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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:34
zРадио написав:
Ты намеренно искажаешь позицию, чтобы она выглядела как можно более провокационной, и, соответственно, не принималась к рассмотрению. И все это, чтобы отмазать от ответственности реваншистов, захвативших власть с помощью майдана и тем самым запустивших череду резко-негативных событий, ослабивших государственность и результировавших потерей территорий
Для того щоб не "запускать череду резко-негативных событий" не потрібно було розвалювати Союз.
А так втратили купу територій, захоплених "непосильным трудом".
Жили би при Союзі прекрасно, нафта/газ нахаляву, промисловість би працювала, а так втратили ми своє щастя.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:54
unicdima написав:
Зелені не здавали території з мільйонами населення як злочинці Турчинов та Порошенко.
Не вистачало, щоб вони ще щось здали, без війни і агресії Раші. А так кожен дурень може сказати - я нічого не здав (бо ніхто не забирав).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:01
lapay написав:
Ну то емігруй в Білорашу, і буде тобі щастя - вічний Яник, і совкова стабільність, або в Лугандон.
Якось дуже хитро виходить - вітчизняне і запоребрикове Х..ло не винні, тільки активні громадяни, яки ледве випхали двічі несудиме бидло.
Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!
Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.
Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.
Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:05
lapay написав: unicdima написав:
Зелені не здавали території з мільйонами населення як злочинці Турчинов та Порошенко.
Не вистачало, щоб вони ще щось здали, без війни і агресії Раші. А так кожен дурень може сказати - я нічого не здав (бо ніхто не забирав).
А коли це війна закінчилася, бо я не в курсі?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:07
zРадио написав:
Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!
Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.
В 2012 були змішана система, і Яник, як і Кучма, легко сколотили більшість з мажоритарників. Владу можна поміняти, якщо при владі Порошенко. При Януковичу був би білоруський сценарій без варіантів, бо Паханів на виборах не міняють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:10
unicdima написав:
А коли це війна закінчилася, бо я не в курсі?
Останні наступальні дії гоблінів були в Авдіївці, коли сепарам добре дали по зубам. Правда, не так давно, вже при зелених, про..ли спостережний пункт, але це вже дрібниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:14
zРадио
Высрался ?
Теперь давай про 1950 гривен пенсии в декабре 2013 года
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:15
pesikot написав:
Нет.
Это не Крым "сдали", это Крым был захвачен, захвачен РФ. Подло, мерзко, ударом в спину
Также была захвачена часть Донбасса
Верно.
Повторюсь.
Основная проблема современного читателя в том, что быстро пробежав по тексту, он растерял суть и мысли.
Дядя Саша, ЦН, в таком случае говорил
читать медленно шевеля губами
так вот. кратко о точке в этом вопросе.
Виновен пуйло насильник.
Турчинову оказались шаровары велики.
Пороху в самый раз, но умудрился засалить.
Народ ~ красавчик.
пс.
Кассандрович еще не допел зеленую песенку. Поэтому ~ рано.
ппс. если бы не слабость Турчинова, никаких лднр могло не быть
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:19
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:19
zРадио написав:
Опять ты за свое? Во-первых, не Турчинов с Порошенко, а Турчинов с Яценюком. Во-вторых, не РФ не причем, а РФ аннексировала при полном непротивлении Турчинова с Яценюком.
Ты намеренно искажаешь позицию, чтобы она выглядела как можно более провокационной, и, соответственно, не принималась к рассмотрению. И все это, чтобы отмазать от ответственности реваншистов, захвативших власть с помощью майдана и тем самым запустивших череду резко-негативных событий, ослабивших государственность и результировавших потерей территорий
Ты сейчас своё гнилое нутро раскрыл полностью
Враньё на вранье
Ты снова отмазываешь РФ. Они оккупанты - это аксиома
Но ты, продавец российских прокладок - этого не признаешь
Ну и про 1950 гривен, как факт твоего явного вранья
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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