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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6842684368446845 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 25 лис, 2020 14:04 lapay написав: detroytred написав: Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать.

Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите. Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.

Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.

Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.

Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.

(а не бухгалтера с Чернигова))



Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....

Тоже имеют право и основания.





Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.



Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.



Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).

Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.

Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))

И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.

Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))

А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...



З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.

На этом я пас. Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.(а не бухгалтера с Чернигова))Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....Тоже имеют право и основания.Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.На этом я пас. detroytred

Повідомлень: 23349 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6842684368446845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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