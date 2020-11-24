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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6843684468456846

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:00

Как сегодняшний пример работы "Янелоха разводящего из Омана", под псевдонимом "Пианист":
Сегодня, 25 ноября, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинские военные не открыли ответный огонь по боевикам после того, как ранили бойца ВСУ, поскольку он был еще жив и его хотели спасти. По мнению Хомчака, такие действия были верными, но, к сожалению, бойца спасти не удалось.

По словам Хомчака, после инцидента он сразу позвонил командующему 72-й бригадой и выяснил, почему не открыли ответный огонь. Главнокомандующий уверяет, что военные действовали согласно решениям командира на месте и это является одной из основных идеологий войск НАТО.

Хомчак заверил, что каждая ситуация имеет отдельный подход и несколько недель назад ВСУ дали молниеносный ответ, после того как двух военных ранили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:09

  lapay написав:
  unicdima написав:З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.

То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим.

Ха-ха. Тонко підмічено.
Не тільки ухилянта, а "треба просто перестати стріляти". Цей би точно воював в Криму. :D :D :D
Взагалі смішно, коли люди розписуються за всю країну.
Треба було так робити! - всі такі розумні думати за вчора.
andrijk777
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