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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6842684368446845>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:24

  yanyura написав:bevzaalex
Ответил - Перспективи освіти в Україні та світі.

Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию

"Растекался по древу", "налил воды" - это про тебя
К тому же, ссылка и текст - абсолютно разные.
Но тебе же написано в методичке - должна быть ссылка. Вот ты и пишешь любую ссылку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:26

  lapay написав:
  zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!

Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.

В 2012 були змішана система, і Яник, як і Кучма, легко сколотили більшість з мажоритарників. Владу можна поміняти, якщо при владі Порошенко. При Януковичу був би білоруський сценарій без варіантів, бо Паханів на виборах не міняють.


Ну поговори-поговори))) Не забывай только, что в сослагательном наклонении безапеляционно говорят только пропагандоны! Что, собственно, и происходило на майдане - людей науськивали мифом о том, что Януковича на выборах поменять нельзя. И податливые повелись (ты - среди них, насколько понимаю)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:34

  pesikot написав:Ты сейчас своё гнилое нутро раскрыл полностью
Враньё на вранье

Ты снова отмазываешь РФ. Они оккупанты - это аксиома

Но ты, продавец российских прокладок - этого не признаешь

Ну и про 1950 гривен, как факт твоего явного вранья


Тролль, у тебя 85% текста вообще не по теме. А в 15%, которые по теме - ложь по сути. РФ я не оправдывал, а обвинял! Шоры лошадиные уже снили! За 7 лет должно было надоесть носить, не? :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:58

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:! Что, собственно, и происходило на майдане - людей науськивали мифом о том, что Януковича на выборах поменять нельзя. И податливые повелись (ты - среди них, насколько понимаю)

Це не міф, а реальність. Ні Путіна, ні Лукашенка, ні Кучму, ні Януковича з Назарбаєвим не можна поміняти на виборах. Це постсовок. Тут вибори працюють тільки для проєвропейських, а Додони будуть триндіти про фальсифікації, а Януковичи з Лукашенками будуть рахувати так, як їм треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:00

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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:06

  pesikot написав:
  yanyura написав:Ответил

Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию

"Растекался по древу", "налил воды"

Премного благодарен. :D
Обоим.
За труд.
За критику.
За внимание.

yanyura, мне нравится. Спасибо. Формат и все все ~ определяете Вы. Меня упоминать не обязательно. Переспите с мыслью, возможно, пожелаете внести коррективы и подредактировать. Хотелось бы проявления Вашего таланта критического мышления, которое упомянуто вскользь
а также примеров,
картинок.


например.


Зображення
Вы отлично умеете работать с информацией, именно это я вкладывал в понятие *исскуство гугления*, но назвать Вы вольны так, как Вам будет угодно)

пс. Безопасность и гигиена ушей и цифровых следов тоже важны.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38

  zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!

Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.

Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.

Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест.
Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.
В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".
В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.
"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.
  zРадио написав:Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...

На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.
Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.
*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:11

andrijk777

Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.

Единственная польза от майдана - это вскрытие Яныка как реального труса при имидже властного решалы (хотя, в принципе, и яйцо в 2004-м уже это показало - я ведь его электорат не оправдываю).

Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:29

  zРадио написав:andrijk777

Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.

Парламентські вибори в Білорусі 1995 при Лукашенко були признані усім світом, тому що були демократичні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:33

  zРадио написав:Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)

Ти не правий і повторюєш, як мандру що Яник трус.
Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.
*І Яник, звичайно не Лука. Лука - він типовий диктатор(править сам). Яник все-таки більше "урка", правив би як "пахан".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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