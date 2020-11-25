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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:51
lapay написав:
МЗС Франції, в м'якій формі, послав сенаторів з їх папірцем за призначенням.
Вообще-то МИД Франции сказал не об этом, а о том, что ждет признания независимости Карабаха Арменией. Но ты, как обычно, пропустил все через призму ура-патриотизма ))) А то, что султан допрыгается - это практически факт. Единственное, что его может уберечь - это немощность Запада. Но тогда и нам придется несладко, потому что у нас "свой" султан на севере, спящий и видящий все левобережье + Одессу либо в своем составе, либо серой зоной
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:55
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Нам в любом случае придется не сладко.
То наша така доля, ну и география само собой)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:15
Ловим от клоунов очередное пакращання:
Украина единственная в мире страна, где в процессе "развития" сокращается производство и потребление электроэнергии.
Для непонимающих: сворачивается экономика и производства - отсасывается всё с населения.
"Роттердам +" - было плохо, теперь новый виток полной ж.о.п.ы - и всё "хорошо".
- Бред или Украина с населением получила новый удар?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 26 лис, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:24
zРадио написав:
Вообще-то МИД Франции сказал не об этом, а о том, что ждет признания независимости Карабаха Арменией. Но ты, как обычно, пропустил все через призму ура-патриотизма ))) А то, что султан допрыгается - это практически факт. Единственное, что его может уберечь - это немощность Запада. Но тогда и нам придется несладко, потому что у нас "свой" султан на севере, спящий и видящий все левобережье + Одессу либо в своем составе, либо серой зоной
А чого це, і досі, Вірменія не визнала Карабах? А так грозились, так грозились.
Так я можу підказати - бо тоді від вірменського Карабаху залишаться ріжки да ніжки, і ніякі миротворці не допоможуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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