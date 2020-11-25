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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6847684868496850>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:51

  lapay написав:МЗС Франції, в м'якій формі, послав сенаторів з їх папірцем за призначенням. :)


Вообще-то МИД Франции сказал не об этом, а о том, что ждет признания независимости Карабаха Арменией. Но ты, как обычно, пропустил все через призму ура-патриотизма ))) А то, что султан допрыгается - это практически факт. Единственное, что его может уберечь - это немощность Запада. Но тогда и нам придется несладко, потому что у нас "свой" султан на севере, спящий и видящий все левобережье + Одессу либо в своем составе, либо серой зоной
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:55

zРадио
Нам в любом случае придется не сладко.
То наша така доля, ну и география само собой)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:15

Ловим от клоунов очередное пакращання:

Украина единственная в мире страна, где в процессе "развития" сокращается производство и потребление электроэнергии.
Для непонимающих: сворачивается экономика и производства - отсасывается всё с населения.
"Роттердам +" - было плохо, теперь новый виток полной ж.о.п.ы - и всё "хорошо".
- Бред или Украина с населением получила новый удар?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 лис, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:24

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вообще-то МИД Франции сказал не об этом, а о том, что ждет признания независимости Карабаха Арменией. Но ты, как обычно, пропустил все через призму ура-патриотизма ))) А то, что султан допрыгается - это практически факт. Единственное, что его может уберечь - это немощность Запада. Но тогда и нам придется несладко, потому что у нас "свой" султан на севере, спящий и видящий все левобережье + Одессу либо в своем составе, либо серой зоной

А чого це, і досі, Вірменія не визнала Карабах? А так грозились, так грозились. :)
Так я можу підказати - бо тоді від вірменського Карабаху залишаться ріжки да ніжки, і ніякі миротворці не допоможуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:22

  zРадио написав:Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Алиев, думаю, никому не интересен, тем более, что ведет себя (пока) прямо-таки не удивление достойно. А вот Эрдогана обложат ограничениями теперь еще и с этой стороны. Бритосы точно поддержат, американцы - скорее всего. Султан в непосредственной близости от ЕС неприятен и даже опасен...

Це "пиль в глаза".
Захід повинен якось відреагувати на агресію, засудити тіпа :D , виразити "озабоченость".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:45

  ruvex написав:
  lapay написав:
  ruvex написав:объективная реальность в том, что Крым отдали, продали, подарили...как больше нравиться, так и называйте.

Не віддали чи продали, а насильно забрали. Ніхто і ніде не визнавав Крим не територією України, крім ватанів.
Забрали без крові не означає, що забрали справедливо, саме так, зазвичай, і забирає сильний в слабкого.

В армии у нас был старшина, отличный боевой мужик, прошел много в том числе боевые действия в трех странах. Так вот так говорил, если ты оставил автомат и пошел срать, а потом его не нашел, это у тебя не украли - это ты щенок про@ал.
Просто мысли, ничего личного.
Так же бы рассуждали про справедливость если бы дело касалось семьи, жены, детей?

:shock:
https://censor.net/ru/photo_news/323216 ... _syna_foto

На сегодня, благодаря "институту смотрящих в Украине" - 100% институтов государственной власти находятся в состоянии "тех, кто имеет мёртвых"(если они ещё живы, то их умерщвляют - это официально)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:13

  shapo написав:
  andrijk777 написав:А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати?

Вот тогда по крайней мере можно было бы увидеть цену всех здешних диванных воинов

И сейчас можно, в реалии, просто идти служить на срочную в свою армию, совка нет уже 30 лет, но повестки висят под звонками возле квартир пачками, а патриоты сидят за границей или в селах в погребах. Их же родители сидящие на форумах не для этого воспитывали.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:23

  ruvex написав:
  shapo написав:
  andrijk777 написав:А якби Росія дійшла до Києва у випадку війни, так як в Грузії, що б ви тоді співати?

Вот тогда по крайней мере можно было бы увидеть цену всех здешних диванных воинов

И сейчас можно, в реалии, просто идти служить на срочную в свою армию, совка нет уже 30 лет, но повестки висят под звонками возле квартир пачками, а патриоты сидят за границей или в селах в погребах. Их же родители сидящие на форумах не для этого воспитывали.

Таке було, є і буде. До чого тут "патріоти" чи "не патріоти"?
Ось в Вірменії сиділи тихенько, а коли Пашинян підписав капітуляцію, "патріоти" і "герої" пішли громити офіс президента(чи що там у них). "Патріоти" в усіх країнах одинакові.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:24

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:Их же родители сидящие на форумах не для этого воспитывали.

І що сини пишуть, зі східного фронту - хоч годують добре? А то якось незручно виходить - папаша так за цілістність України переживає, а діти не на фронті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:42

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:И сейчас можно, в реалии, просто идти служить на срочную в свою армию, совка нет уже 30 лет, но повестки висят под звонками возле квартир пачками, а патриоты сидят за границей или в селах в погребах. Их же родители сидящие на форумах не для этого воспитывали.

Таке було, є і буде. До чого тут "патріоти" чи "не патріоти"?

Об этом и речь, здесь было и будет во всем. Дальше обсуждение теряет смысл. Маска патриота давно сползла, шкурный интерес переварил. Зачем говорить о высоких материях, если разворовали даже Госрезерв. Ответ очевиден, так было, так будет. С одной лишь поправкой, так не было, но так есть.
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