yanyura Вы случаем, не реинкарнация Шерлока Холмса с проапгредэнным встроенным бигдата?
шучу.
У Вас талант.
а теперь не шучу, спасибо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:48
yanyura Вы случаем, не реинкарнация Шерлока Холмса с проапгредэнным встроенным бигдата?
шучу.
У Вас талант.
а теперь не шучу, спасибо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:52
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:16
yanyura
Искусство гугления является важным и крайне необходимым навыком для современного человека.
Подскажите, есть ли у Вас желание и время для мастер-класса в письменной(любой иной на выбор) форме?
С удовольствием ознакомлюсь с ним и буду рад видеть в теме *Перспективи освіти в Україні та світі* на этом форуме.
Уверен в практической пользе для алчущих знаний.
Будьте добры!
Не тороплю, ведь
Прошу прощение за оффтоп. Умолкаю.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:23
Повторение "Мать учения"
В 15-16-17 годах на форуме эти вопросы были рассмотрены, как возвращение в Армию Украины "Голштинской системы".
Выход - увольнение большинства добровольцев из ВС на Донбассе.
Как бы это не называлось, возврат к этой теме только зарады неповторення цього?
Насколько нужно тогда быть далёким от Украины, что бы не усвоить это?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:29
bevzaalex
Вам называли имена, работы,...
Хотя много и не найдёте, но суть доходчива. Сам Гений була можливість осягнути тільки за умови спілкування, готового до цього(до науки).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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