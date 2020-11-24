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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6842684368446845

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:35

  zРадио написав:Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой?

На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:37

  andrijk777 написав:Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.


Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:59

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.


Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки

Повстав в 1996? :mrgreen: :mrgreen:
Ні, це не називається постання. Навіть в 2010 - це не повстання. В 2020 - ось це вже повстав!
Але 2020 рік це вже не 1996, Лука вже 26 років при владі. Білорусь(і сам Лука) вже "трішки" змінилась.
При Луці, "білоруській государственности" нічого не загрожує. А ось що буде після Луки?- ось це питання. Але це проблема усіх сильних диктаторів - після них у будь-якому разі починаються проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:04

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007.

Перший раз йому Кучма не дав узурпувати владу, другий раз Ющенко. Третій раз народ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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