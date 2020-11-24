Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!
Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.
В 2012 були змішана система, і Яник, як і Кучма, легко сколотили більшість з мажоритарників. Владу можна поміняти, якщо при владі Порошенко. При Януковичу був би білоруський сценарій без варіантів, бо Паханів на виборах не міняють.
Ну поговори-поговори))) Не забывай только, что в сослагательном наклонении безапеляционно говорят только пропагандоны! Что, собственно, и происходило на майдане - людей науськивали мифом о том, что Януковича на выборах поменять нельзя. И податливые повелись (ты - среди них, насколько понимаю)
zРадио написав:! Что, собственно, и происходило на майдане - людей науськивали мифом о том, что Януковича на выборах поменять нельзя. И податливые повелись (ты - среди них, насколько понимаю)
Це не міф, а реальність. Ні Путіна, ні Лукашенка, ні Кучму, ні Януковича з Назарбаєвим не можна поміняти на виборах. Це постсовок. Тут вибори працюють тільки для проєвропейських, а Додони будуть триндіти про фальсифікації, а Януковичи з Лукашенками будуть рахувати так, як їм треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию
"Растекался по древу", "налил воды"
Премного благодарен. Обоим. За труд. За критику. За внимание.
yanyura, мне нравится. Спасибо. Формат и все все ~ определяете Вы. Меня упоминать не обязательно. Переспите с мыслью, возможно, пожелаете внести коррективы и подредактировать. Хотелось бы проявления Вашего таланта критического мышления, которое упомянуто вскользь а также примеров, картинок.
например.
Вы отлично умеете работать с информацией, именно это я вкладывал в понятие *исскуство гугления*, но назвать Вы вольны так, как Вам будет угодно)
пс. Безопасность и гигиена ушей и цифровых следов тоже важны.
zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!
Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.
Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.
Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест. Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла. В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации". В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно. "Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.
zРадио написав:Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...
На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна. Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д. *Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.
Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.
Единственная польза от майдана - это вскрытие Яныка как реального труса при имидже властного решалы (хотя, в принципе, и яйцо в 2004-м уже это показало - я ведь его электорат не оправдываю).
Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)
zРадио написав:Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)
Ти не правий і повторюєш, як мандру що Яник трус. Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький. *І Яник, звичайно не Лука. Лука - він типовий диктатор(править сам). Яник все-таки більше "урка", правив би як "пахан".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.