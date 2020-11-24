|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лис, 2020 16:00
Как сегодняшний пример работы "Янелоха разводящего из Омана", под псевдонимом "Пианист":
Сегодня, 25 ноября, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинские военные не открыли ответный огонь по боевикам после того, как ранили бойца ВСУ, поскольку он был еще жив и его хотели спасти. По мнению Хомчака, такие действия были верными, но, к сожалению, бойца спасти не удалось.
По словам Хомчака, после инцидента он сразу позвонил командующему 72-й бригадой и выяснил, почему не открыли ответный огонь. Главнокомандующий уверяет, что военные действовали согласно решениям командира на месте и это является одной из основных идеологий войск НАТО.
Хомчак заверил, что каждая ситуация имеет отдельный подход и несколько недель назад ВСУ дали молниеносный ответ, после того как двух военных ранили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8551
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:09
lapay написав: unicdima написав:
З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.
То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим.
Ха-ха. Тонко підмічено.
Не тільки ухилянта, а "треба просто перестати стріляти". Цей би точно воював в Криму.
Взагалі смішно, коли люди розписуються за всю країну.
Треба було так робити! - всі такі розумні думати за вчора.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2668
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|