не був українським - балакав не так, і дивився не те. Найбільші патріоти там були татари. На Донбасі схожа ситуація.
Все інше - наслідки.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:20
Re: Політичні дискусії
Причини в тому, що Крим не був українським - балакав не так, і дивився не те. Найбільші патріоти там були татари. На Донбасі схожа ситуація.
Все інше - наслідки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:37
Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)
Лапай, так чий Крим?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42
bevzaalex
Іди ..., побалакай з Кучерявим, ви з ним з однієї планети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45
lapay
ну ну.
Ладно, бувай хлопче. Щасти!
пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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