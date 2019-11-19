Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого. Реально панами становились ... С соответствующим отношением и подбором подчинённых.
Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было.
І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?
Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав.... І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли)
Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?))))))) Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё. Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.
Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные. Покруче. Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.
Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.
Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.
Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков))) Чтобы бабло мимо не прошло.
Ну а какие сумки контрактники тягают))
Да нового мульен...
А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана. Наперекор имеющемуся. Поэтому и письмо обращение. Смотрите подписи.
Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более. Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д. Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило. Не искажайте. Точнее не брешите.
Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ? Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия: - требования властей к армии реальные требования; - финансирование и пр. виды обеспечения; - формирование имиджа ВСУ среди населения.
Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток. Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают. Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень. Да и своры трубой сзади навернут запросто. А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.
Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была... Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.
Без требований и контроля этому подвержена любая система. Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла)) Доустят что угодно.
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Близко к теме! - Это мы прошли ещё в 80е "прошлого века". Когда визуально "засранец от мамкиной сиськи" приходи на приём в ОБЛмусарню. Достаёт удостоверение(что Признала и выдала Родина в обмен на кровь, и верную службу в "Особых Условиях") и просит "маленькую ОФИЦИАЛЬНУЮ легализацию на гражданке". Капитан не знает - стать по стойке смирно и отдать честь старшему, или "впасть на дурочку"(ибо появление таких спецов не в Моцкве - чревато).
Жизнь штука весёлая Самое страшное отсутствие специалистов способных быть ..... Мастерами своего дела - выгоднее Соросятинство во всех делах и полная де*** населения.
Тысяча плюсов ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Нет Чести и нет Совести.(Бабло решает всё) Родина - называет себя Родиной, только когда в тебе нуждается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?))))))) Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё. Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.
Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные. Покруче. Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.
Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.
Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.
Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков))) Чтобы бабло мимо не прошло.
Ну а какие сумки контрактники тягают))
Да нового мульен...
А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана. Наперекор имеющемуся. Поэтому и письмо обращение. Смотрите подписи.
Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более. Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д. Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило. Не искажайте. Точнее не брешите.
Эпитеты и оценки сыпете вы. С лёгкостью)))
Не метайте икру ! Мне не раз пришлось пожалеть, что воспитан в стиле Украина - Родина(мы все временные на этом свете, но Украина - вечная и то, ради чего живём), и здесь могилы моих Великих предков(Серед степу широкого... , что уже продали ....). И её не променял ЕЁ ещё при совке на службу в Иностранном легионе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кудрявый Всяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...
За мизерный процент... С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать. Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.
Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.
detroytred написав:Кудрявый Всяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...
За мизерный процент... С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать. Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.
Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.
Хто має Гідність, той її ніколи на гроші не обмінював. Та не торгував Батьківщиною - Віра не дозволяла.
Годі. Це болюча тема. Найстрашніше те, що ця Війна породила багато таких, але молодих, що пізнали дійсність, але не змогли зрозуміти причини, та наслідки. Я вже поясняв(на іншій гілці), що молодих, здатних виганяли.... - щоб вони своїми діями створювали Україну, куди можна було повертатися - цього не стало, але не з їх причини. Мене і без того зараз заблокують.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.
Значит граница колебания маятника еще не достигнута. Будет откат. Всегда так было и будет. Такова наша природа. Социум таким образом уравновешивает сам себя. За пуританами приходят дети цветов, за детьми консерваторы, за татухами чистота тела заступить за фронтир, сунуть спицу в розетку ~ это про нас. естественно имхо.
detroytred Спасибо вам с оппонентами, вы помогли мне разложить по полочкам довольно сложный вопрос ответственности 2013-2014гг. Осталось темное пятно намерений
Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко(партия УДАР), Арсений Яценюк (ВО «Батькивщина») и Олег Тягнибок (ВО «Свобода»). Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье (фр. Éric Fournier)[1]. Специальный представитель президента Российской Федерации Владимир Лукин, также участвовавший в переговорах, отказался поставить свою подпись под документом[2].
пс. не скрою, я участник тех событий, заинтересованое лицо, помаранчевый романтический лох с достоинством. Виновен. Не жалею. Видимо неисправим.
bevzaalex написав:detroytred Спасибо вам с оппонентами, вы помогли мне разложить по полочкам довольно сложный вопрос ответственности 2013-2014гг. Осталось темное пятно намерений
Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко(партия УДАР), Арсений Яценюк (ВО «Батькивщина») и Олег Тягнибок (ВО «Свобода»). Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье (фр. Éric Fournier)[1]. Специальный представитель президента Российской Федерации Владимир Лукин, также участвовавший в переговорах, отказался поставить свою подпись под документом[2].
пс. не скрою, я участник тех событий, заинтересованое лицо, помаранчевый романтический лох с достоинством. Виновен. Не жалею. Видимо неисправим.
Любое Политическое обустройство Государства имеет свою завершенность в самосохранении Государства. Изучите пожалуйста политическое содержание в том числе исполнительной власти Хазарского каганата, в условиях которого мы живём последние годы.
Чего не хватает в отношении Когана, по истечении года его правления?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И еще по Замане. Год назад (19.11.2019, Політичні дискусії) я уже выкладывал цитату из большого интервью Замана Гордону по поводу возврата самолетов с десантниками, направлявшимися в Крым. Теперь продолжение.
31 июля, 2014 ... Лебедев постоянно требовал ввести в Киев армию, мы категорически отказывались, ссылались на закон. С 15-го по 18 февраля у меня были неоднократные разговоры с Лебедевым. Ну, как разговоры… Еще бы немного и поубивали бы друг друга. Ситуация накалялась, меня вызвали к первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову, главе СБУ Александру Якименко, генпрокурору Виктору Пшонке, они требовали немедленно ввести в столицу войска. Я опять ссылался на закон, Портнов даже пытался внести в закон правки, но Верховная Рада к тому времени уже не работала. ... Кстати, Якименко еще при захвате львовского управления СБУ требовал задействовать 80-й полк Вооруженных сил: мол, переодевайте их в гражданскую одежду и пусть зачищают. В общем, на меня давили в течение четырех дней. 18 февраля я заявил: "Преступный приказ выполнять не буду", на следующий день меня сняли с должности начальника Генштаба. ... На момент моего прихода в Генштаб численность ВС была 184 тысячи человек, из них 110 тысяч – служащие военкоматов, систем управления и военного образования, медицинские работники, оркестры, склады, арсеналы… В общем, полный обоз. То есть из 184 тысяч человек 110 тысяч, по сути, обслуживающий персонал.
Численность реальных бойцов – это и авиация, и радиотехнические войска, и сухопутные, и ВДВ, и морской флот, и так далее – всего 74 тысячи. Да, части и органы обеспечения должны быть, но не 110 тысяч человек на 74 тысячи бойцов. Именно на этот ненужный обоз и уходит большая часть военного бюджета Украины, который составляет около 7,500 миллиардов гривен. ...
18 ноября, 2020 ... – В чем вас еще обвиняют? Там говорится, что в результате сокращения вами военкоматов в 2012–2013 годах Украина не смогла своевременно организовать мобилизацию населения для отражения российской агрессии в Крыму. ... – Теперь давайте пройдемся по вашим обвинениям в отношении других людей. Вы заявили, что считаете заказчиками своего преследования Петра Порошенко, Александра Турчинова, Юрия Луценко и Анатолия Матиоса. Обоснуйте, пожалуйста: зачем каждому из них это? ... – Владимир Михайлович, аргумент по поводу того, что Порошенко это делал только из-за того, что ему нужно было перед выборами какое-то громкое дело, – можно "да" говорить, можно – "нет". Потому что почему именно вы? Ну явно же есть еще какие-то дела, на которых тоже можно пиариться, если следовать вашей логике. Почему именно вас он выбрал? ... Я скажу: вот элементарные вещи – сокращение воинских частей. Я вам даю этот список. Это не секрет, сейчас он есть. Смотрите: когда Порошенко был секретарем СНБО, сокращено 314 частей. В следующий год – 230. В 2012–2013 годах – 93–94. 2015 год: сокращено 104 части. Так что, мы говорим о том, что во время войны мы подрываем Вооруженные силы? Тут при отсутствии боевых действий мы сокращаем 94… – Но это при вас – правильно?
– Да-да. Меня обвиняют в этом. А что в 2015 году – 104 – это все нормально. Ну, дело не в том, что [сократили] 104 части. Нужно понимать почему. Там основания были для этого: переформирования и так дальше. Что-то сокращено, что-то создано. Точно так же было и в том же вот, допустим, 2004 году. 314 частей. В 2003-м – 315 частей.
– Это тоже без вас?
– Да, это года, когда я еще… Я – в 2012–2013 годах. Все зависит от финансирования Вооруженных сил. Первое, что стоит во главе угла развития Вооруженных сил, – это финансирование. Если финансирования нет, то что-то нужно делать для того, чтобы армия не встала вообще на колени. ... – Хочу у вас спросить как у опытного военного. Из заявлений Александра Турчинова и Петра Порошенко известно, что основные склады боеприпасов, которые взрывались, – мы все помним эти громкие истории: Сватово, Балаклея, Калиновка и Ичня, – были взорваны диверсантами. Что вы можете сказать по этому поводу? Это действительно диверсанты работали? Причем, получается, российские? ... – Скажите: с высоты своего опыта… Мир на Донбассе и опять украинский Крым скоро будут у нас или нет? ...
Все 4 интервью (ссылка на 1-е в моем посте от 19.11.2019) очень большие, много интересного, но если выложить сюда даже только все самое-самое, это займет несколько страниц форума. Т.ч. читайте сами, кому интересно.