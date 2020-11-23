Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:43
Re: Політичні дискусії
Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:05
С конца.
Теперь у меня есть вилка на лапшу.
Понимание сути ~ отличный бронежилет.
Правда ~ тяо в руках.
А теперь песня.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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