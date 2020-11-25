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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:34
ruvex написав: lapay написав:
Не ти один такий вумний. Американці попереджали, що насильне зміщення Януковича може спровокувати громадянській конфлікт і сепаратизм.
Просто не було іншого виходу, як вирвати кліща, з кров'ю, а Пуйло і Раша вже платять за свої дії і заплатять неминучим розвалом імперії.
Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс.
Отдавать территории, приводя в упадок свою экономику, молясь на кухне о том, чтобы у соседа все же сдохла корова, так себе план. Результат его очевиден, не в пользу для молящегося, что мы сейчас и наблюдаем.
Наблюдаем к сожалению форсирование обратного процесса, чем озвучено:
Ми не Раша чи Білораша, і тут не буде Паханів, яку б ціну за це не довелось заплатити. Якщо ти досі цього не зрозумів, то і до статусу вумного не доріс.
При чём с ликвидацией основ Государства.(демонтажа всего, изгнания населения, уничтожения ...)
Нет ГЛАВНОГО - изменения в Государстве "экономико-правовых отношений".
Идёт физическаое уничтожение "Государства Украина", его экономики, промышленности, науки, ....
- Всего, что может составлять основой возрождения Государства.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 25 лис, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:34
lapay написав:
І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели.
«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:42
ruvex написав:
«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»
Це про кого? Хто хоче сидіти під Паханом, то хай собі сидить. Це вже не наш клопіт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:09
ruvex написав: lapay написав:
І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели.
«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»
Ещё раз менее Языком Изоповым:
Вы предлагаете погрузить страну в сокращение поголовья представителей институтов Государственной власти, что утратили чувство ориентации повсеместно?
Перевести озвученное я думаю нет потребности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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