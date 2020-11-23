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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6839684068416842>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:48

yanyura Вы случаем, не реинкарнация Шерлока Холмса с проапгредэнным встроенным бигдата?
шучу.

У Вас талант. :D
а теперь не шучу, спасибо.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:52

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Вы случаем, не реинкарнация Шерлока Холмса

Первый комп у меня появился в 1996-м, в Инете с 1997-го. За 23 года можно научиться искать в Инете нужное?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:16

yanyura
Искусство гугления является важным и крайне необходимым навыком для современного человека.
Подскажите, есть ли у Вас желание и время для мастер-класса в письменной(любой иной на выбор) форме?
С удовольствием ознакомлюсь с ним и буду рад видеть в теме *Перспективи освіти в Україні та світі* на этом форуме.
Уверен в практической пользе для алчущих знаний.
Будьте добры!
Не тороплю, ведь
время не имеет значения, важна жизнь (с некто из 5го элемента


Прошу прощение за оффтоп. Умолкаю.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:48

А я думаю, что за гром или землетрясение? А это новость:

СМИ сообщили об аресте Сороса "за вмешательство в американские выборы" - на самом деле документы оказались фейком
https://www.unn.com.ua/ru/news/1904288-zmi-povidomili-pro-aresht-sorosa-za-vtruchannya-v-amerikanski-vibori-dokumenti-viyavilisya-feykom

Но за пару-тройку часов до опровержения "пятые точки" соросят выработали столько энергии, что сдвинули тектонические плиты, и сместили планету со своей орбиты :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:50

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Очко Овертона разрабатывают, ох уж эти сми)
Пожар пожар
волки волки
:D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:00

yanyura
Спасибо.
Последнее интервью вообще бомба.
Эксперт начальник института липовый афганец и минералы Рувин, продолжающий клепать экспертные заключения. Вместо осуждения за подделку документов и мошенничество.

Ответ на запрос приказа от Турчинова.
Сокращения и т.д.

Практически все мои предложения подтвердил Замана. Аргументированно и документально.
Но это же штаб. Генштаб. Нач-к НГШ. ЭТО УРОВЕНЬ.
И против него комсомольские работники неудачно решили, что смогут надурнял специалистами)) уровня рувиных состряпать обвинение и оно прокатит.


Жаль конечно, что максимум - Замана сможет оправдаться. Очень долго и нудно, и дорого для себя по силам и деньгам.
Потому что нафиг ни он, как достойный всл, ни принципы можновладцям прошлым, нынешним, будущим не нужны.

З.ы. теперь понятно почему Муженко и пр. подписались. Чтобы когда-нибудь потом не оказаться самим.
Под переводострелочными тупейшимиями от политиканов и мошенников рубиных.

Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. И жирнейшая точка от Вашей инфо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:04

Kudrjavuy
Да я успел перейти по ссылке. Интересная личность, бесспорно.
Гугл может и испортился, но мне кажется Вы меня не совсем правильно поняли, питаю надежду что адресат моего послания справился лучше. В любом случае, Кудрявый, я Вам благодарен за желание помочь.
пс. алгоритм имеет место быть, но материал желателен такой, который зацепит и увлечёт широкие возрастные категории, ведь со взрослым все более менее просто, а вот ребенка и подростка очень легко занудить и отбить интерес, этого желательно избежать.
Вопрос на самом деле глубже и касается не только критического мышления и технических аспектов. кактотак
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:26

  detroytred написав:Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. И жирнейшая точка от Вашей инфо.

Да. Хочу отсебятинку вставить.
Вопрос закрыт тут, но те семена, что вы посеяли обязательно прорастут в иных местах. Уверен.
Уже проросло одно, во мне, а я упорный или упоротый (пока не разобрался) :D продолжу сеять и нести этот флаг.

Согласитесь, что без коментариев Лапай, Кармелюк, Андрей и прочих, это покрывало и дальше бы покрывало глаза участников Шоу Украина)
n'est-ce pas?!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:26

Re: Політичні дискусії

Ну, что?
Вернулись к ...92году?
Или тому, что я каждый раз талдычу:
"Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик", - економіст
вівторок, 24 листопад 2020, 15:29
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zapad- ... 53596.html

"В Украине часто путают понятие дефолта и реструктуризации государственных долгов, не замечая даже простейшей логической ошибки: реструктуризация предполагает изменение срока погашения долга, то есть факта нарушения графика платежа нет априори", - пише у своєму блозі Олексій Кущ, передають Патріоти України, і продовжує:

"Еще весной, когда кризис только разгорался, я говорил о том, что мы будем жалеть каждую гривну и доллар, потраченные на выплату долгов в период пандемии и экономического кризиса.

Сумма бюджетных средств, направленная на погашение и обслуживание суверенного долга в этом году приближается к 500 млрд. грн. Этих денег вполне хватило бы и на помощь населению и на поддержку МСБ.

Если выплатить 12 млн. человек (плательщики налогов) на период полного локдауна по одной средней зарплате, на это бы понадобилось 120 млрд. грн. в месяц. Еще одна пенсия пенсионерам - порядка 36 млрд. грн, то есть суммарно до 150 млрд. грн. Реструктуризация долгов - это возможность отправить страну на полный локдаун на срок до 2-3 месяцев. Но с деньгами.

Вместо этого, этой зимой мы подходим к пику пандемии и дну экономического кризиса с пустыми казначейскими счетами и замороженными статьями бюджетных расходов. Денег нет. Они потрачены "на дороги" как в известной басне про муравья и стрекозу, которая лето красное пропела...

Но кредиторы остались довольны - только в сентябре им погасили планово 2 млрд. дол. (Исторический рекорд разового платежа, которым гордился нынешний министр финансов). А еще летом, не планово, долги с погашением в 2021-20222 годах на 800 млн. дол. А еще в августе - ВВП-варранты "имени Ярексько" на 320 млн. дол. (Смешно сейчас говорить о важности этого платежа, не правда ли).

На недавнем собрании, члены G20 одобрили мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран до середины 2021 года с возможностью продления. Это та модель реструктуризации, о которой я говорил весной.

Украины нет в списке. И знаете почему? Наши политические элиты, с помощью погашения долгов покупают себе легитимность в западном финансовом мире. За бюджетные деньги обеспечивают комфортный режим для своих счетов, яхт, вилл и квартир в Лондоне. Западный мир считает Украину богатой страной. Во всяком случае, не бедной. И эту логику можно понять.

На западе о богатстве страны судят по уровню благосостоянии богатых, а не по уровню нищеты бедных. Исходя из этого критерия, нас никогда не включат в список реструктуризации и не дадут существенный пакет финансовой помощи.

Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик.

Именно поэтому помогать будут Мьянме, хоть она далеко от Европы, но там политики ходят в юбках-лонджи и не потому что это модно, как у нас, когда многие чиновники напяливают дизайнерские вышиванки, а потому, что это их повседневная одежда, дешевая и практичная".

И здесь возвращаемся к https://censor.net/ru/news/3232705/ukra ... o_verlanov
Грабь награбленное!
Т.Е. не затрагиванию в наших условиях "Экономико-правовых отношений".
В том случае, если нас не затронет реальное их восстановление согласно ст. Конституции Украины №1. ТО... ситуация возможно непрогнозируема.

А в это самое время пацаны пилят спирт заводы, гостиницы под казино, машиностроительные заводы на металлолом, ... согласно вчерашнему заявлению Мустафы Найема за пять лет 15-20 Укроборонпром утратил 40% заказов от ВСУ.
- бл..... - бред или действительность?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 24 лис, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:40

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Да я успел перейти по ссылке. Интересная личность, бесспорно.
Гугл может и испортился, но мне кажется Вы меня не совсем правильно поняли, питаю надежду что адресат моего послания справился лучше. В любом случае, Кудрявый, я Вам благодарен за желание помочь.
пс. алгоритм имеет место быть, но материал желателен такой, который зацепит и увлечёт широкие возрастные категории, ведь со взрослым все более менее просто, а вот ребенка и подростка очень легко занудить и отбить интерес, этого желательно избежать.
Вопрос на самом деле глубже и касается не только критического мышления и технических аспектов. кактотак



  bevzaalex написав:
  detroytred написав:Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. И жирнейшая точка от Вашей инфо.

Да. Хочу отсебятинку вставить.
Вопрос закрыт тут, но те семена, что вы посеяли обязательно прорастут в иных местах. Уверен.
Уже проросло одно, во мне, а я упорный или упоротый (пока не разобрался) :D продолжу сеять и нести этот флаг.

Согласитесь, что без коментариев Лапай, Кармелюк, Андрей и прочих, это покрывало и дальше бы покрывало глаза участников Шоу Украина)
n'est-ce pas?!

К сожалению это не шоу.
Информация без Правильного идеологического подтекста(вид только "с одной колокольни") - это Оружие.
Но это не означает, что к этому "не готовы". :(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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