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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6845684668476848

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:34

  lapay написав:І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели.

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:42

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Це про кого? Хто хоче сидіти під Паханом, то хай собі сидить. Це вже не наш клопіт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 01:21

  ruvex написав:
  lapay написав:І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели.

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?
А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 05:19

Генерал-майора СБУ Шайтанова, задержанного в Киеве за связь с российскими спецслужбами, могли арестовать в Германии. Он контактировал с офицером ФСБ Егоровым из подразделеня, отвечающего за ликвидацию на Западе неугодных Кремлю лиц.

Об этом пишет немецкое издание Bild. По его информации, Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами, там за ними следили западные спецслужбы, которые помогали украинским коллегам. И до последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине. У Германии к генералу свой интерес. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого украинские спецслужбы назвали связным Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки. Оно занимается ликвидацией на Западе лиц, считающихся в РФ «террористами». В Германии это подразделение считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. Тоесть не исключена причастность к убийству как Егорова, так и Шайтанова, по крайней мере такое расследование ведется.

В результате разоблачение генерал-майора СБУ может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, которая раскинулась как в Германии, так и Францией, Хорватии – странах, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:23

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?
А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати?


Вот тогда по крайней мере можно было бы увидеть цену всех здешних диванных воинов
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