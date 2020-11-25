Додано: Чет 26 лис, 2020 13:15

Ловим от клоунов очередное пакращання:



Украина единственная в мире страна, где в процессе "развития" сокращается производство и потребление электроэнергии.

Для непонимающих: сворачивается экономика и производства - отсасывается всё с населения.

"Роттердам +" - было плохо, теперь новый виток полной ж.о.п.ы - и всё "хорошо".

- Бред или Украина с населением получила новый удар?

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 лис, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.