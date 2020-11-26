З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:59
Re: Політичні дискусії
З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:03
О национальных интересах, и кто их представляет, с их объёмом "мысли" и понимании сегодняшней ситуации - о чём я указывал ранее.
Фокин на пресконференции.
Бред, вообще как оно попало в лица, что представляют Украину?
Рекомендую подписаться :
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22
Kudrjavuy
Зачем Вам вульгарная красночерная тряпка на арене, не будучи искусным матадором?
Не понимаю Вас.
Убедите.
пс. у нас много более достойных кандидатов. Напр. Андрей Луганский.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 26 лис, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:27
Без сомнения, даже больше - ничего уже не построят.
Сомали.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:30
Респект.
До этого момента.
В сомализации категорически не согласен)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:03
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:04
серед порохоботів немає достойних людей.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:13
unicdima
Не подобаються порохоботи, запропонуйте освідчених небайдужих представників Луганщини та Донеччини з інших політтаборів, і разом виберемо. Не бачу проблем. Більш зважена позиція ~ узгоджена дія кількох представників. Бо якщо не навчитися домовлятися у собі, то про які більш широкі перемовини ми тут балакаєм?!
так ніачьом
аби папі...ть
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:25
Это ты, что ли достойный ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:30
Хорошо, пусть слегка гиперболировал, но реальность несколько окультурена, в тоже время оболванена для пересичного, но процесс движется, механизм запущен. Многие вещи в государстве выпадают из адекватного восприятия, для тех кто думает и главное видит. Многие ушли в себя от безысходности и ничего не замечают это приводит к разным решениям и последствиям. На лицо деградация и регресс - не период, тренд. Достаточно посмотреть вокруг, и критически проанализировать.
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