Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)
Лапай, так чий Крим?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:37
Началі за здравіє...і кончілі істінной зрадой(рукаліцо)
Лапай, так чий Крим?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42
bevzaalex
Іди ..., побалакай з Кучерявим, ви з ним з однієї планети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45
lapay
ну ну.
Ладно, бувай хлопче. Щасти!
пс. вату в підписі почисти, лікар. Дружня порада.)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 24 лис, 2020 00:32
Коротко: те що генерали підтримали Заману - правильно..., те що Замана відмовився вивести війська на придушення Майдану - правильно..., те що саме політики мають приймати рішення як, коли і яким чином військовим надавати збройну відсіч агресору - правильно!
А до військових в мене, ще задовго до подій 2013-2014р., було одне-однісіньке питання - як вони могли допустити, щоб військові в основній своїй масі роками, а то і десятиліттями, служили по місцю народження-проживання (тобто кримчани в Криму, дончани в Донецькій області, буковинці в Чернівецькій, закарпатці в Закарпатті і т.д.)? Бо якби в Криму була постійна ротація (максимум 2 роки служби на одному місці) і не більше 4% відсотків місцевих у кожен період, а решта зі всієї України, то питання тотальної зради точно би не стояло і тоді дійсно можна було би торочити про накази і їх виконання!
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:38
Кармелюк
Так ответ не сложен.
Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?
Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия:
- требования властей к армии реальные требования;
- финансирование и пр. виды обеспечения;
- формирование имиджа ВСУ среди населения.
Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток.
Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают.
Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень.
Да и своры трубой сзади навернут запросто.
А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.
Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...
Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.
Без требований и контроля этому подвержена любая система.
Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла))
Доустят что угодно.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:13
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:19
1. Российская агентура в правительстве - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью дальнейшей экспансии
2. "Демократическая агентура" - разваливала (оптимизировала, реформировала) с целью, чтобы Россия клюнула на эту наживку (Украина как лёгкая добыча). Не просто так отобрали оружие.
Вот и получилось так, что у Украины вроде как один союзник, и один враг (согласно официальной пропаганде), а по факту - 2 шакала, разделывающие добычу, предварительно её загоняв
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27
Re: Політичні дискусії
І хто ж, в уряді Азірова, був демократичною агентурою, соросятами, як люблять казати за поребриком?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06
Сложно сказать агентура не агентура, специально не специально.
Но то, что оптимизировали и померанчевые, и остальные до и после них практически одинаково - это да.
Чтобы сохранить больше бюджета себе.
Без этого "специально" было достаточно того, что на ВСУ просто забили. Все: и керманычи, и население.
И понеслась: начальники подразделений и командиры частей, имея малое денежное довольствие, повышали оное. Много их подчинённых дослужились до майоров, торгуя на рынках и появляясь лишь на час раз в месяц и реже по общей тревоге.
Начальник же получал их зп.
У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.
Реально панами становились ...
С соответствующим отношением и подбором подчинённых.
Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. Поэтому имелась узкая прослойка тягловых лошадок. Которые по призванию.
То есть всё могло происходить без специально.
Ну а заинтересованные внешние игроки лишь воспользовались ситуацией.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:16
І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?
Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....
І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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