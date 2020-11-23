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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6837683868396840>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:37

  lapay написав:Причини в тому, що Крим не був українським - ...

Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)
Лапай, так чий Крим?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42

bevzaalex
Іди ..., побалакай з Кучерявим, ви з ним з однієї планети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45

lapay
ну ну.
Ладно, бувай хлопче. Щасти!
:)


пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:32

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони
За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...

Зображення
Полный текст обращения генералов к Президенту здесь - https://www.facebook.com/Zamana.V/photo ... =3&theater

Оттуда же:
Зображення

Коротко: те що генерали підтримали Заману - правильно..., те що Замана відмовився вивести війська на придушення Майдану - правильно..., те що саме політики мають приймати рішення як, коли і яким чином військовим надавати збройну відсіч агресору - правильно!
А до військових в мене, ще задовго до подій 2013-2014р., було одне-однісіньке питання - як вони могли допустити, щоб військові в основній своїй масі роками, а то і десятиліттями, служили по місцю народження-проживання (тобто кримчани в Криму, дончани в Донецькій області, буковинці в Чернівецькій, закарпатці в Закарпатті і т.д.)? Бо якби в Криму була постійна ротація (максимум 2 роки служби на одному місці) і не більше 4% відсотків місцевих у кожен період, а решта зі всієї України, то питання тотальної зради точно би не стояло і тоді дійсно можна було би торочити про накази і їх виконання!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:38

Кармелюк
Так ответ не сложен.

Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?
Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия:
- требования властей к армии реальные требования;
- финансирование и пр. виды обеспечения;
- формирование имиджа ВСУ среди населения.

Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток.
Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают.
Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень.
Да и своры трубой сзади навернут запросто.
А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.

Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...
Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.

Без требований и контроля этому подвержена любая система.
Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла))
Доустят что угодно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:13

В продолжение темы (https://t.me/stranaua/9753) по кредитам.

Правительство решило взять у Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 300 млн долларов.

Формально кредит обозначен как помощь для преодоления последствий эпидемии коронавируса. То есть в оптимальном варианте эти почти 15 миллиардов гривен должны просто внести в коронавирусный фонд правительства и использовать по назначению.

Но не тут-то было.

Как объяснили в правительстве, средства будут направлены на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". То есть деньги пойдут даже не на саму социальную поддержку, а на "модернизацию системы".

Однако и это еще ни о чем не говорит – в конце концов, под таким термином может скрываться постройка нескольких социальных центров или оплата работы для сотни тысяч социальных работников. Но они там не скрываются.

Как всегда в ситуации с подобными кредитами, там наверняка будут прописаны связанные условия – то есть договоры об оказании услуг с экспертными и консалтинговыми фирмами с Запада, в которых работают бывшие сотрудники МБРР, МВФ или их родственники. На них и уйдет большая часть кредита, который потом придется отдавать из госбюджета.

Собственно, в этом вся цель таких кредитов, и нужны они не Украине, а самому Мировому банку. Поэтому, прежде, чем соглашаться на кредит, хорошо бы узнать обо всех условиях, на которых он берется. Правда, есть подозрение, что в правительстве об этих условиях прекрасно знают. Только предпочитают помалкивать.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:19

  detroytred написав:
Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?

Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии
2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.

Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии
2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.

І хто ж, в уряді Азірова, був демократичною агентурою, соросятами, як люблять казати за поребриком?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:
Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?

Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии
2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.

Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв

Сложно сказать агентура не агентура, специально не специально.
Но то, что оптимизировали и померанчевые, и остальные до и после них практически одинаково - это да.
Чтобы сохранить больше бюджета себе.

Без этого "специально" было достаточно того, что на ВСУ просто забили. Все: и керманычи, и население.

И понеслась: начальники подразделений и командиры частей, имея малое денежное довольствие, повышали оное. Много их подчинённых дослужились до майоров, торгуя на рынках и появляясь лишь на час раз в месяц и реже по общей тревоге.
Начальник же получал их зп.

У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.
Реально панами становились ...
С соответствующим отношением и подбором подчинённых.

Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. Поэтому имелась узкая прослойка тягловых лошадок. Которые по призванию.

То есть всё могло происходить без специально.
Ну а заинтересованные внешние игроки лишь воспользовались ситуацией.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:16

  detroytred написав:У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.
Реально панами становились ...
С соответствующим отношением и подбором подчинённых.

Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было.
І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?

Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....
І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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