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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6838683968406841

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:48

yanyura Вы случаем, не реинкарнация Шерлока Холмса с проапгредэнным встроенным бигдата?
шучу.

У Вас талант. :D
а теперь не шучу, спасибо.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:52

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Вы случаем, не реинкарнация Шерлока Холмса

Первый комп у меня появился в 1996-м, в Инете с 1997-го. За 23 года можно научиться искать в Инете нужное?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:16

yanyura
Искусство гугления является важным и крайне необходимым навыком для современного человека.
Подскажите, есть ли у Вас желание и время для мастер-класса в письменной(любой иной на выбор) форме?
С удовольствием ознакомлюсь с ним и буду рад видеть в теме *Перспективи освіти в Україні та світі* на этом форуме.
Уверен в практической пользе для алчущих знаний.
Будьте добры!
Не тороплю, ведь
время не имеет значения, важна жизнь (с некто из 5го элемента


Прошу прощение за оффтоп. Умолкаю.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:23

  yanyura написав:Все 4 интервью (ссылка на 1-е в моем посте от 19.11.2019) очень большие, много интересного, но если выложить сюда даже только все самое-самое, это займет несколько страниц форума. Т.ч. читайте сами, кому интересно.

Повторение "Мать учения" :?
В 15-16-17 годах на форуме эти вопросы были рассмотрены, как возвращение в Армию Украины "Голштинской системы".
Выход - увольнение большинства добровольцев из ВС на Донбассе.
Как бы это не называлось, возврат к этой теме только зарады неповторення цього?
Насколько нужно тогда быть далёким от Украины, что бы не усвоить это?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:29

bevzaalex
Вам называли имена, работы,...
https://www.youtube.com/watch?v=aQj4eBlcGtg
Хотя много и не найдёте, но суть доходчива. Сам Гений була можливість осягнути тільки за умови спілкування, готового до цього(до науки).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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