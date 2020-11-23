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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:46
budivelnik написав: detroytred написав:
У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.
Реально панами становились ...
С соответствующим отношением и подбором подчинённых.
Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было.
І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?
Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....
І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли)
Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))
Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.
Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.
Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.
Покруче.
Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.
Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.
Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.
Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))
Чтобы бабло мимо не прошло.
Ну а какие сумки контрактники тягают))
Да нового мульен...
А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.
Наперекор имеющемуся.
Поэтому и письмо обращение.
Смотрите подписи.
Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.
Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.
Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.
Не искажайте. Точнее не брешите.
Эпитеты и оценки сыпете вы.
С лёгкостью)))
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detroytred
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59
detroytred написав:
КармелюкТак ответ не сложен.
Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?
Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия:
- требования властей к армии реальные требования;
- финансирование и пр. виды обеспечения;
- формирование имиджа ВСУ среди населения.
Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток.
Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают.
Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень.
Да и своры трубой сзади навернут запросто.
А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.
Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...
Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.
Без требований и контроля этому подвержена любая система.
Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла))
Доустят что угодно.
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Близко к теме!
- Это мы прошли ещё в 80е "прошлого века".
Когда визуально "засранец от мамкиной сиськи" приходи на приём в ОБЛмусарню.
Достаёт удостоверение(что Признала и выдала Родина в обмен на кровь, и верную службу в "Особых Условиях") и просит "маленькую ОФИЦИАЛЬНУЮ легализацию на гражданке".
Капитан не знает - стать по стойке смирно и отдать честь старшему, или "впасть на дурочку"(ибо появление таких спецов не в Моцкве - чревато).
Жизнь штука весёлая
Самое страшное отсутствие специалистов способных быть ..... Мастерами своего дела - выгоднее Соросятинство во всех делах и полная де*** населения.
Тысяча плюсов ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Нет Чести и нет Совести.(Бабло решает всё)
Родина - называет себя Родиной, только когда в тебе нуждается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09
detroytred написав:
Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))
Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.
Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.
Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.
Покруче.
Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.
Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.
Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.
Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))
Чтобы бабло мимо не прошло.
Ну а какие сумки контрактники тягают))
Да нового мульен...
А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.
Наперекор имеющемуся.
Поэтому и письмо обращение.
Смотрите подписи.
Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.
Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.
Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.
Не искажайте. Точнее не брешите.
Эпитеты и оценки сыпете вы.
С лёгкостью)))
Не метайте икру
!
Мне не раз пришлось пожалеть, что воспитан в стиле Украина - Родина(мы все временные на этом свете, но Украина - вечная и то, ради чего живём), и здесь могилы моих Великих предков(Серед степу широкого... , что уже продали ....).
И её не променял ЕЁ ещё при совке на службу в Иностранном легионе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:39
Кудрявый
Всяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...
За мизерный процент...
С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать.
Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.
Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.
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detroytred
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:49
Хто має Гідність, той її ніколи на гроші не обмінював. Та не торгував Батьківщиною - Віра не дозволяла.
detroytred написав:
Кудрявый
Всяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...
За мизерный процент...
С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать.
Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.
Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.
Годі.
Це болюча тема.
Найстрашніше те, що ця Війна породила багато таких, але молодих, що пізнали дійсність, але не змогли зрозуміти причини, та наслідки. Я вже поясняв(на іншій гілці), що молодих, здатних виганяли.... - щоб вони своїми діями створювали Україну, куди можна було повертатися - цього не стало, але не з їх причини.
Мене і без того зараз заблокують.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35
detroytred написав:
Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.
Значит граница колебания маятника еще не достигнута. Будет откат. Всегда так было и будет. Такова наша природа.
Социум таким образом уравновешивает сам себя.
За пуританами приходят дети цветов, за детьми консерваторы,
за татухами чистота тела
заступить за фронтир, сунуть спицу в розетку ~ это про нас.
естественно имхо.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:43
Kudrjavuy написав:Хто має Гідність, той її ніколи на гроші не обмінював.
Згоден. Гідність безцінна і дуже цікава штука. Продати її може тільки той, хто не має. Ось такий парадокс. Обожнюю парадокси)
Мене і без того зараз заблокують.
За що?
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