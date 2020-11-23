Причини в тому, що Крим не був українським - балакав не так, і дивився не те. Найбільші патріоти там були татари. На Донбасі схожа ситуація.
Все інше - наслідки.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:20
Re: Політичні дискусії
Причини в тому, що Крим не був українським - балакав не так, і дивився не те. Найбільші патріоти там були татари. На Донбасі схожа ситуація.
Все інше - наслідки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:37
Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)
Лапай, так чий Крим?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42
bevzaalex
Іди ..., побалакай з Кучерявим, ви з ним з однієї планети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45
lapay
ну ну.
Ладно, бувай хлопче. Щасти!
пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 24 лис, 2020 00:32
Коротко: те що генерали підтримали Заману - правильно..., те що Замана відмовився вивести війська на придушення Майдану - правильно..., те що саме політики мають приймати рішення як, коли і яким чином військовим надавати збройну відсіч агресору - правильно!
А до військових в мене, ще задовго до подій 2013-2014р., було одне-однісіньке питання - як вони могли допустити, щоб військові в основній своїй масі роками, а то і десятиліттями, служили по місцю народження-проживання (тобто кримчани в Криму, дончани в Донецькій області, буковинці в Чернівецькій, закарпатці в Закарпатті і т.д.? Бо якби в Криму була постійна ротація (максимум 2 роки служби на одному місці) і не більше 4% відсотків місцевих у кожен період, а решта зі всієї України, то питання тотальної зради точно би не стояло і тоді дійсно можна було би торочити про накази і їх виконання!
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