Додано: Чет 26 лис, 2020 05:19

Генерал-майора СБУ Шайтанова, задержанного в Киеве за связь с российскими спецслужбами, могли арестовать в Германии. Он контактировал с офицером ФСБ Егоровым из подразделеня, отвечающего за ликвидацию на Западе неугодных Кремлю лиц.



Об этом пишет немецкое издание Bild. По его информации, Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами, там за ними следили западные спецслужбы, которые помогали украинским коллегам. И до последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине. У Германии к генералу свой интерес. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого украинские спецслужбы назвали связным Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки. Оно занимается ликвидацией на Западе лиц, считающихся в РФ «террористами». В Германии это подразделение считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. Тоесть не исключена причастность к убийству как Егорова, так и Шайтанова, по крайней мере такое расследование ведется.



В результате разоблачение генерал-майора СБУ может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, которая раскинулась как в Германии, так и Францией, Хорватии – странах, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".