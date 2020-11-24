Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как сегодняшний пример работы "Янелоха разводящего из Омана", под псевдонимом "Пианист":
Сегодня, 25 ноября, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинские военные не открыли ответный огонь по боевикам после того, как ранили бойца ВСУ, поскольку он был еще жив и его хотели спасти. По мнению Хомчака, такие действия были верными, но, к сожалению, бойца спасти не удалось.
По словам Хомчака, после инцидента он сразу позвонил командующему 72-й бригадой и выяснил, почему не открыли ответный огонь. Главнокомандующий уверяет, что военные действовали согласно решениям командира на месте и это является одной из основных идеологий войск НАТО.
Хомчак заверил, что каждая ситуация имеет отдельный подход и несколько недель назад ВСУ дали молниеносный ответ, после того как двух военных ранили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:З такими патріотами досить гопників, щоб захопити країну, ті надають підсрачників і мужні патріоти в сльозах і соплях героїчно втечуть.
То саме тому 73% проголосували за ухилянта? А зараз розповідають, як треба було захищати Крим.
Ха-ха. Тонко підмічено. Не тільки ухилянта, а "треба просто перестати стріляти". Цей би точно воював в Криму. Взагалі смішно, коли люди розписуються за всю країну. Треба було так робити! - всі такі розумні думати за вчора.
Официальная версия следствия основывается на том, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого летом 2014 года был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ
Он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов, также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов, сообщают в СБУ
В Польше "изумлены" попытками участников конференции в Тверской области, посвященной польско-российским отношениям, пересмотреть позицию России по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий
detroytred написав:Да поймите Вы, что всё озвученное Заманой вжизнь не сплыло (начиная с отсутствия приказа и заканчивая поднятием самолётов), если бы упоротые вышиватники и кровавый пастор и Ко не наехали на НГШ ЗСУ, отказавшемуся Янеку и т.п.. А выбрал бы козла отпущения по проще.
Максимум, на уровни порядков ниже поговаривали. А Вы бы клеймили -- дескать, глупые домыслы.
Вы просто не в состоянии осознать ни сути обращения к Президенту тех ТАКИХ генералов, ни сути текста его, ни значения обязанностей начальника по "добиться выполнения".
Кушате байки пастора.
Та чхати я хотів на байки Замани і Турчинова. Є байки, а є об'єктивна реальність. Є байки про непереможність тисячолітніх вірмен, і є реальність у вигляді сучасної азейбарджанської армії. Так само з Кримом - є байки про те, що ми могли щось зробити в Криму, а є реальність у вигляді рішення Путіна і сучасної армії РФ з високоточною зюроєю. Мене не цікавлять байки, я аналізую реальність. Так само її правильно оцініло РНБО в 2014.
Вы там в объективной реальности определитесь: или есть решение путла с современной армии рф с высокоточным оружием - или добробаты с АК не на всех защитили от захвата, опровергнув решение путла. Которое тоже непременно озвучил бы в фильме при создании новорашии с коридором в крым.
Потому и зелёные человечки, что если всё пошло не так безкровно и мягко (то есть был вооруженный отпор), то скорее всего и не было бы кина о вяликом решении путла и т.д. Взял бы на себя путло открытую полную войну с Украиной? Вопрос. Нафиг оно ему и Ко нужно... Не из доброты, а из интересов, учитывающих Запад. С него Гиркин (который похоже из другой башни, которая взяла бы) ржёт по этому поводу постоянно.
Вы опять исказили, опустив аргумент, что речь не идёт какая армия сильнее. Заменили предмет.
detroytred написав:Вы там в объективной реальности определитесь: или есть решение путла с современной армии рф с высокоточным оружием - или добробаты с АК не на всех защитили от захвата, опровергнув решение путла. Которое тоже непременно озвучил бы в фильме при создании новорашии с коридором в крым.
Потому и зелёные человечки, что если всё пошло не так безкровно и мягко (то есть был вооруженный отпор), то скорее всего и не было бы кина о вяликом решении путла и т.д. Взял бы на себя путло открытую полную войну с Украиной?
Ви сумніваєтесь в існуванні рішення Путіна по захопленню Крима? Ви сумніваєтесь в існуванні карти Новоросії? Путіну потрібен був Крим (флот) і слабка Україна. Ніякий спротив в Криму чи на Донбасі не завадив цим планам. Крим він забрав, і заморозив конфлікт на Донбасі, щоб Україну не прийняли в НАТО. Причому досяг це мінімально необхідними засобами, хоч і важкими санкційними наслідками. Знищення чи взяття в полон наших війск в Криму, повинно було розпалити пожежу сепаратизму, для цього туди звозили автобуси тітушек і зброю. Так як крові не було, пожежу вдалося задавити, крім Донбасу. Була б відкрита агресія на матеріковій Україні, чи ні - тоді ніхто не знав, а сигнали РФ були саме в цьому ключі. Тому прийняли правильне рішення відступити без бою - зберегли вірні присязі війська і техніку, які потім пригодились. Звісно, в світі байок було інше рішення - бравий українській десант чи свідомі кримчани підсрачниками вигнали окупантів з півострова, от тільки реальний світ зовсім інший.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Ви сумніваєтесь в існуванні рішення Путіна по захопленню Крима? Ви сумніваєтесь в існуванні карти Новоросії? Путіну потрібен був Крим (флот) і слабка Україна. Ніякий спротив в Криму чи на Донбасі не завадив цим планам. Крим він забрав, і заморозив конфлікт на Донбасі, щоб Україну не прийняли в НАТО. Причому досяг це мінімально необхідними засобами, хоч і важкими санкційними наслідками. Знищення чи взяття в полон наших війск в Криму, повинно було розпалити пожежу сепаратизму, для цього туди звозили автобуси тітушек і зброю. Так як крові не було, пожежу вдалося задавити, крім Донбасу. Була б відкрита агресія на матеріковій Україні, чи ні - тоді ніхто не знав, а сигнали РФ були саме в цьому ключі. Тому прийняли правильне рішення відступити без бою - зберегли вірні присязі війська і техніку, які потім пригодились. Звісно, в світі байок було інше рішення - бравий українській десант чи свідомі кримчани підсрачниками вигнали окупантів з півострова, от тільки реальний світ зовсім інший.
Здесь не нужно сомнений, как Вы там говорите объективная реальность в том, что Крым отдали, продали, подарили...как больше нравиться, так и называйте. Крымские татары, многие продавали свой бизнес и уезжали еще летом 2013 года, об этом знаю лично, не по наслышке. Так что РНБО сделал то, что сделал, но в интересах суверенитета какой страны - вот это вопрос уже не риторический.
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