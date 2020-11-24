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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:04
lapay написав: detroytred написав:
Поднятый к обсуждению вопрос можно закрывать.
Так який же висновок - знову Турчинов винен, навіть після того, як Замана вставив розширювач і показав всю глибину армійської дупи зразка 2014? Тоді так - питання закрите.
Ну как же Вы не хотите принять (не согласиться, а принять, не исказив) уже не раз сформулированное специально для Вас мною правильно мнение-вывод.
Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.
Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.
(а не бухгалтера с Чернигова))
Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....
Тоже имеют право и основания.
Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.
Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.
Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).
Ведь, оказывается, даже элементарнейшее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.
Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))
И если ИОпрезидента "что я мог им ответить" на вопрос комчастей стрелять по впереди идущим гражданским, то и результат априори не мог быть иным.
Те тоже выбрали тактику ждать и отмалчиваться))
А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...
З.Ы. право не знаю, зачем Вы подменяете предмет.
На этом я пас.
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detroytred
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:28
detroytred написав:
Да, уровень ВСУ на тот момент был низок. Но Замана и Ко указывают, что даже имеющихся сил и средств с тем общим уровнем было достаточно для решения конкретной задачи -- пресечения начала агрессии в Крыму. Или, как минимум, начала оказания сопротивления такому уж захвату. Конкретно показывая кто, чем и как.
Так это или не так -- но это позиция мнение НГШ ЗСУ и ряда генералов.
(а не бухгалтера с Чернигова))
Турчинов и Ко заявляют иначе. На основании кого? Тенюхов и пр....
Тоже имеют право и основания.
Турчинов выбрал из двух вариантов свой второй -- выигрыш времени и уход.
Да сотый раз Вам повторяю -- я не веду речь о вине Турчинова. За его выбор. Это совсем иной вопрос.
Речь идёт о спорности "аргументов" от этого самого Турчинова, что иного варианта не было, что он приложил все силы (сделал всё возможное).
Ведь, оказывается, даже элементарной шее первоочередное и необходимое не сделал -- даже приказа на отдал. Т.е. не дал ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ВСУ на боевые приказы командирам частей.
Поэтому тот же НГШ (Головнокомандувач) склепал лишь рЭкомендацию войскам)))
А своё ля-ля-ля (стрелять и т.п.)- это лишь голые пустые слова...
Замана впенений, що Крим можна було відстояти, чи його частину? Ні, не впенений. Які наслідки стрілянини, в Криму, він знає? Ні, не знає.
Тому всі ці плани, накази на оборону - це просто ля-ля. У кожної проблеми, як в шахматній партії - є оптимальні ходи, коли можна програти фігуру, але виграти партію, а можна потрапити в пастку і програти все.
Крим був пасткою для військових, з якої ми вийшли з мінімальними втратами, саме тому, що не стріляли, і подальші події тільки підтвердили правильність того політичного рішення.
Те, що наш військовий розгром, в Криму, який би неминуче був, за планом Замани, тільки підлив би олію в пожежу сепаратизма, очевидно для всіх, крім упоротих військових і ватанів (хоч вони тільки цього і хотіли, і хочуть).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:39
lapay
Ну Вам виднее, чем НГШ))
Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..
А выбрал бы козла отпущения по проще.
Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.
А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.
Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".
Кушате байки пастора.
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detroytred
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:12
detroytred написав:
Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..
А выбрал бы козла отпущения по проще.
Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.
А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.
Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".
Кушате байки пастора.
Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії.
Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю.
Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність.
Так само її правильно оцініло РНБО в 2014.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13
lapay написав:
Замана впенений, що Крим можна було відстояти, чи його частину? Ні, не впенений. Які наслідки стрілянини, в Криму, він знає? Ні, не знає.
Тому всі ці плани, накази на оборону - це просто ля-ля. У кожної проблеми, як в шахматній партії - є оптимальні ходи, коли можна програти фігуру, але виграти партію, а можна потрапити в пастку і програти все.
Крим був пасткою для військових, з якої ми вийшли з мінімальними втратами, саме тому, що не стріляли, і подальші події тільки підтвердили правильність того політичного рішення.
Те, що наш військовий розгром, в Криму, який би неминуче був, за планом Замани, тільки підлив би олію в пожежу сепаратизма, очевидно для всіх, крім упоротих військових і ватанів (хоч вони тільки цього і хотіли, і хочуть).
З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:15
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:18
unicdima написав:
З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.
То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:22
andrijk777 написав: zРадио написав:
Что вы оба с этим инфантильным Андрийком гоните? У нас и без майданов - не РФ и не РБ. Власть прекрасно меняется на выборах!
Даже при Яныке в 2012-м прошли "эталонные" выборы в ВР, где оппозиционные партии взяли больше, чем провластные и их сателлиты.
Я знаю, почему вы защищаете майдан как инструмент - потому что ни единого раза в истории президентом на выборах не становился (и не станет) представитель националистического лагеря. Каждый раз для этого необходима была провокация.
Та тому вона і міняється, бо ми не РФ і здатні на успішний
протест.
Я привик довіряти фактам а не бла-бла-бла.
В 2004 вибори були сфальсифіковані на користь Яника - і це факт. "Націоналіст" Ющенко би переміг в 2 турі при чесному підрахунку. Тому ти вже брешеш, говорячи що "страна никогда не оберет националиста без провокации".
В 2010 Яник переміг чесно. Але дальше він би влади не віддав - для усіх це очевидно.
"Чесні вибори 2012" - ну це смішно. В Лукашенки також вибори в парламент чесні! Я уважно слідкую за Білоруссю - і ні разу не чув про фальсифікації при виборах до парламенту. Очевидно чому - парламент там нічого не рішає. Точніше він рішає все так, як треба Луці. І парламент 2012 в принципі також "рішав" все так як потрібно Янику. І "Диктаторські закони" в 2014 він прийняв майже без проблем.
zРадио написав:
Невозможно сделать украинского лидера из националиста, потому что национализм не воспринимает большинство, состоящее из толерантных людей, которых интересует здоровье и благосостояние, а не какие-то там армовиры...
На це відповім так - на сьогодні
Україні не потрібен націоналістичний лідер. "Проблема Росії" на сьогодні вирішена руками самої Росії. Фактично сьогодні мало хто заперечує, що Росія - ворог. Хоч до 2014, ворогом Росію вважала тільки Західна Україна.
Тому в принципі потрібен лідер, який не буде зациклюватись на "нац. питаннях", а буде займатись економікою, корупцією і т.д.
*Наприклад, Кучма(тодішній) би підійшов сьогодні на роль президента.
Кучма был ставленником "красных директоров".
Спасавших существующее, ибо Кравчук сдал всё, что даже нельзя было, всё что "возвратили" в Украину к 91му году.
От чего эта обез..ка охренела - Оказалось Украина самая великая страна Европы.
Отсюда понеслось "грабь награбленное".
По взрослому кинул Ющ - на Государственном уровне.
О Клоунах на самокатах - даже речь вести глупо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:25
detroytred написав:
Кушате байки пастора.
Спасибо, лично я, уже сыт.
А ведь народ ест,
плямкаючи
ето кайф ~ марожиноє
етот дєнь настанєт, ето будєт
Попытки переложить свою вину, окончательно убеждают в дальнейшем падении и низости личности праведного пастора. Предельно ясно.
Уничтоженные доки, вызывают сами по себе вопросы к Пороху.
Почему ?
Каковы цели?
Что мы еще не знаем?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:28
В Украине идёт Война.
detroytred написав:
lapay
Ну Вам виднее, чем НГШ))
Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..
А выбрал бы козла отпущения по проще.
Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.
А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.
Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".
Кушате байки пастора.
- Это не та платформа, что бы обсуждать ВСУ.
Можно коррупцию: Как делали БТРы из финской стали, польского литья, на Малышева.(кузова варили в Лозовой)
Как танки после капиталки палили некачественным маслом - по 2 десятка за раз.
Как КРАЗ поставил каку и стоит на банкротстве.
Как Мотор Сич продали без заказов на отечественные вертолёты, самолёты, БПЛА.
Как работает новый патронный завод.
Как углекопы годами работают без заработной платы, а их продают с шахтами, а вэто время пол страны мёрзнет,... вырезают последние насаждения, и превращают Украину самую большую Европейскую пустыню.
Как голодают переселенцы - с 1,5 миллионов купили 270 квартир(хотя казалось бы сколько фахивцив строить заводы, дома,...)
Как .......
И кто на этом поднялся, вывел бабло и отправился в путешествие на новой яхте, в свои родовые острова на Средиземноморье, Океанию,...
Как клоуны на самокатах порвали остатки Украины и её Землю....
И покупают электроэнергию в Белоруси на миллиард гривень, предварительно парализовав свою выработку...
........................................
Как нелюдь продаёт интересы Украины и украинцев - дело с Вагнеровцами, дело о штурме тюрем, дело о брошенном раненном в серой зоне, о разводе,......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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