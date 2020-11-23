Додано: Вів 24 лис, 2020 17:44

Каждый раз, когда пишут вот эти высеры о том, как Турчинов с Порошенко "сдавали" Крым и часть Донбасса. Всегда, вообще всегда не упоминается роль РФ



Вот стояли и "сдавали" Крым, а РФ мимо пробегала и решила забрать.

Так могут писать или агенты влияния или тупые недалёкие создания.



Нет.

Это не Крым "сдали", это Крым был захвачен, захвачен РФ. Подло, мерзко, ударом в спину

Также была захвачена часть Донбасса

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой