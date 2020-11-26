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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6848684968506851>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:59

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:С одной лишь поправкой, так не было, но так есть.

З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:03

О национальных интересах, и кто их представляет, с их объёмом "мысли" и понимании сегодняшней ситуации - о чём я указывал ранее.
https://www.facebook.com/671f00bd-b909- ... b1e71fd8df
Фокин на пресконференции.
Бред, вообще как оно попало в лица, что представляют Украину?
Рекомендую подписаться : https://petition.president.gov.ua/petit ... FNd2cfWPUM
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22

Kudrjavuy
Зачем Вам вульгарная красночерная тряпка на арене, не будучи искусным матадором?
Не понимаю Вас.
Убедите.
пс. у нас много более достойных кандидатов. Напр. Андрей Луганский.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 26 лис, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:27

  lapay написав:З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.

Без сомнения, даже больше - ничего уже не построят.
Сомали.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:30

  ruvex написав:
  lapay написав:З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.

Без сомнения, даже больше - ничего уже не построят.
Сомали.

Респект.
До этого момента.
В сомализации категорически не согласен)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:03

  ruvex написав:С одной лишь поправкой, так не было, но так есть.

Коли це "так не было"? Коли Сталін за 3 колоски в ГУЛАГ посилав?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:04

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Зачем Вам вульгарная красночерная тряпка на арене, не будучи искусным матадором?
Не понимаю Вас.
Убедите.
пс. у нас много более достойных кандидатов. Напр. Андрей Луганский.

серед порохоботів немає достойних людей.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:13

unicdima
Не подобаються порохоботи, запропонуйте освідчених небайдужих представників Луганщини та Донеччини з інших політтаборів, і разом виберемо. Не бачу проблем. Більш зважена позиція ~ узгоджена дія кількох представників. Бо якщо не навчитися домовлятися у собі, то про які більш широкі перемовини ми тут балакаєм?!
так ніачьом
аби папі...ть
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:25

  unicdima написав:
  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Зачем Вам вульгарная красночерная тряпка на арене, не будучи искусным матадором?
Не понимаю Вас.
Убедите.
пс. у нас много более достойных кандидатов. Напр. Андрей Луганский.

серед порохоботів немає достойних людей.

Это ты, что ли достойный ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:30

  bevzaalex написав:Респект.
До этого момента.
В сомализации категорически не согласен)

Хорошо, пусть слегка гиперболировал, но реальность несколько окультурена, в тоже время оболванена для пересичного, но процесс движется, механизм запущен. Многие вещи в государстве выпадают из адекватного восприятия, для тех кто думает и главное видит. Многие ушли в себя от безысходности и ничего не замечают это приводит к разным решениям и последствиям. На лицо деградация и регресс - не период, тренд. Достаточно посмотреть вокруг, и критически проанализировать.
Black Jack - White Business
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ruvex
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