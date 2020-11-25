«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:34
«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности»
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:42
Re: Політичні дискусії
Це про кого? Хто хоче сидіти під Паханом, то хай собі сидить. Це вже не наш клопіт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 26 лис, 2020 01:21
Не зрозуміло до чого це? Хто це проміняв свободу на безпеку?
А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати?
Додано: Чет 26 лис, 2020 05:19
Генерал-майора СБУ Шайтанова, задержанного в Киеве за связь с российскими спецслужбами, могли арестовать в Германии. Он контактировал с офицером ФСБ Егоровым из подразделеня, отвечающего за ликвидацию на Западе неугодных Кремлю лиц.
Об этом пишет немецкое издание Bild. По его информации, Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами, там за ними следили западные спецслужбы, которые помогали украинским коллегам. И до последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине. У Германии к генералу свой интерес. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого украинские спецслужбы назвали связным Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки. Оно занимается ликвидацией на Западе лиц, считающихся в РФ «террористами». В Германии это подразделение считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года. Тоесть не исключена причастность к убийству как Егорова, так и Шайтанова, по крайней мере такое расследование ведется.
В результате разоблачение генерал-майора СБУ может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, которая раскинулась как в Германии, так и Францией, Хорватии – странах, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 26 лис, 2020 08:23
Вот тогда по крайней мере можно было бы увидеть цену всех здешних диванных воинов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:37
Война, батеньки, война.
Спасибо хоть "Запад" как-то беспокоится о своей безопасности.
В Украине ... - "проблемы".
Здесь я думаю нет Езопова языка.
Вернее в Украине ситуация, когда миллионы рабов, верят в Украину и дохтут на "царских рудниках", фронтах, заработках,... а другая часть глашатает им о будущем пакращанни с личных яхт, островов, вилл в тёплых странах. О новом "эффективном собственнике" которому они продадут всё и всех,только стоит дать успеть им продать Землю, заводы, Вузы, ... - страну Украину.
Хотя первые не понимают, что при любом раскладе они до лучшей жизни в любом случае не доживут.
Вторым же не хватает средств на покупку нового президента РФ, или США.
Поэтому "Война" - это проблемы населения. Перед ними стоит иная задача - Продать всё, всех, ... - за что только заплатят.(это к продаже собак у бабушек, или
Для "решения войны" - нанято горсть лицедеев, во главе с Кравчуком - их катают, кормят, они раздувают щёки, делают громкие звуки.... Но на оккупированной части Враг продолжает форсировать свои злочини, переваривает всё земли, промышленность, людей... И миллионы ... верят, что придёт освобождение Враг вернёт всё и заплатит за содеянное???? Ибо непрерывно вещают рабам о скором пакращанни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:04
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Алиев, думаю, никому не интересен, тем более, что ведет себя (пока) прямо-таки не удивление достойно. А вот Эрдогана обложат ограничениями теперь еще и с этой стороны. Бритосы точно поддержат, американцы - скорее всего. Султан в непосредственной близости от ЕС неприятен и даже опасен...
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16
Если резолюция о нынешних рубежах, то все ок. По плану.
В случае тотального пожара по сев.Африке, берегам красного, обетованной, Нигерии,
останется два султана. ЕС в пору будет разучивать танец под балалайку и багламу.
чинанайдаопа-опачинанай
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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