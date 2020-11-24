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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6842684368446845

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:04

  lapay написав:
  detroytred написав:Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать.

Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.

Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.
Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.
Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.
(а не бухгалтера с Чернигова))

Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....
Тоже имеют право и основания.


Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.

Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.

Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).
Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.
Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))
И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.
Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))
А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...

З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.
На этом я пас.
detroytred
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