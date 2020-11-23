Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!
Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.
В 2012 були змішана система, і Яник, як і Кучма, легко сколотили більшість з мажоритарників. Владу можна поміняти, якщо при владі Порошенко. При Януковичу був би білоруський сценарій без варіантів, бо Паханів на виборах не міняють.
Ну поговори-поговори))) Не забывай только, что в сослагательном наклонении безапеляционно говорят только пропагандоны! Что, собственно, и происходило на майдане - людей науськивали мифом о том, что Януковича на выборах поменять нельзя. И податливые повелись (ты - среди них, насколько понимаю)
zРадио написав:! Что, собственно, и происходило на майдане - людей науськивали мифом о том, что Януковича на выборах поменять нельзя. И податливые повелись (ты - среди них, насколько понимаю)
Це не міф, а реальність. Ні Путіна, ні Лукашенка, ні Кучму, ні Януковича з Назарбаєвим не можна поміняти на виборах. Це постсовок. Тут вибори працюють тільки для проєвропейських, а Додони будуть триндіти про фальсифікації, а Януковичи з Лукашенками будуть рахувати так, як їм треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию
"Растекался по древу", "налил воды"
Премного благодарен. Обоим. За труд. За критику. За внимание.
yanyura, мне нравится. Спасибо. Формат и все все ~ определяете Вы. Меня упоминать не обязательно. Переспите с мыслью, возможно, пожелаете внести коррективы и подредактировать. Хотелось бы проявления Вашего таланта критического мышления, которое упомянуто вскользь а также примеров, картинок.
например.
Вы отлично умеете работать с информацией, именно это я вкладывал в понятие *исскуство гугления*, но назвать Вы вольны так, как Вам будет угодно)