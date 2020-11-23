Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura Искусство гугления является важным и крайне необходимым навыком для современного человека. Подскажите, есть ли у Вас желание и время для мастер-класса в письменной(любой иной на выбор) форме? С удовольствием ознакомлюсь с ним и буду рад видеть в теме *Перспективи освіти в Україні та світі* на этом форуме. Уверен в практической пользе для алчущих знаний. Будьте добры! Не тороплю, ведь
время не имеет значения, важна жизнь (с некто из 5го элемента
yanyura Спасибо. Последнее интервью вообще бомба. Эксперт начальник института липовый афганец и минералы Рувин, продолжающий клепать экспертные заключения. Вместо осуждения за подделку документов и мошенничество.
Ответ на запрос приказа от Турчинова. Сокращения и т.д.
Практически все мои предложения подтвердил Замана. Аргументированно и документально. Но это же штаб. Генштаб. Нач-к НГШ. ЭТО УРОВЕНЬ. И против него комсомольские работники неудачно решили, что смогут надурнял специалистами)) уровня рувиных состряпать обвинение и оно прокатит.
Жаль конечно, что максимум - Замана сможет оправдаться. Очень долго и нудно, и дорого для себя по силам и деньгам. Потому что нафиг ни он, как достойный всл, ни принципы можновладцям прошлым, нынешним, будущим не нужны.
З.ы. теперь понятно почему Муженко и пр. подписались. Чтобы когда-нибудь потом не оказаться самим. Под переводострелочными тупейшимиями от политиканов и мошенников рубиных.
Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. И жирнейшая точка от Вашей инфо.
Kudrjavuy Да я успел перейти по ссылке. Интересная личность, бесспорно. Гугл может и испортился, но мне кажется Вы меня не совсем правильно поняли, питаю надежду что адресат моего послания справился лучше. В любом случае, Кудрявый, я Вам благодарен за желание помочь. пс. алгоритм имеет место быть, но материал желателен такой, который зацепит и увлечёт широкие возрастные категории, ведь со взрослым все более менее просто, а вот ребенка и подростка очень легко занудить и отбить интерес, этого желательно избежать. Вопрос на самом деле глубже и касается не только критического мышления и технических аспектов. кактотак
detroytred написав:Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. И жирнейшая точка от Вашей инфо.
Да. Хочу отсебятинку вставить. Вопрос закрыт тут, но те семена, что вы посеяли обязательно прорастут в иных местах. Уверен. Уже проросло одно, во мне, а я упорный или упоротый (пока не разобрался) продолжу сеять и нести этот флаг.
Согласитесь, что без коментариев Лапай, Кармелюк, Андрей и прочих, это покрывало и дальше бы покрывало глаза участников Шоу Украина) n'est-ce pas?!
"В Украине часто путают понятие дефолта и реструктуризации государственных долгов, не замечая даже простейшей логической ошибки: реструктуризация предполагает изменение срока погашения долга, то есть факта нарушения графика платежа нет априори", - пише у своєму блозі Олексій Кущ, передають Патріоти України, і продовжує:
"Еще весной, когда кризис только разгорался, я говорил о том, что мы будем жалеть каждую гривну и доллар, потраченные на выплату долгов в период пандемии и экономического кризиса.
Сумма бюджетных средств, направленная на погашение и обслуживание суверенного долга в этом году приближается к 500 млрд. грн. Этих денег вполне хватило бы и на помощь населению и на поддержку МСБ.
Если выплатить 12 млн. человек (плательщики налогов) на период полного локдауна по одной средней зарплате, на это бы понадобилось 120 млрд. грн. в месяц. Еще одна пенсия пенсионерам - порядка 36 млрд. грн, то есть суммарно до 150 млрд. грн. Реструктуризация долгов - это возможность отправить страну на полный локдаун на срок до 2-3 месяцев. Но с деньгами.
Вместо этого, этой зимой мы подходим к пику пандемии и дну экономического кризиса с пустыми казначейскими счетами и замороженными статьями бюджетных расходов. Денег нет. Они потрачены "на дороги" как в известной басне про муравья и стрекозу, которая лето красное пропела...
Но кредиторы остались довольны - только в сентябре им погасили планово 2 млрд. дол. (Исторический рекорд разового платежа, которым гордился нынешний министр финансов). А еще летом, не планово, долги с погашением в 2021-20222 годах на 800 млн. дол. А еще в августе - ВВП-варранты "имени Ярексько" на 320 млн. дол. (Смешно сейчас говорить о важности этого платежа, не правда ли).
На недавнем собрании, члены G20 одобрили мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран до середины 2021 года с возможностью продления. Это та модель реструктуризации, о которой я говорил весной.
Украины нет в списке. И знаете почему? Наши политические элиты, с помощью погашения долгов покупают себе легитимность в западном финансовом мире. За бюджетные деньги обеспечивают комфортный режим для своих счетов, яхт, вилл и квартир в Лондоне. Западный мир считает Украину богатой страной. Во всяком случае, не бедной. И эту логику можно понять.
На западе о богатстве страны судят по уровню благосостоянии богатых, а не по уровню нищеты бедных. Исходя из этого критерия, нас никогда не включат в список реструктуризации и не дадут существенный пакет финансовой помощи.
Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик.
Именно поэтому помогать будут Мьянме, хоть она далеко от Европы, но там политики ходят в юбках-лонджи и не потому что это модно, как у нас, когда многие чиновники напяливают дизайнерские вышиванки, а потому, что это их повседневная одежда, дешевая и практичная".
И здесь возвращаемся к https://censor.net/ru/news/3232705/ukra ... o_verlanov Грабь награбленное! Т.Е. не затрагиванию в наших условиях "Экономико-правовых отношений". В том случае, если нас не затронет реальное их восстановление согласно ст. Конституции Украины №1. ТО... ситуация возможно непрогнозируема.
А в это самое время пацаны пилят спирт заводы, гостиницы под казино, машиностроительные заводы на металлолом, ... согласно вчерашнему заявлению Мустафы Найема за пять лет 15-20 Укроборонпром утратил 40% заказов от ВСУ. - бл..... - бред или действительность?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 24 лис, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
bevzaalex написав:Kudrjavuy Да я успел перейти по ссылке. Интересная личность, бесспорно. Гугл может и испортился, но мне кажется Вы меня не совсем правильно поняли, питаю надежду что адресат моего послания справился лучше. В любом случае, Кудрявый, я Вам благодарен за желание помочь. пс. алгоритм имеет место быть, но материал желателен такой, который зацепит и увлечёт широкие возрастные категории, ведь со взрослым все более менее просто, а вот ребенка и подростка очень легко занудить и отбить интерес, этого желательно избежать. Вопрос на самом деле глубже и касается не только критического мышления и технических аспектов. кактотак
bevzaalex написав:
detroytred написав:Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. И жирнейшая точка от Вашей инфо.
Да. Хочу отсебятинку вставить. Вопрос закрыт тут, но те семена, что вы посеяли обязательно прорастут в иных местах. Уверен. Уже проросло одно, во мне, а я упорный или упоротый (пока не разобрался) продолжу сеять и нести этот флаг.
Согласитесь, что без коментариев Лапай, Кармелюк, Андрей и прочих, это покрывало и дальше бы покрывало глаза участников Шоу Украина) n'est-ce pas?!
К сожалению это не шоу. Информация без Правильного идеологического подтекста(вид только "с одной колокольни") - это Оружие. Но это не означает, что к этому "не готовы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.