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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6840684168426843>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:43

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать.

Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:05

  Kudrjavuy написав:К сожалению это не шоу.
Информация без Правильного идеологического подтекста(вид только "с одной колокольни") - это Оружие.
Но это не означает, что к этому "не готовы". :(

С конца.
Теперь у меня есть вилка на лапшу.
Понимание сути ~ отличный бронежилет.
Правда ~ тяо в руках.
А теперь песня.
жизнь это игра и шоу имхо
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:44

Re: Політичні дискусії

Каждый раз, когда пишут вот эти высеры о том, как Турчинов с Порошенко "сдавали" Крым и часть Донбасса. Всегда, вообще всегда не упоминается роль РФ

Вот стояли и "сдавали" Крым, а РФ мимо пробегала и решила забрать.
Так могут писать или агенты влияния или тупые недалёкие создания.

Нет.
Это не Крым "сдали", это Крым был захвачен, захвачен РФ. Подло, мерзко, ударом в спину
Также была захвачена часть Донбасса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:06

Кратко. 2020-11-24

Кратко. 2020-11-24

1) На Донбассе снайпер ранил украинского военного: он в тяжелом состоянии
Военнослужащему, которого ранил вражеский снайпер, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое

"Перемирие" ... мать его
Умер украинский военнослужащий, раненный российским снайпером вблизи Авдеевки

2) Россия в ТКГ поддержала план действий ОРДЛО - украинская делегация
А именно - представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающих на территории, временно не подконтрольной правительству Украины. Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде до завтрашнего заседания ТКГ на общем уровне

3) Израиль уничтожил полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК "Панцирь-С" - СМИ
Израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк оказался уничтоженным

Нечто подобное было в 1982 в Ливане вроде.
Тогда тоже израильтяне разнесли советское ПВО в труху

4) Антикорсуд закрыл часть дела против экс-депутата Полякова из-за скандального решения КСУ
При "барыге-коррупционере" принимались антикоррупционные законы и выполнялись
При честном Бубочке - эти законы отменяются

5) Коронакризис. Зеленский обещает миллиону украинцев по 8000 грн
"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник и вас увольняют – вы сможете получить компенсацию – 8000 грн", – сказал он.

Деньги откуда, юродивый ?
Что-то Бубочка слишком активный на раздачу обещаний

PS. То что, Зеленский не болел COVID и так понятно.
Такую хлеборезку, при COVID - невозможно отожрать

Тогда, где 2 недели был Зеленский ? С кем, где, какие проводил встречи ? Учитывая, что "больной" Ермак был при нём.
Всё это мутно, как и поездка в Оман.

Но полезные идиоты обсуждают "сдачу" Крыма :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:08

  pesikot написав:Каждый раз, когда пишут вот эти высеры о том, как Турчинов с Порошенко "сдавали" Крым и часть Донбасса. Всегда, вообще всегда не упоминается роль РФ

Вот стояли и "сдавали" Крым, а РФ мимо пробегала и решила забрать.
Так могут писать или агенты влияния или тупые недалёкие создания.

Нет.
Это не Крым "сдали", это Крым был захвачен, захвачен РФ. Подло, мерзко, ударом в спину
Также была захвачена часть Донбасса


Опять ты за свое? Во-первых, не Турчинов с Порошенко, а Турчинов с Яценюком. Во-вторых, не РФ не причем, а РФ аннексировала при полном непротивлении Турчинова с Яценюком.

Ты намеренно искажаешь позицию, чтобы она выглядела как можно более провокационной, и, соответственно, не принималась к рассмотрению. И все это, чтобы отмазать от ответственности реваншистов, захвативших власть с помощью майдана и тем самым запустивших череду резко-негативных событий, ослабивших государственность и результировавших потерей территорий
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:19

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты намеренно искажаешь позицию, чтобы она выглядела как можно более провокационной, и, соответственно, не принималась к рассмотрению. И все это, чтобы отмазать от ответственности реваншистов, захвативших власть с помощью майдана и тем самым запустивших череду резко-негативных событий, ослабивших государственность и результировавших потерей территорий

Ну то емігруй в Білорашу, і буде тобі щастя - вічний Яник, і совкова стабільність, або в Лугандон.
Якось дуже хитро виходить - вітчизняне і запоребрикове Х..ло не винні, тільки активні громадяни, яки ледве випхали двічі несудиме бидло.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:24

  pesikot написав:Каждый раз, когда пишут вот эти высеры о том, как Турчинов с Порошенко "сдавали" Крым и часть Донбасса. Всегда, вообще всегда не упоминается роль РФ

Вот стояли и "сдавали" Крым, а РФ мимо пробегала и решила забрать.
Так могут писать или агенты влияния или тупые недалёкие создания.

Нет.
Это не Крым "сдали", это Крым был захвачен, захвачен РФ. Подло, мерзко, ударом в спину
Также была захвачена часть Донбасса

Їх прямий обов`язок завадити такому захопленню, але вони нічого не зробили для цього, отже вони злочинці. І ваша пропагандонська шобла захищаюча злочинців є по суті їх посібниками.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:28

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Їх прямий обов`язок завадити такому захопленню, але вони нічого не зробили для цього, отже вони злочинці. І ваша пропагандонська шобла захищаюча злочинців є по суті їх посібниками.

Ваша зелена шобла тільки язиком ляпати може. Хто злочинець, буде видно після зміни влади. Там таке повилазить, що мама не горюй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:29

  zРадио написав:И все это, чтобы отмазать от ответственности реваншистов, захвативших власть с помощью майдана и тем самым запустивших череду резко-негативных событий, ослабивших государственность и результировавших потерей территорий

Череда резконегативных событий не заканчивалась практически с момента Независимости. Поэтому очень спорное утверждение.
2004 и 2013 это точки пиков противостояния гражданского общества и власти. Негативные новости Вы указали, позитивная одна ~ наличие и процесс развития гражданского общества продолжается. Мы еще очень далеко от идеала, впрочем как и все участники мышиной возни на планете Земля.
на. пожалуйста, не надо про печеньки путиносоросоолигархов, они есть и влияние велико ... но дыма без огня не бывает.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:29

  lapay написав:
  unicdima написав:Їх прямий обов`язок завадити такому захопленню, але вони нічого не зробили для цього, отже вони злочинці. І ваша пропагандонська шобла захищаюча злочинців є по суті їх посібниками.

Ваша зелена шобла тільки язиком ляпати може. Хто злочинець, буде видно після зміни влади. Там таке повилазить, що мама не горюй.

Зелені не здавали території з мільйонами населення як злочинці Турчинов та Порошенко.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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