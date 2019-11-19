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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6838683968406841> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 24 лис, 2020 11:46 budivelnik написав: detroytred написав: У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.

Реально панами становились ...

С соответствующим отношением и подбором подчинённых.



Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. У зачуханого крымского командира базы имелисьсвои табуны овец, с каждой машины покоса гражданскими на полигоне бабло, с рыбаков за ловлю на море две белуги в день, с машины отдыхающих. Там нереальные бабки, само собой с кормлением верхушки до самого.Реально панами становились ...С соответствующим отношением и подбором подчинённых.Но и работать за себя и этих торговцев, бухарей, блатых кому-то нужно было. І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?



Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....

І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли) І ті хто зупинив цю вакханалію і зробив з сброда - армію...виявляються винуваті що зброд не захищав?Ви тут заману постійно прославляєте...на підставі того що він не виконав команду Головнокомандуючого якому присягав....І пробуєте пінати Турчинова - лігітимність якого була під дуже великим сумнівом (особливо в тих 18000 - які з Криму так і не вийшли)

Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))

Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.

Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.



Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.

Покруче.

Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.



Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.



Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.



Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))

Чтобы бабло мимо не прошло.



Ну а какие сумки контрактники тягают))



Да нового мульен...



А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.

Наперекор имеющемуся.

Поэтому и письмо обращение.

Смотрите подписи.



Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.

Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.

Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.

Не искажайте. Точнее не брешите.



Эпитеты и оценки сыпете вы.

С лёгкостью))) Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.Покруче.Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))Чтобы бабло мимо не прошло.Ну а какие сумки контрактники тягают))Да нового мульен...А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.Наперекор имеющемуся.Поэтому и письмо обращение.Смотрите подписи.Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.Не искажайте. Точнее не брешите.Эпитеты и оценки сыпете вы.С лёгкостью))) detroytred

Повідомлень: 23346 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59 detroytred написав: Кармелюк

Так ответ не сложен.



Отношение к ВСУ можновладцив державы. Какое было? Что они хотели от ВСУ?

Из очевидного ответа на эти вопросы вытекали и следствия:

- требования властей к армии реальные требования;

- финансирование и пр. виды обеспечения;

- формирование имиджа ВСУ среди населения.



Добавить можно только по последнему: как разрешено было на службу приходить в гражданке и переодеваться на месте. Потому что за в форме частенько с населением возникали инциденты))) особенно от малолеток.

Идёт на службу полковник в папахе, отслуживший в тайге, горах и пр., а ему сопляки улюлюкают.

Молодому лейтенанту-капитану ещё можно и кулаки почесать, размяться, но старому п-ку как-то не очень.

Да и своры трубой сзади навернут запросто.

А менты ещё и деньги попытаются сбить, чтобы в происшествия не пошло.



Короче: никому эта армия была и нафиг не нужна. Абы формально была...

Поэтому сами вiйськовi стали послаблять и допускать много чего.



Без требований и контроля этому подвержена любая система.

Хоть учителей, хоть врачей, хоть производителей масла))

Доустят что угодно. Кармелюк

Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Близко к теме!

- Это мы прошли ещё в 80е "прошлого века".

Когда визуально "засранец от мамкиной сиськи" приходи на приём в ОБЛмусарню.

Достаёт удостоверение(что Признала и выдала Родина в обмен на кровь, и верную службу в "Особых Условиях") и просит "маленькую ОФИЦИАЛЬНУЮ легализацию на гражданке".

Капитан не знает - стать по стойке смирно и отдать честь старшему, или "впасть на дурочку"(ибо появление таких спецов не в Моцкве - чревато).



Жизнь штука весёлая

Самое страшное отсутствие специалистов способных быть ..... Мастерами своего дела - выгоднее Соросятинство во всех делах и полная де*** населения.



Тысяча плюсов ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Нет Чести и нет Совести.(Бабло решает всё)

Родина - называет себя Родиной, только когда в тебе нуждается. Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Близко к теме!- Это мы прошли ещё в 80е "прошлого века".Когда визуально "засранец от мамкиной сиськи" приходи на приём в ОБЛмусарню.Достаёт удостоверение(что Признала и выдала Родина в обмен на кровь, и верную службу в "Особых Условиях") и просит "маленькую ОФИЦИАЛЬНУЮ легализацию на гражданке".Капитан не знает - стать по стойке смирно и отдать честь старшему, или "впасть на дурочку"(ибо появление таких спецов не в Моцкве - чревато).Жизнь штука весёлаяСамое страшное отсутствие специалистов способных быть ..... Мастерами своего дела - выгоднее Соросятинство во всех делах и полная де*** населения.Тысяча плюсов ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Родина - называет себя Родиной, только когда в тебе нуждается. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09 detroytred написав: Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))

Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.

Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.



Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.

Покруче.

Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.



Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.



Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.



Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))

Чтобы бабло мимо не прошло.



Ну а какие сумки контрактники тягают))



Да нового мульен...



А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.

Наперекор имеющемуся.

Поэтому и письмо обращение.

Смотрите подписи.



Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.

Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.

Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.

Не искажайте. Точнее не брешите.



Эпитеты и оценки сыпете вы.

С лёгкостью))) Кто вам сказал, что она (вакханалия) остановлена?)))))))Улучили обеспечение, оснащение, чуть прижали с мертвыми душами и всё.Естественно, что функция стала лучше выполняться. Больше возможностей.Исчезли (уменьшились) одни элементы вакханалии, но появились иные.Покруче.Уж на начбоя боевой бригады пацана, не входившего ни в один наряд и не имевшего ни одного подчинённого, а просидевшего за компом, никто не мог и долуматься назначить. Отодвинув тех, кто достоин.Или передавать должность замполита бригады молодому сыну пиджаку по наследству. Опять же отодвинув заслуженных.Или набирать жинок (за просто так)) или родственниц родственников) валом, замещая мужиков. Которые ни командировку, ни в наряд, ни за руль.Или уходя в отпуск в рапорте указывать о запрете заму кадровых решений и графика отпусков)))Чтобы бабло мимо не прошло.Ну а какие сумки контрактники тягают))Да нового мульен...А изменять в позитивную сторону (то есть повышать уровень боевой подготовки) начал именно Замана.Наперекор имеющемуся.Поэтому и письмо обращение.Смотрите подписи.Прославляете, пинаете - это, мягко говоря, брехня. Я указываю сухие факты в отношении данных лиц. И не более.Отказался выводить, не принял мер принуждения и т.д.Никаких потока эпитетов в их адрес, что молодец или паганец от меня нет. Максимум может случайно где ипроскочило.Не искажайте. Точнее не брешите.Эпитеты и оценки сыпете вы.С лёгкостью)))

Не метайте икру !

Мне не раз пришлось пожалеть, что воспитан в стиле Украина - Родина(мы все временные на этом свете, но Украина - вечная и то, ради чего живём), и здесь могилы моих Великих предков(Серед степу широкого... , что уже продали ....).

И её не променял ЕЁ ещё при совке на службу в Иностранном легионе. Не метайте икруМне не раз пришлось пожалеть, что воспитан в стиле Украина - Родина(мы все временные на этом свете, но Украина - вечная и то, ради чего живём), и здесь могилы моих Великих предков(Серед степу широкого... , что уже продали ....).И её не променял ЕЁ ещё при совке на службу в Иностранном легионе. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 12:39 Кудрявый

Всяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...



За мизерный процент...

С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать.

Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.



Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь. detroytred

Повідомлень: 23346 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 12:49 detroytred написав: Кудрявый

Всяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...



За мизерный процент...

С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать.

Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.



Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь. КудрявыйВсяко было в армии до новой))) армии, но чтобы курсант (будущий офицер)) одалживал своему сокурснику небольшие деньги под проценты!! (и это оказывается является нормой!!), то ...За мизерный процент...С того, с кем бок о бок служишь, а завтра возможно воевать.Потому что принцип - поиметь себе бабло превыше чего-либо и от него нельзя отступать. Я и себе. С молоком, так сказать, уже впитан.Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.

Хто має Гідність, той її ніколи на гроші не обмінював. Та не торгував Батьківщиною - Віра не дозволяла.



Годі.

Це болюча тема.

Найстрашніше те, що ця Війна породила багато таких, але молодих, що пізнали дійсність, але не змогли зрозуміти причини, та наслідки. Я вже поясняв(на іншій гілці), що молодих, здатних виганяли.... - щоб вони своїми діями створювали Україну, куди можна було повертатися - цього не стало, але не з їх причини.

Мене і без того зараз заблокують. Годі.Це болюча тема.Найстрашніше те, що ця Війна породила багато таких, але молодих, що пізнали дійсність, але не змогли зрозуміти причини, та наслідки. Я вже поясняв(на іншій гілці), що молодих, здатних виганяли.... - щоб вони своїми діями створювали Україну, куди можна було повертатися - цього не стало, але не з їх причини.Мене і без того зараз заблокують. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35 detroytred написав: Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь. Я иногда спрашиваю "Так куда уж ниже?", мне смеясь, отвечают - подожди, когда очередные новые молодые подрастут, увидишь.



Значит граница колебания маятника еще не достигнута. Будет откат. Всегда так было и будет. Такова наша природа.

Социум таким образом уравновешивает сам себя.

За пуританами приходят дети цветов, за детьми консерваторы,

за татухами чистота тела

заступить за фронтир, сунуть спицу в розетку ~ это про нас.

естественно имхо. Значит граница колебания маятника еще не достигнута. Будет откат. Всегда так было и будет. Такова наша природа.Социум таким образом уравновешивает сам себя.За пуританами приходят дети цветов, за детьми консерваторы,за татухами чистота телазаступить за фронтир, сунуть спицу в розетку ~ это про нас.естественно имхо. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2062 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 13:43 Kudrjavuy написав: Хто має Гідність, той її ніколи на гроші не обмінював.



Згоден. Гідність безцінна і дуже цікава штука. Продати її може тільки той, хто не має. Ось такий парадокс. Обожнюю парадокси)



Мене і без того зараз заблокують.

За що? Згоден. Гідність безцінна і дуже цікава штука. Продати її може тільки той, хто не має. Ось такий парадокс. Обожнюю парадокси)За що? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2062 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 14:02 detroytred

Спасибо вам с оппонентами, вы помогли мне разложить по полочкам довольно сложный вопрос ответственности 2013-2014гг.

Осталось темное пятно намерений

Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко(партия УДАР), Арсений Яценюк (ВО «Батькивщина») и Олег Тягнибок (ВО «Свобода»). Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье (фр. Éric Fournier)[1]. Специальный представитель президента Российской Федерации Владимир Лукин, также участвовавший в переговорах, отказался поставить свою подпись под документом[2].

пс. не скрою, я участник тех событий, заинтересованое лицо, помаранчевый романтический лох с достоинством. Виновен. Не жалею. Видимо неисправим. Спасибо вам с оппонентами, вы помогли мне разложить по полочкам довольно сложный вопрос ответственности 2013-2014гг.Осталось темное пятно намеренийпс. не скрою, я участник тех событий, заинтересованое лицо, помаранчевый романтический лох с достоинством. Виновен. Не жалею. Видимо неисправим. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2062 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 14:10 bevzaalex написав: detroytred

Спасибо вам с оппонентами, вы помогли мне разложить по полочкам довольно сложный вопрос ответственности 2013-2014гг.

Осталось темное пятно намерений

Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко(партия УДАР), Арсений Яценюк (ВО «Батькивщина») и Олег Тягнибок (ВО «Свобода»). Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье (фр. Éric Fournier)[1]. Специальный представитель президента Российской Федерации Владимир Лукин, также участвовавший в переговорах, отказался поставить свою подпись под документом[2].

пс. не скрою, я участник тех событий, заинтересованое лицо, помаранчевый романтический лох с достоинством. Виновен. Не жалею. Видимо неисправим. Спасибо вам с оппонентами, вы помогли мне разложить по полочкам довольно сложный вопрос ответственности 2013-2014гг.Осталось темное пятно намеренийпс. не скрою, я участник тех событий, заинтересованое лицо, помаранчевый романтический лох с достоинством. Виновен. Не жалею. Видимо неисправим.

Любое Политическое обустройство Государства имеет свою завершенность в самосохранении Государства.

Изучите пожалуйста политическое содержание в том числе исполнительной власти Хазарского каганата, в условиях которого мы живём последние годы.



Чего не хватает в отношении Когана, по истечении года его правления? Любое Политическое обустройство Государства имеет свою завершенность в самосохранении Государства.Изучите пожалуйста политическое содержание в том числе исполнительной власти Хазарского каганата, в условиях которого мы живём последние годы.Чего не хватает в отношении Когана, по истечении года его правления? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 14:28



31 июля, 2014

...

Лебедев постоянно требовал ввести в Киев армию, мы категорически отказывались, ссылались на закон. С 15-го по 18 февраля у меня были неоднократные разговоры с Лебедевым. Ну, как разговоры… Еще бы немного и поубивали бы друг друга. Ситуация накалялась, меня вызвали к первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову, главе СБУ Александру Якименко, генпрокурору Виктору Пшонке, они требовали немедленно ввести в столицу войска. Я опять ссылался на закон, Портнов даже пытался внести в закон правки, но Верховная Рада к тому времени уже не работала.

...

Кстати, Якименко еще при захвате львовского управления СБУ требовал задействовать 80-й полк Вооруженных сил: мол, переодевайте их в гражданскую одежду и пусть зачищают. В общем, на меня давили в течение четырех дней. 18 февраля я заявил: "Преступный приказ выполнять не буду", на следующий день меня сняли с должности начальника Генштаба.

...

На момент моего прихода в Генштаб численность ВС была 184 тысячи человек, из них 110 тысяч – служащие военкоматов, систем управления и военного образования, медицинские работники, оркестры, склады, арсеналы… В общем, полный обоз. То есть из 184 тысяч человек 110 тысяч, по сути, обслуживающий персонал.



Численность реальных бойцов – это и авиация, и радиотехнические войска, и сухопутные, и ВДВ, и морской флот, и так далее – всего 74 тысячи. Да, части и органы обеспечения должны быть, но не 110 тысяч человек на 74 тысячи бойцов. Именно на этот ненужный обоз и уходит большая часть военного бюджета Украины, который составляет около 7,500 миллиардов гривен.

...

https://gordonua.com/publications/eks-n ... 33981.html



Замана: В 2016–2017 годах в Минобороны Украины уничтожили документы, которые касаются применения российской армии в Крыму во время аннексии

9 ноября 2020

...

https://gordonua.com/news/politics/zama ... 26576.html

В фотокопиях расформирование частей в 2004-2020 гг. и об уничтожении документов приведены только по ВВС Украины.



В основном привожу вопросы, ответы читайте сами:

18 ноября, 2020

...

– В чем вас еще обвиняют? Там говорится, что в результате сокращения вами военкоматов в 2012–2013 годах Украина не смогла своевременно организовать мобилизацию населения для отражения российской агрессии в Крыму.

...

– Теперь давайте пройдемся по вашим обвинениям в отношении других людей. Вы заявили, что считаете заказчиками своего преследования Петра Порошенко, Александра Турчинова, Юрия Луценко и Анатолия Матиоса. Обоснуйте, пожалуйста: зачем каждому из них это?

...

– Владимир Михайлович, аргумент по поводу того, что Порошенко это делал только из-за того, что ему нужно было перед выборами какое-то громкое дело, – можно "да" говорить, можно – "нет". Потому что почему именно вы? Ну явно же есть еще какие-то дела, на которых тоже можно пиариться, если следовать вашей логике. Почему именно вас он выбрал?

...

Я скажу: вот элементарные вещи – сокращение воинских частей. Я вам даю этот список. Это не секрет, сейчас он есть. Смотрите: когда Порошенко был секретарем СНБО, сокращено 314 частей. В следующий год – 230. В 2012–2013 годах – 93–94. 2015 год: сокращено 104 части. Так что, мы говорим о том, что во время войны мы подрываем Вооруженные силы? Тут при отсутствии боевых действий мы сокращаем 94…



– Но это при вас – правильно?



– Да-да. Меня обвиняют в этом. А что в 2015 году – 104 – это все нормально. Ну, дело не в том, что [сократили] 104 части. Нужно понимать почему. Там основания были для этого: переформирования и так дальше. Что-то сокращено, что-то создано. Точно так же было и в том же вот, допустим, 2004 году. 314 частей. В 2003-м – 315 частей.



– Это тоже без вас?



– Да, это года, когда я еще… Я – в 2012–2013 годах. Все зависит от финансирования Вооруженных сил. Первое, что стоит во главе угла развития Вооруженных сил, – это финансирование. Если финансирования нет, то что-то нужно делать для того, чтобы армия не встала вообще на колени.

...

– Хочу у вас спросить как у опытного военного. Из заявлений Александра Турчинова и Петра Порошенко известно, что основные склады боеприпасов, которые взрывались, – мы все помним эти громкие истории: Сватово, Балаклея, Калиновка и Ичня, – были взорваны диверсантами. Что вы можете сказать по этому поводу? Это действительно диверсанты работали? Причем, получается, российские?

...

– Скажите: с высоты своего опыта… Мир на Донбассе и опять украинский Крым скоро будут у нас или нет?

...

https://gordonua.com/publications/zaman ... 27022.html





Все 4 интервью (ссылка на 1-е в моем посте от 19.11.2019) очень большие, много интересного, но если выложить сюда даже только все самое-самое, это займет несколько страниц форума. Т.ч. читайте сами, кому интересно. И еще по Замане. Год назад (19.11.2019, Політичні дискусії ) я уже выкладывал цитату из большого интервью Замана Гордону по поводу возврата самолетов с десантниками, направлявшимися в Крым. Теперь продолжение.В фотокопиях расформирование частей в 2004-2020 гг. и об уничтожении документов приведены только по ВВС Украины.В основном привожу вопросы, ответы читайте сами:Все 4 интервью (ссылка на 1-е в моем посте от 19.11.2019) очень большие, много интересного, но если выложить сюда даже только все самое-самое, это займет несколько страниц форума. Т.ч. читайте сами, кому интересно. yanyura Повідомлень: 5642 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1872 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6838683968406841> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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