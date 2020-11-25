Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6845684668476848> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 25 лис, 2020 20:44 lapay написав: саме так, зазвичай, і забирає сильний в слабкого. саме так, зазвичай, і забирає сильний в слабкого.



Золотые слова, но не из тех уст. Если бы не местечково-национальное шапкозакидательство о том, что "РФ разваливается", "Украина - не Грузия" и пр., риск аннексии Крыма был бы выявлен и митигирован задолго до 2014-го.



Но умы ура-патриотов - от диванных до кабинетных - были заняты самолюбованием Золотые слова, но не из тех уст. Если бы не местечково-национальное шапкозакидательство о том, что "РФ разваливается", "Украина - не Грузия" и пр., риск аннексии Крыма был бы выявлен и митигирован задолго до 2014-го.Но умы ура-патриотов - от диванных до кабинетных - были заняты самолюбованием zРадио

Повідомлень: 8475 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1570 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 20:56 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Золотые слова, но не из тех уст. Если бы не местечково-национальное шапкозакидательство о том, что "РФ разваливается", "Украина - не Грузия" и пр., риск аннексии Крыма был бы выявлен и митигирован задолго до 2014-го.



Но умы ура-патриотов - от диванных до кабинетных - были заняты самолюбованием Золотые слова, но не из тех уст. Если бы не местечково-национальное шапкозакидательство о том, что "РФ разваливается", "Украина - не Грузия" и пр., риск аннексии Крыма был бы выявлен и митигирован задолго до 2014-го.Но умы ура-патриотов - от диванных до кабинетных - были заняты самолюбованием

Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.

Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.

Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс. Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11251 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 20:56 lapay написав: ruvex написав: объективная реальность в том, что Крым отдали, продали, подарили...как больше нравиться, так и называйте. объективная реальность в том, что Крым отдали, продали, подарили...как больше нравиться, так и называйте.

Не віддали чи продали, а насильно забрали. Ніхто і ніде не визнавав Крим не територією України, крім ватанів.

Забрали без крові не означає, що забрали справедливо, саме так, зазвичай, і забирає сильний в слабкого. Не віддали чи продали, а насильно забрали. Ніхто і ніде не визнавав Крим не територією України, крім ватанів.Забрали без крові не означає, що забрали справедливо, саме так, зазвичай, і забирає сильний в слабкого.

В армии у нас был старшина, отличный боевой мужик, прошел много в том числе боевые действия в трех странах. Так вот так говорил, если ты оставил автомат и пошел срать, а потом его не нашел, это у тебя не украли - это ты щенок про@ал.

Просто мысли, ничего личного.

Так же бы рассуждали про справедливость если бы дело касалось семьи, жены, детей? В армии у нас был старшина, отличный боевой мужик, прошел много в том числе боевые действия в трех странах. Так вот так говорил, если ты оставил автомат и пошел срать, а потом его не нашел, это у тебя не украли - это ты щенок про@ал.Просто мысли, ничего личного.Так же бы рассуждали про справедливость если бы дело касалось семьи, жены, детей? Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 10191 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:01 lapay написав: Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.

Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.

Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс. Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс.



Ух ты - что-то новенькое. Т.е. ты с четким и полным пониманием последствий нарушения территориальной целостности Украины на майдане стоял?



Я даже не знаю, что хуже... Грешным делом считал, что большинство майдановцев просто наивны. А они, оказывается, рассчетливы и таким нехитрым способом откупились частью страны от Пуйла... Гениально



Я тебе, конечно же, не поверил, но вообще ты в очень опасную тему полез. Тут уже не только госпереворот, а госизмена маячит! Ух ты - что-то новенькое. Т.е. ты с четким и полным пониманием последствий нарушения территориальной целостности Украины на майдане стоял?Я даже не знаю, что хуже... Грешным делом считал, что большинство майдановцев просто наивны. А они, оказывается, рассчетливы и таким нехитрым способом откупились частью страны от Пуйла... ГениальноЯ тебе, конечно же, не поверил, но вообще ты в очень опасную тему полез. Тут уже не только госпереворот, а госизмена маячит! zРадио

Повідомлень: 8475 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1570 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:04 lapay написав: Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.

Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.

Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс. Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс.

Отдавать территории, приводя в упадок свою экономику, молясь на кухне о том, чтобы у соседа все же сдохла корова, так себе план. Результат его очевиден, не в пользу для молящегося, что мы сейчас и наблюдаем. Отдавать территории, приводя в упадок свою экономику, молясь на кухне о том, чтобы у соседа все же сдохла корова, так себе план. Результат его очевиден, не в пользу для молящегося, что мы сейчас и наблюдаем. Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 10191 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:11 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я даже не знаю, что хуже... Грешным делом считал, что большинство майдановцев просто наивны. А они, оказывается, рассчетливы и таким нехитрым способом откупились частью страны от Пуйла... Гениальн Я даже не знаю, что хуже... Грешным делом считал, что большинство майдановцев просто наивны. А они, оказывается, рассчетливы и таким нехитрым способом откупились частью страны от Пуйла... Гениальн

Особисто я знав, що буде кривавий Майдан, ще тоді, коли за Яника не проголосували. Про Пуйла не думав, бо на таке міг наважитись тільки ненормальний. Він закреслив перспективи Раші стати успішною країною і направив її в провалля розпаду.

Американці теж не могли спрогнозувати, що Пуйло на таке наважиться. Особисто я знав, що буде кривавий Майдан, ще тоді, коли за Яника не проголосували. Про Пуйла не думав, бо на таке міг наважитись тільки ненормальний. Він закреслив перспективи Раші стати успішною країною і направив її в провалля розпаду.Американці теж не могли спрогнозувати, що Пуйло на таке наважиться. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11251 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14 zРадио написав: риск аннексии Крыма был бы выявлен и митигирован задолго до 2014-го. риск аннексии Крыма был бы выявлен и митигирован задолго до 2014-го. Хто мав виявити?

Президент з офісом+Міністр Оборони+Премєр+Голова СБУ+Міністр МВД+Голова НБУ - всі переїхали до/під час/після анексії Криму в росію..



То хто там мав виявляти? баба дуня чи мітингарі? Хто мав виявити?Президент з офісом+Міністр Оборони+Премєр+Голова СБУ+Міністр МВД+Голова НБУ - всі переїхали до/під час/після анексії Криму в росію..То хто там мав виявляти? баба дуня чи мітингарі? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23586 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:19 lapay написав: zРадио написав: Я даже не знаю, что хуже... Грешным делом считал, что большинство майдановцев просто наивны. А они, оказывается, рассчетливы и таким нехитрым способом откупились частью страны от Пуйла... Гениальн Я даже не знаю, что хуже... Грешным делом считал, что большинство майдановцев просто наивны. А они, оказывается, рассчетливы и таким нехитрым способом откупились частью страны от Пуйла... Гениальн

Особисто я знав, що буде кривавий Майдан, ще тоді, коли за Яника не проголосували. Про Пуйла не думав, бо на таке міг наважитись тільки ненормальний. Він закреслив перспективи Раші стати успішною країною і направив її в провалля розпаду.

Американці теж не могли спрогнозувати, що Пуйло на таке наважиться. Особисто я знав, що буде кривавий Майдан, ще тоді, коли за Яника не проголосували. Про Пуйла не думав, бо на таке міг наважитись тільки ненормальний. Він закреслив перспективи Раші стати успішною країною і направив її в провалля розпаду.Американці теж не могли спрогнозувати, що Пуйло на таке наважиться.

Еще раз, для тех кто в танке. Если мало примера с татарами выше. Находите трансляции зимней олимпиады 2014 (7-23 февраля) уже там комментаторы вели речь, что сейчас во время олимпиады не может быть никаких военных действий, т.к. мировая общественность отреагирует. Даже по телевидению шли подобные разговоры, а представители власти об этом не думали? Понимаю, что возможно пересичные на кухнях об этом не говорили, но не о них сейчас речь. Время для реагирования было достаточно, даже до момента когда об этом стали говорить открыто, но ничего со стороны агрессора еще не предпринималось.

23—24 февраля под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 26 февраля сторонники Меджлиса и новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента и заблокировали его работу. Рано утром 27 февраля российский спецназ занял здания органов власти АР Крым Еще раз, для тех кто в танке. Если мало примера с татарами выше. Находите трансляции зимней олимпиады 2014 () уже там комментаторы вели речь, что сейчас во время олимпиады не может быть никаких военных действий, т.к. мировая общественность отреагирует. Даже по телевидению шли подобные разговоры, а представители власти об этом не думали? Понимаю, что возможно пересичные на кухнях об этом не говорили, но не о них сейчас речь. Время для реагирования было достаточно, даже до момента когда об этом стали говорить открыто, но ничего со стороны агрессора еще не предпринималось. Востаннє редагувалось ruvex в Сер 25 лис, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 10191 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:25 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

25.11.2020 г.



Группы влияния вокруг Зеленского начали подготовку к серьезному изменению ситуации и обзаводятся компроматом на Зеленского. Группа Баканова оседлала тему хищений в Госрезерве. Тепер Аваков запустил Венедиктову на проверку "Большого строительства"..



Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило выделение государственного финансирования политической партии "Батькивщина" по результатам анализа предоставленных партией финансовых отчетов.

Ранее, то же было принято по партии "Слуга народа"



В COVID-фонде денег нет. Доходы бюджета предусмотренные бюджетом 2020 для формирования этого фонда как и вся доходная часть бюджета выполнены на 70-80%. Из планируемых 62.894 млрд. гривен на момент 01.11.2020 г. получено 46.788 млрд. гривен. Из них 12,711 млрд. потрачено на здравоохранение (и МВД) а 33.511 млрд на "дорожное строительство", остальное разошлось по мелочи.



МВФ безжалостно режет доходные фантазии бюджета-2021. Под нож уже попали и те 20 млрд. которыми заманили Юлю Тимошенко голосовать за бюджет в первом чтении.



Министерство финансов на состоявшемся 24 ноября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) резко повысило ставки по данным ценным бумагам в размере от 33 до 100 базисных пунктов. Это "печатный станок", работающий уже пятый месяц. (см. сообщение 15.09.2020 г.)



24.11.2020 г



При условии сохранения объемов потребления*, повышение тарифов за передачу электроэнергии для не бытовых пользователей покроет расходы, возникшие в результате решений власти по "зеленой энергетике" на 36-48%. Это не решит финансовой проблемы, но создаст огромные социальные.



* а они снизятся



Пока "ахметовские" в Кабмине шулерничаи с местом министра энергетики, сам Ахметов выиграл суды у другого "ахметовца" из ДФС на 276 млн. гривен.

Коломойский грызет локти и создает новый проект - "молодой, красивый Разумков". Богдан уже там.



По вопросу предоставления "Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19" (COVAX) вакцины для Украины. Представители нынешней украинской власти вводят граждан Украины в заблуждение. Фонд не предоставляет вакцину бесплатно и предлагает "... страны должны безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства ... " Фонд лишь следит за равномерным распределением вакцины для всех стран. Предоставление вакцины - это прежде всего вопрос финансирования"



То что Милованов лжет о причинах отсутствия второго транша МВФ - это уже даже не интересно. Интересно другое, находясь на должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства (с августа 2019 по март 2020 года) мог ли он не знать о грабеже запасов зерна Госрезерва и вывозе его с Украины (декабрь 2019 - март 2020) , если часть задействованных в этом структур находилась непосредственно в его ведении ?



Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации общих служб США начать процесс передачи полномочий президента США Джо Байдену.



То, о чем мы предупреждали еще в марте и апреле 2020 года, озвучил новоиспеченный советник главы ОПУ, бывший министр экономики Милованов - второго транша кредита МВФ в этом году не будет. Фактически он подтвердил, что все заявления высших лиц государства по теме получения кредита МВФ были либо откровенной ложью, либо болтовней бездарных руководителей. Впрочем Милованов тоже врет о причинах этой ситуации. Главной причиной отсутствия кредитования есть невыполнение условий Меморандума подписанных Украиной с МВФ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8553 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:31 Re: Політичні дискусії ruvex написав: Еще раз, для тех кто в танке. Если мало примера с татарами выше. Находите трансляции зимней олимпиады 2014 (7-23 февраля) уже там комментаторы вели речь, что сейчас во время олимпиады не может быть никаких военных действий, т.к. мировая общественность отреагирует. Даже по телевидению шли подобные разговоры, а представители власти об этом не думали? Понимаю, что возможно пересичные на кухнях об этом не говорили, но не о них сейчас речь. Время для реагирования было достаточно, даже до момента когда об этом стали говорить открыто, но ничего со стороны агрессора еще не предпринималось. Еще раз, для тех кто в танке. Если мало примера с татарами выше. Находите трансляции зимней олимпиады 2014 (7-23 февраля) уже там комментаторы вели речь, что сейчас во время олимпиады не может быть никаких военных действий, т.к. мировая общественность отреагирует. Даже по телевидению шли подобные разговоры, а представители власти об этом не думали? Понимаю, что возможно пересичные на кухнях об этом не говорили, но не о них сейчас речь. Время для реагирования было достаточно, даже до момента когда об этом стали говорить открыто, но ничего со стороны агрессора еще не предпринималось.

І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели. І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11251 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6845684668476848> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор