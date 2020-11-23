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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6837683868396840 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 24 лис, 2020 11:46 budivelnik написав: detroytred написав: У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.

Реально панами становились ...

С соответствующим отношением и подбором подчинённых.



Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.Реально панами становились ...С соответствующим отношением и подбором подчинённых.Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?



Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....

І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли) І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли)

Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))

Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.

Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.



Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.

Покруче.

Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.



Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.



Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.



Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))

Чтобы бабло мимо не прошло.



Ну а какие сумки контрактники тягают))



Да нового мульен...



А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.

Наперекор имеющемуся.

Поэтому и письмо обращение.

Смотрите подписи.



Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.

Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.

Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.

Не искажайте. Точнее не брешите.



Эпитеты и оценки сыпете вы.

С лёгкостью))) Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.Покруче.Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))Чтобы бабло мимо не прошло.Ну а какие сумки контрактники тягают))Да нового мульен...А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.Наперекор имеющемуся.Поэтому и письмо обращение.Смотрите подписи.Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.Не искажайте. Точнее не брешите.Эпитеты и оценки сыпете вы.С лёгкостью))) detroytred

Повідомлень: 23345 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59 detroytred написав: Кармелюк

Так ответ не сложен.



Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?

Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия:

- требования властей к армии реальные требования;

- финансирование и пр. виды обеспечения;

- формирование имиджа ВСУ среди населения.



Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток.

Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают.

Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень.

Да и своры трубой сзади навернут запросто.

А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.



Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.



Без требований и контроля этому подвержена любая система.

Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла))

Доустят что угодно. Кармелюк

Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Близко к теме!

- Это мы прошли ещё в 80е "прошлого века".

Когда визуально "засранец от мамкиной сиськи" приходи на приём в ОБЛмусарню.

Достаёт удостоверение(что Признала и выдала Родина в обмен на кровь, и верную службу в "Особых Условиях") и просит "маленькую ОФИЦИАЛЬНУЮ легализацию на гражданке".

Капитан не знает - стать по стойке смирно и отдать честь старшему, или "впасть на дурочку"(ибо появление таких спецов не в Моцкве - чревато).



Жизнь штука весёлая

Самое страшное отсутствие специалистов способных быть ..... Мастерами своего дела - выгоднее Соросятинство во всех делах и полная де*** населения.



Тысяча плюсов ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Нет Чести и нет Совести.(Бабло решает всё)

Родина - называет себя Родиной, только когда в тебе нуждается. Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Близко к теме!- Это мы прошли ещё в 80е "прошлого века".Когда визуально "засранец от мамкиной сиськи" приходи на приём в ОБЛмусарню.Достаёт удостоверение(что Признала и выдала Родина в обмен на кровь, и верную службу в "Особых Условиях") и просит "маленькую ОФИЦИАЛЬНУЮ легализацию на гражданке".Капитан не знает - стать по стойке смирно и отдать честь старшему, или "впасть на дурочку"(ибо появление таких спецов не в Моцкве - чревато).Жизнь штука весёлаяСамое страшное отсутствие специалистов способных быть ..... Мастерами своего дела - выгоднее Соросятинство во всех делах и полная де*** населения.Тысяча плюсов ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Родина - называет себя Родиной, только когда в тебе нуждается. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8543 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09 detroytred написав: Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))

Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.

Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.



Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.

Покруче.

Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.



Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.



Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.



Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))

Чтобы бабло мимо не прошло.



Ну а какие сумки контрактники тягают))



Да нового мульен...



А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.

Наперекор имеющемуся.

Поэтому и письмо обращение.

Смотрите подписи.



Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.

Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.

Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.

Не искажайте. Точнее не брешите.



Эпитеты и оценки сыпете вы.

С лёгкостью))) Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.Покруче.Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))Чтобы бабло мимо не прошло.Ну а какие сумки контрактники тягают))Да нового мульен...А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.Наперекор имеющемуся.Поэтому и письмо обращение.Смотрите подписи.Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.Не искажайте. Точнее не брешите.Эпитеты и оценки сыпете вы.С лёгкостью)))

Не метайте икру !

Мне не раз пришлось пожалеть, что воспитан в стиле Украина - Родина(мы все временные на этом свете, но Украина - вечная и то, ради чего живём), и здесь могилы моих Великих предков(Серед степу широкого... , что уже продали ....).

И её не променял ЕЁ ещё при совке на службу в Иностранном легионе. Не метайте икруМне не раз пришлось пожалеть, что воспитан в стиле Украина - Родина(мы все временные на этом свете, но Украина - вечная и то, ради чего живём), и здесь могилы моих Великих предков(Серед степу широкого... , что уже продали ....).И её не променял ЕЁ ещё при совке на службу в Иностранном легионе. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8543 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6837683868396840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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