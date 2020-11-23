Додано: Вів 24 лис, 2020 19:01

lapay написав: Ну то емігруй в Білорашу, і буде тобі щастя - вічний Яник, і совкова стабільність, або в Лугандон.

Якось дуже хитро виходить - вітчизняне і запоребрикове Х..ло не винні, тільки активні громадяни, яки ледве випхали двічі несудиме бидло. Ну то емігруй в Білорашу, і буде тобі щастя - вічний Яник, і совкова стабільність, або в Лугандон.Якось дуже хитро виходить - вітчизняне і запоребрикове Х..ло не винні, тільки активні громадяни, яки ледве випхали двічі несудиме бидло.

Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...