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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:06

  pesikot написав:
  yanyura написав:Ответил

Кто не может кратко изложить свою позицию - недалёкий по умолчанию

"Растекался по древу", "налил воды"

Премного благодарен. :D
Обоим.
За труд.
За критику.
За внимание.

yanyura, мне нравится. Спасибо. Формат и все все ~ определяете Вы. Меня упоминать не обязательно. Переспите с мыслью, возможно, пожелаете внести коррективы и подредактировать. Хотелось бы проявления Вашего таланта критического мышления, которое упомянуто вскользь
а также примеров,
картинок.


например.


Зображення
Вы отлично умеете работать с информацией, именно это я вкладывал в понятие *исскуство гугления*, но назвать Вы вольны так, как Вам будет угодно)

пс. Безопасность и гигиена ушей и цифровых следов тоже важны.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38

  zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!

Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.

Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.

Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест.
Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.
В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".
В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.
"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.
  zРадио написав:Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...

На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.
Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.
*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:29

  zРадио написав:andrijk777

Выборы в Беларуси в мире не признаются уже давно. Украинские же выборы при Яныке были признанными всеми международными организациями, потому что они были демократическими.

Парламентські вибори в Білорусі 1995 при Лукашенко були признані усім світом, тому що були демократичні.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:33

  zРадио написав:Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой? Лука без тени сомнений пакует бунтарей и удерживает власть силой. А урка слилась при первом же шухере (с)

Ти не правий і повторюєш, як мандру що Яник трус.
Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.
*І Яник, звичайно не Лука. Лука - він типовий диктатор(править сам). Яник все-таки більше "урка", правив би як "пахан".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:35

  zРадио написав:Но то, что вы с lapay в одноголосье как мантру повторяете, что Янык бы власть не отдал - это не просто ошибочные домыслы, это наглая ложь! Он ее отдал еще в ноябре 2013-го, пойдя на поводу у маленькой на то время кучки маргиналов, когда его президентству ничего не угрожало. Именно его трусость не позволила бы узурпировать власть. Ну как его можно сравнивать с Лукой?

На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:59

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Якби народ повстав в 1996!!! тоді б тікав Лука в Ростов, а може і дальше, як миленький.


Так повстав же. Единственное, чего нет в Беларуси, что было (и есть) у нас - это тренированные и организованные экстремисты, которых я выше перечислял. Но это, извини, наше не преимущество, а слабость, потому что наличие таких сил, неподконтрольных власти - это угроза государственности. Даже когда во главе стоит автократ вроде Луки

Повстав в 1996? :mrgreen: :mrgreen:
Ні, це не називається постання. Навіть в 2010 - це не повстання. В 2020 - ось це вже повстав!
Але 2020 рік це вже не 1996, Лука вже 26 років при владі. Білорусь(і сам Лука) вже "трішки" змінилась.
При Луці, "білоруській государственности" нічого не загрожує. А ось що буде після Луки?- ось це питання. Але це проблема усіх сильних диктаторів - після них у будь-якому разі починаються проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:04

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:На самом деле, Янык перед этим уже дважды отдавал власть. В декабре 2004 и в апреле-мае 2007.

Перший раз йому Кучма не дав узурпувати владу, другий раз Ющенко. Третій раз народ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:13

  andrijk777 написав:Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.
*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.

Армовір важливий, але не єдино важливий
і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь

Я вірю в націоналізм здорового чєловєка.
Помірний, невип'ячувано скритий, ненав'язливий, толерантний, тощо
:)
Так. Лідер(іРада) мають перейматися національними інтересами, вміти узгоджувати і ставити мету, досягати результатів.
Збирати попередників і прислухатися до них. В тому числі до наробивших шкоди і помилок, бо вони зі своїм досвідом неменш цінні.
.
А поки десь там в далині заплакала Шахерезада...
перейду до суті.
Кадри ростуть, свідомість, як і гулі пересічних теж, а також багато залежить від зовнішньої кон'юнктури. Тож робити ставки зарано)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!

Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.

Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.

Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест.
Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.
В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".
В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.
"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.
  zРадио написав:Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...

На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.
Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.
*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.

Чому був 3й тур?
Де такий Закон?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:41

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