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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6842684368446845 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 25 лис, 2020 14:04 lapay написав: detroytred написав: Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать. Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать.

Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите. Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.

Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.

Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.

Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.

(а не бухгалтера с Чернигова))



Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....

Тоже имеют право и основания.





Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.



Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.



Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).

Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.

Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))

И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.

Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))

А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...



З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.

На этом я пас. Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.(а не бухгалтера с Чернигова))Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....Тоже имеют право и основания.Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.На этом я пас. detroytred

Повідомлень: 23350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 14:28 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.

Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.

(а не бухгалтера с Чернигова))



Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....

Тоже имеют право и основания.





Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.



Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.



Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).

Ведь, оказывается, даже элементарной шее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.

Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))



А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова... Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.(а не бухгалтера с Чернигова))Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....Тоже имеют право и основания.Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).Ведь, оказывается, даже элементарной шее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...

Замана впенений, що Крим можна було відстояти, чи його частину? Ні, не впенений. Які наслідки стрілянини, в Криму, він знає? Ні, не знає.

Тому всі ці плани, накази на оборону - це просто ля-ля. У кожної проблеми, як в шахматній партії - є оптимальні ходи, коли можна програти фігуру, але виграти партію, а можна потрапити в пастку і програти все.

Крим був пасткою для військових, з якої ми вийшли з мінімальними втратами, саме тому, що не стріляли, і подальші події тільки підтвердили правильність того політичного рішення.

Те, що наш військовий розгром, в Криму, який би неминуче був, за планом Замани, тільки підлив би олію в пожежу сепаратизма, очевидно для всіх, крім упоротих військових і ватанів (хоч вони тільки цього і хотіли, і хочуть). Замана впенений, що Крим можна було відстояти, чи його частину? Ні, не впенений. Які наслідки стрілянини, в Криму, він знає? Ні, не знає.Тому всі ці плани, накази на оборону - це просто ля-ля. У кожної проблеми, як в шахматній партії - є оптимальні ходи, коли можна програти фігуру, але виграти партію, а можна потрапити в пастку і програти все.Крим був пасткою для військових, з якої ми вийшли з мінімальними втратами, саме тому, що не стріляли, і подальші події тільки підтвердили правильність того політичного рішення.Те, що наш військовий розгром, в Криму, який би неминуче був, за планом Замани, тільки підлив би олію в пожежу сепаратизма, очевидно для всіх, крім упоротих військових і ватанів (хоч вони тільки цього і хотіли, і хочуть). Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11243 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 14:39 lapay

Ну Вам виднее, чем НГШ))



Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..

А выбрал бы козла отпущения по проще.



Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.

А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.



Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".



Кушате байки пастора. detroytred

Повідомлень: 23350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:12 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..

А выбрал бы козла отпущения по проще.



Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.

А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.



Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".



Кушате байки пастора. Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..А выбрал бы козла отпущения по проще.Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".Кушате байки пастора.

Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії.

Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю.

Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність.

Так само її правильно оцініло РНБО в 2014. Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії.Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю.Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність.Так само її правильно оцініло РНБО в 2014. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11243 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13 lapay написав: Замана впенений, що Крим можна було відстояти, чи його частину? Ні, не впенений. Які наслідки стрілянини, в Криму, він знає? Ні, не знає.

Тому всі ці плани, накази на оборону - це просто ля-ля. У кожної проблеми, як в шахматній партії - є оптимальні ходи, коли можна програти фігуру, але виграти партію, а можна потрапити в пастку і програти все.

Крим був пасткою для військових, з якої ми вийшли з мінімальними втратами, саме тому, що не стріляли, і подальші події тільки підтвердили правильність того політичного рішення.

Те, що наш військовий розгром, в Криму, який би неминуче був, за планом Замани, тільки підлив би олію в пожежу сепаратизма, очевидно для всіх, крім упоротих військових і ватанів (хоч вони тільки цього і хотіли, і хочуть). Замана впенений, що Крим можна було відстояти, чи його частину? Ні, не впенений. Які наслідки стрілянини, в Криму, він знає? Ні, не знає.Тому всі ці плани, накази на оборону - це просто ля-ля. У кожної проблеми, як в шахматній партії - є оптимальні ходи, коли можна програти фігуру, але виграти партію, а можна потрапити в пастку і програти все.Крим був пасткою для військових, з якої ми вийшли з мінімальними втратами, саме тому, що не стріляли, і подальші події тільки підтвердили правильність того політичного рішення.Те, що наш військовий розгром, в Криму, який би неминуче був, за планом Замани, тільки підлив би олію в пожежу сепаратизма, очевидно для всіх, крім упоротих військових і ватанів (хоч вони тільки цього і хотіли, і хочуть).

З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть. З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 998 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:15



https://storage2.censor.net/video/3/251120_saa.mp4 Рекомендую - даже до Швили дошло. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8550 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:18 unicdima написав: З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть. З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.

То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим. То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11243 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:22 andrijk777 написав: zРадио написав: Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!



Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.



Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация. Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.

Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний протест.

Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.

В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".

В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.

"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.

zРадио написав: Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры... Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...

На це відповім так - на сьогодні Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.

Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.

*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента. Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні напротест.Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно."Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.На це відповім так -Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.

Кучма был ставленником "красных директоров".

Спасавших существующее, ибо Кравчук сдал всё, что даже нельзя было, всё что "возвратили" в Украину к 91му году.

От чего эта обез..ка охренела - Оказалось Украина самая великая страна Европы.

Отсюда понеслось "грабь награбленное".

По взрослому кинул Ющ - на Государственном уровне.

О Клоунах на самокатах - даже речь вести глупо. Кучма был ставленником "красных директоров".Спасавших существующее, ибо Кравчук сдал всё, что даже нельзя было, всё что "возвратили" в Украину к 91му году.От чего эта обез..ка охренела - Оказалось Украина самая великая страна Европы.Отсюда понеслось "грабь награбленное".По взрослому кинул Ющ - на Государственном уровне.О Клоунах на самокатах - даже речь вести глупо. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8550 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:25 detroytred написав:

Кушате байки пастора. Кушате байки пастора.

Спасибо, лично я, уже сыт.

А ведь народ ест,

плямкаючи

ето кайф ~ марожиноє

етот дєнь настанєт, ето будєт



Попытки переложить свою вину, окончательно убеждают в дальнейшем падении и низости личности праведного пастора. Предельно ясно.



Уничтоженные доки, вызывают сами по себе вопросы к Пороху.

Почему ?

Каковы цели?

Что мы еще не знаем? Спасибо, лично я, уже сыт.А ведь народ ест,Попытки переложить свою вину, окончательно убеждают в дальнейшем падении и низости личности праведного пастора. Предельно ясно.Уничтоженные доки, вызывают сами по себе вопросы к Пороху.Почему ?Каковы цели?Что мы еще не знаем? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2071 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 15:28 detroytred написав: lapay

Ну Вам виднее, чем НГШ))



Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..

А выбрал бы козла отпущения по проще.



Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.

А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.



Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".



Кушате байки пастора. lapayНу Вам виднее, чем НГШ))Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..А выбрал бы козла отпущения по проще.Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".Кушате байки пастора.

В Украине идёт Война.

- Это не та платформа, что бы обсуждать ВСУ.

Можно коррупцию: Как делали БТРы из финской стали, польского литья, на Малышева.(кузова варили в Лозовой)

Как танки после капиталки палили некачественным маслом - по 2 десятка за раз.

Как КРАЗ поставил каку и стоит на банкротстве.

Как Мотор Сич продали без заказов на отечественные вертолёты, самолёты, БПЛА.

Как работает новый патронный завод.

Как углекопы годами работают без заработной платы, а их продают с шахтами, а вэто время пол страны мёрзнет,... вырезают последние насаждения, и превращают Украину самую большую Европейскую пустыню.

Как голодают переселенцы - с 1,5 миллионов купили 270 квартир(хотя казалось бы сколько фахивцив строить заводы, дома,...)

Как .......

И кто на этом поднялся, вывел бабло и отправился в путешествие на новой яхте, в свои родовые острова на Средиземноморье, Океанию,...

Как клоуны на самокатах порвали остатки Украины и её Землю....

И покупают электроэнергию в Белоруси на миллиард гривень, предварительно парализовав свою выработку...

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Как нелюдь продаёт интересы Украины и украинцев - дело с Вагнеровцами, дело о штурме тюрем, дело о брошенном раненном в серой зоне, о разводе,...... Можно коррупцию: Как делали БТРы из финской стали, польского литья, на Малышева.(кузова варили в Лозовой)Как танки после капиталки палили некачественным маслом - по 2 десятка за раз.Как КРАЗ поставил каку и стоит на банкротстве.Как Мотор Сич продали без заказов на отечественные вертолёты, самолёты, БПЛА.Как работает новый патронный завод.Как углекопы годами работают без заработной платы, а их продают с шахтами, а вэто время пол страны мёрзнет,... вырезают последние насаждения, и превращают Украину самую большую Европейскую пустыню.Как голодают переселенцы - с 1,5 миллионов купили 270 квартир(хотя казалось бы сколько фахивцив строить заводы, дома,...)Как .......И кто на этом поднялся, вывел бабло и отправился в путешествие на новой яхте, в свои родовые острова на Средиземноморье, Океанию,...Как клоуны на самокатах порвали остатки Украины и её Землю....И покупают электроэнергию в Белоруси на миллиард гривень, предварительно парализовав свою выработку...........................................Как нелюдь продаёт интересы Украины и украинцев - дело с Вагнеровцами, дело о штурме тюрем, дело о брошенном раненном в серой зоне, о разводе,...... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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