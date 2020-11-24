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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6843684468456846

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:00

Как сегодняшний пример работы "Янелоха разводящего из Омана", под псевдонимом "Пианист":
Сегодня, 25 ноября, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинские военные не открыли ответный огонь по боевикам после того, как ранили бойца ВСУ, поскольку он был еще жив и его хотели спасти. По мнению Хомчака, такие действия были верными, но, к сожалению, бойца спасти не удалось.

По словам Хомчака, после инцидента он сразу позвонил командующему 72-й бригадой и выяснил, почему не открыли ответный огонь. Главнокомандующий уверяет, что военные действовали согласно решениям командира на месте и это является одной из основных идеологий войск НАТО.

Хомчак заверил, что каждая ситуация имеет отдельный подход и несколько недель назад ВСУ дали молниеносный ответ, после того как двух военных ранили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:09

  lapay написав:
  unicdima написав:З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.

То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим.

Ха-ха. Тонко підмічено.
Не тільки ухилянта, а "треба просто перестати стріляти". Цей би точно воював в Криму. :D :D :D
Взагалі смішно, коли люди розписуються за всю країну.
Треба було так робити! - всі такі розумні думати за вчора.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:23


Вкладчик с панами Зрадио и Шапо, признавайтесь, против соросят протестовали?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 25 лис, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:24

Ітогі подвєдьом. 2020-11-25

Ітогі подвєдьом. 2020-11-25

1) Суд по делу MH17 отказался расследовать альтернативные сценарии катастрофы самолета
Официальная версия следствия основывается на том, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого летом 2014 года был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ

2) СБУ арестовала командира подразделения Нацгвардии: подозревают в работе на Россию
Он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов, также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов, сообщают в СБУ

3) В Польше "изумлены" желанием россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД
В Польше "изумлены" попытками участников конференции в Тверской области, посвященной польско-российским отношениям, пересмотреть позицию России по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий

4) Кипрская церковь официально признала ПЦУ
Синод Кипрской Православной Церкви обнародовал коммюнике о поддержке признания Православной Церкви Украины

5) Вчителям не збільшать зарплату в 2021 році за схемою з 2019-го. Що каже Шкарлет
Підвищення зарплати вчителів на 20-70%, яке мало відбутися наступного року, перенесли

4000$ опять переносятся ...

6) Главой Харьковской ОГА станет бывшая заместительница Кернеса

7) Мэр Черкасс проиграл Зеленскому еще один суд о защите чести и достоинства
Печерский суд решил, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения

Действительно, называть человека "бандитом" без оснований - это конечно, не ложная информация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:31

  lapay написав:
  detroytred написав:Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п..
А выбрал бы козла отпущения по проще.

Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали.
А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.

Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".

Кушате байки пастора.

Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії.
Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю.
Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність.
Так само її правильно оцініло РНБО в 2014.

Вы там в объективной реальности определитесь: или есть решение путла с современной армии рф с высокоточным оружием - или добробаты с АК не на всех защитили от захвата, опровергнув решение путла.
Которое тоже непременно озвучил бы в фильме при создании новорашии с коридором в крым.

Потому и зелёные человечки, что если всё пошло не так безкровно и мягко (то есть был вооруженный отпор), то скорее всего и не было бы кина о вяликом решении путла и т.д.
Взял бы на себя путло открытую полную войну с Украиной? Вопрос.
Нафиг оно ему и Ко нужно...
Не из доброты, а из интересов, учитывающих Запад.
С него Гиркин (который похоже из другой башни, которая взяла бы) ржёт по этому поводу постоянно.

Вы опять исказили, опустив аргумент, что речь не идёт какая армия сильнее. Заменили предмет.
detroytred
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