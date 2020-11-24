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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6841684268436844 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 24 лис, 2020 20:06 pesikot написав: yanyura написав: Ответил Ответил

Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию



"Растекался по древу", "налил воды"

Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию"Растекался по древу", "налил воды"

Премного благодарен.

Обоим.

За труд.

За критику.

За внимание.



yanyura, мне нравится. Спасибо. Формат и все все ~ определяете Вы. Меня упоминать не обязательно. Переспите с мыслью, возможно, пожелаете внести коррективы и подредактировать. Хотелось бы проявления Вашего таланта критического мышления, которое упомянуто вскользь

а также примеров,

картинок.





например.







Вы отлично умеете работать с информацией, именно это я вкладывал в понятие *исскуство гугления*, но назвать Вы вольны так, как Вам будет угодно)



пс. Безопасность и гигиена ушей и цифровых следов тоже важны. Премного благодарен.Обоим.За труд.За критику.За внимание., мне нравится. Спасибо. Формат и все все ~ определяете Вы. Меня упоминать не обязательно. Переспите с мыслью, возможно, пожелаете внести коррективы и подредактировать. Хотелось бы проявления Вашего таланта критического мышления, которое упомянуто вскользьа также примеров,картинок.например.Вы отлично умеете работать с информацией, именно это я вкладывал в понятие *исскуство гугления*, но назвать Вы вольны так, как Вам будет угодно)пс. Безопасность и гигиена ушей и цифровых следов тоже важны. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2070 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38 zРадио написав: Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!



Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.



Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация. Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.

Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест.

Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.

В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".

В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.

"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.

zРадио написав: Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры... Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...

На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.

Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.

*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента. Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні напротест.Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно."Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.На це відповім так -Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента. andrijk777

Повідомлень: 2667 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:29 zРадио написав: andrijk777



Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.

Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.

Парламентські вибори в Білорусі 1995 при Лукашенко були признані усім світом, тому що були демократичні. Парламентські вибори в Білорусі 1995 при Лукашенко були признані усім світом, тому що були демократичні. andrijk777

Повідомлень: 2667 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:33 zРадио написав: Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с) Но то, что вы св одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)

Ти не правий і повторюєш, як мандру що Яник трус.

Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.

*І Яник, звичайно не Лука. Лука - він типовий диктатор(править сам). Яник все-таки більше "урка", правив би як "пахан". Ти не правий і повторюєш, як мандру що Яник трус.Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.*І Яник, звичайно не Лука. Лука - він типовий диктатор(править сам). Яник все-таки більше "урка", правив би як "пахан". Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2667 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:35 zРадио написав: Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Но то, что вы св одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой?

На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007. На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1351 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:59 zРадио написав: andrijk777 написав: Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький. Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.



Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки

Повстав в 1996?

Ні, це не називається постання. Навіть в 2010 - це не повстання. В 2020 - ось це вже повстав!

Але 2020 рік це вже не 1996, Лука вже 26 років при владі. Білорусь(і сам Лука) вже "трішки" змінилась.

При Луці, "білоруській государственности" нічого не загрожує. А ось що буде після Луки?- ось це питання. Але це проблема усіх сильних диктаторів - після них у будь-якому разі починаються проблеми. Повстав в 1996?Ні, це не називається постання. Навіть в 2010 - це не повстання. В 2020 - ось це вже повстав!Але 2020 рік це вже не 1996, Лука вже 26 років при владі. Білорусь(і сам Лука) вже "трішки" змінилась.При Луці, "білоруській государственности" нічого не загрожує. А ось що буде після Луки?- ось це питання. Але це проблема усіх сильних диктаторів - після них у будь-якому разі починаються проблеми. andrijk777

Повідомлень: 2667 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 23:04 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007. На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007.

Перший раз йому Кучма не дав узурпувати владу, другий раз Ющенко. Третій раз народ. Перший раз йому Кучма не дав узурпувати владу, другий раз Ющенко. Третій раз народ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11239 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 00:13 andrijk777 написав: Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.

*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента. Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.

Армовір важливий, але не єдино важливий

і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь

Я вірю в націоналізм здорового чєловєка.

Помірний, невип'ячувано скритий, ненав'язливий, толерантний, тощо



Так. Лідер(іРада) мають перейматися національними інтересами, вміти узгоджувати і ставити мету, досягати результатів.

Збирати попередників і прислухатися до них. В тому числі до наробивших шкоди і помилок, бо вони зі своїм досвідом неменш цінні.

.

А поки десь там в далині заплакала Шахерезада...

перейду до суті.

Кадри ростуть, свідомість, як і гулі пересічних теж, а також багато залежить від зовнішньої кон'юнктури. Тож робити ставки зарано) Армовір важливий, але не єдино важливийЯ вірю в націоналізм здорового чєловєка.Помірний, невип'ячувано скритий, ненав'язливий, толерантний, тощоТак. Лідер(іРада) мають перейматися національними інтересами, вміти узгоджувати і ставити мету, досягати результатів.Збирати попередників і прислухатися до них. В тому числі до наробивших шкоди і помилок, бо вони зі своїм досвідом неменш цінні.А поки десь там в далині заплакала Шахерезада...перейду до суті.Кадри ростуть, свідомість, як і гулі пересічних теж, а також багато залежить від зовнішньої кон'юнктури. Тож робити ставки зарано) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2070 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36 andrijk777 написав: zРадио написав: Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!



Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.



Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация. Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.

Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест.

Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.

В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".

В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.

"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.

zРадио написав: Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры... Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...

На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.

Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.

*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента. Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні напротест.Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно."Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.На це відповім так -Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.

Чому був 3й тур?

Де такий Закон? Чому був 3й тур?Де такий Закон? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22229 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1621 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6841684268436844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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