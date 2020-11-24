Додано: Вів 24 лис, 2020 22:11

andrijk777



Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.



Единственная польза от майдана - это вскрытие Яныка как реального труса при имидже властного решалы (хотя, в принципе, и яйцо в 2004-м уже это показало - я ведь его электорат не оправдываю).



Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)