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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6837683868396840> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 23 лис, 2020 23:37 lapay написав: Причини в тому, що Крим не був українським - ... Причини в тому, що Крим не був українським - ...

Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)

Лапай, так чий Крим? Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)Лапай, так чий Крим? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2057 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42 bevzaalex

Іди ..., побалакай з Кучерявим, ви з ним з однієї планети. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11229 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45 lapay

ну ну.

Ладно, бувай хлопче. Щасти!







пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.) ну ну.Ладно, бувай хлопче. Щасти!пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2057 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 00:32 yanyura написав: budivelnik написав: Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони

За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні... Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборониЗа його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...



Полный текст обращения генералов к Президенту здесь - https://www.facebook.com/Zamana.V/photo ... =3&theater



Оттуда же:

Полный текст обращения генералов к Президенту здесь -Оттуда же:

Коротко: те що генерали підтримали Заману - правильно..., те що Замана відмовився вивести війська на придушення Майдану - правильно..., те що саме політики мають приймати рішення як, коли і яким чином військовим надавати збройну відсіч агресору - правильно!

А до військових в мене, ще задовго до подій 2013-2014р., було одне-однісіньке питання - як вони могли допустити, щоб військові в основній своїй масі роками, а то і десятиліттями, служили по місцю народження-проживання (тобто кримчани в Криму, дончани в Донецькій області, буковинці в Чернівецькій, закарпатці в Закарпатті і т.д.)? Бо якби в Криму була постійна ротація (максимум 2 роки служби на одному місці) і не більше 4% відсотків місцевих у кожен період, а решта зі всієї України, то питання тотальної зради точно би не стояло і тоді дійсно можна було би торочити про накази і їх виконання! Коротко: те що генерали підтримали Заману - правильно..., те що Замана відмовився вивести війська на придушення Майдану - правильно..., те що саме політики мають приймати рішення як, коли і яким чином військовим надавати збройну відсіч агресору - правильно!А до військових в мене, ще задовго до подій 2013-2014р., було одне-однісіньке питання - як вони могли допустити, щоб військові в основній своїй масі роками, а то і десятиліттями, служили по місцю народження-проживання (тобто кримчани в Криму, дончани в Донецькій області, буковинці в Чернівецькій, закарпатці в Закарпатті і т.д.)? Бо якби в Криму була постійна ротація (максимум 2 роки служби на одному місці) і не більше 4% відсотків місцевих у кожен період, а решта зі всієї України, то питання тотальної зради точно би не стояло і тоді дійсно можна було би торочити про накази і їх виконання! Кармелюк 1

Повідомлень: 697 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 09:38 Кармелюк

Так ответ не сложен.



Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?

Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия:

- требования властей к армии реальные требования;

- финансирование и пр. виды обеспечения;

- формирование имиджа ВСУ среди населения.



Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток.

Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают.

Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень.

Да и своры трубой сзади навернут запросто.

А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.



Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.



Без требований и контроля этому подвержена любая система.

Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла))

Доустят что угодно. detroytred

Повідомлень: 23345 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 10:13 https://t.me/stranaua/9753 ) по кредитам.



Правительство решило взять у Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 300 млн долларов.



Формально кредит обозначен как помощь для преодоления последствий эпидемии коронавируса. То есть в оптимальном варианте эти почти 15 миллиардов гривен должны просто внести в коронавирусный фонд правительства и использовать по назначению.



Но не тут-то было.



Как объяснили в правительстве, средства будут направлены на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". То есть деньги пойдут даже не на саму социальную поддержку, а на "модернизацию системы".



Однако и это еще ни о чем не говорит – в конце концов, под таким термином может скрываться постройка нескольких социальных центров или оплата работы для сотни тысяч социальных работников. Но они там не скрываются.



Как всегда в ситуации с подобными кредитами, там наверняка будут прописаны связанные условия – то есть договоры об оказании услуг с экспертными и консалтинговыми фирмами с Запада, в которых работают бывшие сотрудники МБРР, МВФ или их родственники. На них и уйдет большая часть кредита, который потом придется отдавать из госбюджета.



Собственно, в этом вся цель таких кредитов, и нужны они не Украине, а самому Мировому банку. Поэтому, прежде, чем соглашаться на кредит, хорошо бы узнать обо всех условиях, на которых он берется. Правда, есть подозрение, что в правительстве об этих условиях прекрасно знают. Только предпочитают помалкивать. В продолжение темы () по кредитам.Правительство решило взять у Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 300 млн долларов.Формально кредит обозначен как помощь для преодоления последствий эпидемии коронавируса. То есть в оптимальном варианте эти почти 15 миллиардов гривен должны просто внести в коронавирусный фонд правительства и использовать по назначению.Но не тут-то было.Как объяснили в правительстве, средства будут направлены на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". То есть деньги пойдут даже не на саму социальную поддержку, а на "модернизацию системы".Однако и это еще ни о чем не говорит – в конце концов, под таким термином может скрываться постройка нескольких социальных центров или оплата работы для сотни тысяч социальных работников. Но они там не скрываются.Как всегда в ситуации с подобными кредитами, там наверняка будут прописаны связанные условия – то есть договоры об оказании услуг с экспертными и консалтинговыми фирмами с Запада, в которых работают бывшие сотрудники МБРР, МВФ или их родственники. На них и уйдет большая часть кредита, который потом придется отдавать из госбюджета.Собственно, в этом вся цель таких кредитов, и нужны они не Украине, а самому Мировому банку. Поэтому, прежде, чем соглашаться на кредит, хорошо бы узнать обо всех условиях, на которых он берется. Правда, есть подозрение, что в правительстве об этих условиях прекрасно знают. Только предпочитают помалкивать. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13364 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7356 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 10:19 detroytred написав:

Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?



Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была... Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии

2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.



Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв 1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13364 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7356 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: 1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии

2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие. 1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.

І хто ж, в уряді Азірова, був демократичною агентурою, соросятами, як люблять казати за поребриком? І хто ж, в уряді Азірова, був демократичною агентурою, соросятами, як люблять казати за поребриком? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11229 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06 Вкладчик1234 написав: detroytred написав:

Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?



Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была... Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии

2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.



Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв 1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв

Сложно сказать агентура не агентура, специально не специально.

Но то, что оптимизировали и померанчевые, и остальные до и после них практически одинаково - это да.

Чтобы сохранить больше бюджета себе.



Без этого "специально" было достаточно того, что на ВСУ просто забили. Все: и керманычи, и население.



И понеслась: начальники подразделений и командиры частей, имея малое денежное довольствие, повышали оное. Много их подчинённых дослужились до майоров, торгуя на рынках и появляясь лишь на час раз в месяц и реже по общей тревоге.

Начальник же получал их зп.



У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.

Реально панами становились ...

С соответствующим отношением и подбором подчинённых.



Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. Поэтому имелась узкая прослойка тягловых лошадок. Которые по призванию.



То есть всё могло происходить без специально.

Ну а заинтересованные внешние игроки лишь воспользовались ситуацией. Сложно сказать агентура не агентура, специально не специально.Но то, что оптимизировали и померанчевые, и остальные до и после них практически одинаково - это да.Чтобы сохранить больше бюджета себе.Без этого "специально" было достаточно того, что на ВСУ просто забили. Все: и керманычи, и население.И понеслась: начальники подразделений и командиры частей, имея малое денежное довольствие, повышали оное. Много их подчинённых дослужились до майоров, торгуя на рынках и появляясь лишь на час раз в месяц и реже по общей тревоге.Начальник же получал их зп.У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.Реально панами становились ...С соответствующим отношением и подбором подчинённых.Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. Поэтому имелась узкая прослойка тягловых лошадок. Которые по призванию.То есть всё могло происходить без специально.Ну а заинтересованные внешние игроки лишь воспользовались ситуацией. detroytred

Повідомлень: 23345 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 11:16 detroytred написав: У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.

Реально панами становились ...

С соответствующим отношением и подбором подчинённых.



Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.Реально панами становились ...С соответствующим отношением и подбором подчинённых.Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?



Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....

І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли) І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23584 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6837683868396840> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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