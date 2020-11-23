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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6836683768386839

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:20

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Это следствия, а причины массовой зрады в отсутствии стимулов для отпора.

Причини в тому, що Крим не був українським - балакав не так, і дивився не те. Найбільші патріоти там були татари. На Донбасі схожа ситуація.
Все інше - наслідки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:37

  lapay написав:Причини в тому, що Крим не був українським - ...

Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)
Лапай, так чий Крим?
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42

bevzaalex
Іди ..., побалакай з Кучерявим, ви з ним з однієї планети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45

lapay
ну ну.
Ладно, бувай хлопче. Щасти!
:)


пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:32

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони
За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...

Зображення
Полный текст обращения генералов к Президенту здесь - https://www.facebook.com/Zamana.V/photo ... =3&theater

Оттуда же:
Зображення

Коротко: те що генерали підтримали Заману - правильно..., те що Замана відмовився вивести війська на придушення Майдану - правильно..., те що саме політики мають приймати рішення як, коли і яким чином військовим надавати збройну відсіч агресору - правильно!
А до військових в мене, ще задовго до подій 2013-2014р., було одне-однісіньке питання - як вони могли допустити, щоб військові в основній своїй масі роками, а то і десятиліттями, служили по місцю народження-проживання (тобто кримчани в Криму, дончани в Донецькій області, буковинці в Чернівецькій, закарпатці в Закарпатті і т.д.? Бо якби в Криму була постійна ротація (максимум 2 роки служби на одному місці) і не більше 4% відсотків місцевих у кожен період, а решта зі всієї України, то питання тотальної зради точно би не стояло і тоді дійсно можна було би торочити про накази і їх виконання!
Кармелюк
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