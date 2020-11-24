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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6842684368446845 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 24 лис, 2020 22:35 zРадио написав: Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Но то, что вы св одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой?

На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007. На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1351 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:37 andrijk777 написав: Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький. Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.



Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки zРадио

Повідомлень: 8466 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1568 раз. Подякували: 3497 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:59 zРадио написав: andrijk777 написав: Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький. Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.



Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки

Повстав в 1996?

Ні, це не називається постання. Навіть в 2010 - це не повстання. В 2020 - ось це вже повстав!

Але 2020 рік це вже не 1996, Лука вже 26 років при владі. Білорусь(і сам Лука) вже "трішки" змінилась.

При Луці, "білоруській государственности" нічого не загрожує. А ось що буде після Луки?- ось це питання. Але це проблема усіх сильних диктаторів - після них у будь-якому разі починаються проблеми. Повстав в 1996?Ні, це не називається постання. Навіть в 2010 - це не повстання. В 2020 - ось це вже повстав!Але 2020 рік це вже не 1996, Лука вже 26 років при владі. Білорусь(і сам Лука) вже "трішки" змінилась.При Луці, "білоруській государственности" нічого не загрожує. А ось що буде після Луки?- ось це питання. Але це проблема усіх сильних диктаторів - після них у будь-якому разі починаються проблеми. andrijk777

Повідомлень: 2667 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 23:04 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007. На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007.

Перший раз йому Кучма не дав узурпувати владу, другий раз Ющенко. Третій раз народ. Перший раз йому Кучма не дав узурпувати владу, другий раз Ющенко. Третій раз народ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11239 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6842684368446845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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