Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.
Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.
Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.
(а не бухгалтера с Чернигова))
Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....
Тоже имеют право и основания.
Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.
Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.
Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).
Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.
Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))
И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.
Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))
А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...
З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.
На этом я пас.