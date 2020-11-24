Додано: Сер 25 лис, 2020 18:31

lapay написав: detroytred написав: Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..

А выбрал бы козла отпущения по проще.



Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.

А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.



Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".



Кушате байки пастора. Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..А выбрал бы козла отпущения по проще.Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".Кушате байки пастора.

Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії.

Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю.

Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність.

Так само її правильно оцініло РНБО в 2014. Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії.Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю.Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність.Так само її правильно оцініло РНБО в 2014.

Вы там в объективной реальности определитесь: или есть решение путла с современной армии рф с высокоточным оружием - или добробаты с АК не на всех защитили от захвата, опровергнув решение путла.Которое тоже непременно озвучил бы в фильме при создании новорашии с коридором в крым.Потому и зелёные человечки, что если всё пошло не так безкровно и мягко (то есть был вооруженный отпор), то скорее всего и не было бы кина о вяликом решении путла и т.д.Взял бы на себя путло открытую полную войну с Украиной? Вопрос.Нафиг оно ему и Ко нужно...Не из доброты, а из интересов, учитывающих Запад.С него Гиркин (который похоже из другой башни, которая взяла бы) ржёт по этому поводу постоянно.Вы опять исказили, опустив аргумент, что речь не идёт какая армия сильнее. Заменили предмет.