"Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик", - економіствівторок, 24 листопад 2020, 15:29"В Украине часто путают понятие дефолта и реструктуризации государственных долгов, не замечая даже простейшей логической ошибки: реструктуризация предполагает изменение срока погашения долга, то есть факта нарушения графика платежа нет априори", - пише у своєму блозі Олексій Кущ, передають Патріоти України, і продовжує:"Еще весной, когда кризис только разгорался, я говорил о том, что мы будем жалеть каждую гривну и доллар, потраченные на выплату долгов в период пандемии и экономического кризиса.Сумма бюджетных средств, направленная на погашение и обслуживание суверенного долга в этом году приближается к 500 млрд. грн. Этих денег вполне хватило бы и на помощь населению и на поддержку МСБ.Если выплатить 12 млн. человек (плательщики налогов) на период полного локдауна по одной средней зарплате, на это бы понадобилось 120 млрд. грн. в месяц. Еще одна пенсия пенсионерам - порядка 36 млрд. грн, то есть суммарно до 150 млрд. грн. Реструктуризация долгов - это возможность отправить страну на полный локдаун на срок до 2-3 месяцев. Но с деньгами.Вместо этого, этой зимой мы подходим к пику пандемии и дну экономического кризиса с пустыми казначейскими счетами и замороженными статьями бюджетных расходов. Денег нет. Они потрачены "на дороги" как в известной басне про муравья и стрекозу, которая лето красное пропела...Но кредиторы остались довольны - только в сентябре им погасили планово 2 млрд. дол. (Исторический рекорд разового платежа, которым гордился нынешний министр финансов). А еще летом, не планово, долги с погашением в 2021-20222 годах на 800 млн. дол. А еще в августе - ВВП-варранты "имени Ярексько" на 320 млн. дол. (Смешно сейчас говорить о важности этого платежа, не правда ли).На недавнем собрании, члены G20 одобрили мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран до середины 2021 года с возможностью продления. Это та модель реструктуризации, о которой я говорил весной.Украины нет в списке. И знаете почему? Наши политические элиты, с помощью погашения долгов покупают себе легитимность в западном финансовом мире. За бюджетные деньги обеспечивают комфортный режим для своих счетов, яхт, вилл и квартир в Лондоне. Западный мир считает Украину богатой страной. Во всяком случае, не бедной. И эту логику можно понять.На западе о богатстве страны судят по уровню благосостоянии богатых, а не по уровню нищеты бедных. Исходя из этого критерия, нас никогда не включат в список реструктуризации и не дадут существенный пакет финансовой помощи.Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик.Именно поэтому помогать будут Мьянме, хоть она далеко от Европы, но там политики ходят в юбках-лонджи и не потому что это модно, как у нас, когда многие чиновники напяливают дизайнерские вышиванки, а потому, что это их повседневная одежда, дешевая и практичная".