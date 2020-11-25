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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6845684668476848 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 25 лис, 2020 21:34 lapay написав: І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели. І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели.

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности» «Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности» Black Jack - White Business

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Повідомлень: 10191 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:42 Re: Політичні дискусії ruvex написав: «Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности» «Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Це про кого? Хто хоче сидіти під Паханом, то хай собі сидить. Це вже не наш клопіт. Це про кого? Хто хоче сидіти під Паханом, то хай собі сидить. Це вже не наш клопіт. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11252 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 01:21 ruvex написав: lapay написав: І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели. І що з того? Рішення захопити Крим Путін прийняв ще коли йшла олімпіада, а далі будь-які наші дії ні до чого б не призвели.

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности» «Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?

А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати? Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати? andrijk777

Повідомлень: 2669 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 05:19 Генерал-майора СБУ Шайтанова, задержанного в Киеве за связь с российскими спецслужбами, могли арестовать в Германии. Он контактировал с офицером ФСБ Егоровым из подразделеня, отвечающего за ликвидацию на Западе неугодных Кремлю лиц.



Об этом пишет немецкое издание Bild. По его информации, Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами, там за ними следили западные спецслужбы, которые помогали украинским коллегам. И до последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине. У Германии к генералу свой интерес. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого украинские спецслужбы назвали связным Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки. Оно занимается ликвидацией на Западе лиц, считающихся в РФ «террористами». В Германии это подразделение считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. Тоесть не исключена причастность к убийству как Егорова, так и Шайтанова, по крайней мере такое расследование ведется.



В результате разоблачение генерал-майора СБУ может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, которая раскинулась как в Германии, так и Францией, Хорватии – странах, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9302 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 643 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 08:23 andrijk777 написав: ruvex написав: «Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности» «Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?

А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати? Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати?



Вот тогда по крайней мере можно было бы увидеть цену всех здешних диванных воинов Вот тогда по крайней мере можно было бы увидеть цену всех здешних диванных воинов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4319 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 11:37 Ukrainian написав: Генерал-майора СБУ Шайтанова, задержанного в Киеве за связь с российскими спецслужбами, могли арестовать в Германии. Он контактировал с офицером ФСБ Егоровым из подразделеня, отвечающего за ликвидацию на Западе неугодных Кремлю лиц.



Об этом пишет немецкое издание Bild. По его информации, Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами, там за ними следили западные спецслужбы, которые помогали украинским коллегам. И до последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине. У Германии к генералу свой интерес. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого украинские спецслужбы назвали связным Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки. Оно занимается ликвидацией на Западе лиц, считающихся в РФ «террористами». В Германии это подразделение считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. Тоесть не исключена причастность к убийству как Егорова, так и Шайтанова, по крайней мере такое расследование ведется.



В результате разоблачение генерал-майора СБУ может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, которая раскинулась как в Германии, так и Францией, Хорватии – странах, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни. Генерал-майора СБУ Шайтанова, задержанного в Киеве за связь с российскими спецслужбами, могли арестовать в Германии. Он контактировал с офицером ФСБ Егоровым из подразделеня, отвечающего за ликвидацию на Западе неугодных Кремлю лиц.Об этом пишет немецкое издание Bild. По его информации, Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами, там за ними следили западные спецслужбы, которые помогали украинским коллегам. И до последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине. У Германии к генералу свой интерес. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого украинские спецслужбы назвали связным Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки. Оно занимается ликвидацией на Западе лиц, считающихся в РФ «террористами». В Германии это подразделение считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. Тоесть не исключена причастность к убийству как Егорова, так и Шайтанова, по крайней мере такое расследование ведется.В результате разоблачение генерал-майора СБУ может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, которая раскинулась как в Германии, так и Францией, Хорватии – странах, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни.

Война, батеньки, война.

Спасибо хоть "Запад" как-то беспокоится о своей безопасности.

В Украине ... - "проблемы".

Здесь я думаю нет Езопова языка.



Вернее в Украине ситуация, когда миллионы рабов, верят в Украину и дохтут на "царских рудниках", фронтах, заработках,... а другая часть глашатает им о будущем пакращанни с личных яхт, островов, вилл в тёплых странах. О новом "эффективном собственнике" которому они продадут всё и всех,только стоит дать успеть им продать Землю, заводы, Вузы, ... - страну Украину.



Хотя первые не понимают, что при любом раскладе они до лучшей жизни в любом случае не доживут.

Вторым же не хватает средств на покупку нового президента РФ, или США.



Поэтому "Война" - это проблемы населения. Перед ними стоит иная задача - Продать всё, всех, ... - за что только заплатят.(это к продаже собак у бабушек, или https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhi ... 52885.html )



Для "решения войны" - нанято горсть лицедеев, во главе с Кравчуком - их катают, кормят, они раздувают щёки, делают громкие звуки.... Но на оккупированной части Враг продолжает форсировать свои злочини, переваривает всё земли, промышленность, людей... И миллионы ... верят, что придёт освобождение Враг вернёт всё и заплатит за содеянное???? Ибо непрерывно вещают рабам о скором пакращанни. Война, батеньки, война.Спасибо хоть "Запад" как-то беспокоится о своей безопасности.В Украине ... - "проблемы".Здесь я думаю нет Езопова языка.Вернее в Украине ситуация, когда миллионы рабов, верят в Украину и дохтут на "царских рудниках", фронтах, заработках,... а другая часть глашатает им о будущем пакращанни с личных яхт, островов, вилл в тёплых странах. О новом "эффективном собственнике" которому они продадут всё и всех,только стоит дать успеть им продать Землю, заводы, Вузы, ... - страну Украину.Хотя первые не понимают, что при любом раскладе они до лучшей жизни в любом случае не доживут.Вторым же не хватает средств на покупку нового президента РФ, или США.Поэтому "Война" - это проблемы населения. Перед ними стоит иная задача - Продать всё, всех, ... - за что только заплатят.(это к продаже собак у бабушек, илиДля "решения войны" - нанято горсть лицедеев, во главе с Кравчуком - их катают, кормят, они раздувают щёки, делают громкие звуки.... Но на оккупированной части Враг продолжает форсировать свои злочини, переваривает всё земли, промышленность, людей... И миллионы ... верят, что придёт освобождение Враг вернёт всё и заплатит за содеянное????Ибо непрерывно вещают рабам о скором пакращанни. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8553 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:04 Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Алиев, думаю, никому не интересен, тем более, что ведет себя (пока) прямо-таки не удивление достойно. А вот Эрдогана обложат ограничениями теперь еще и с этой стороны. Бритосы точно поддержат, американцы - скорее всего. Султан в непосредственной близости от ЕС неприятен и даже опасен... zРадио

Повідомлень: 8477 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1570 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16 zРадио написав: Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Алиев, думаю, никому не интересен, тем более, что ведет себя (пока) прямо-таки не удивление достойно. А вот Эрдогана обложат ограничениями теперь еще и с этой стороны. Бритосы точно поддержат, американцы - скорее всего. Султан в непосредственной близости от ЕС неприятен и даже опасен... Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Алиев, думаю, никому не интересен, тем более, что ведет себя (пока) прямо-таки не удивление достойно. А вот Эрдогана обложат ограничениями теперь еще и с этой стороны. Бритосы точно поддержат, американцы - скорее всего. Султан в непосредственной близости от ЕС неприятен и даже опасен...

Если резолюция о нынешних рубежах, то все ок. По плану.



В случае тотального пожара по сев.Африке, берегам красного, обетованной, Нигерии,

останется два султана. ЕС в пору будет разучивать танец под балалайку и багламу.

чинанайдаопа-опачинанай Если резолюция о нынешних рубежах, то все ок. По плану.В случае тотального пожара по сев.Африке, берегам красного, обетованной, Нигерии,останется два султана. ЕС в пору будет разучивать танец под балалайку и багламу.чинанайдачинанай Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2076 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6845684668476848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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