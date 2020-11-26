Додано: Чет 26 лис, 2020 17:44

Он отметил, что боевики ОРДЛО не являются членами ТКГ, и поэтому нельзя на минских переговорах рассматривать поданные ими предложения, и, в частности, их так называемый план по урегулированию ситуации на Донбассе

"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации"

Представители Кабмина не смогли ответить УНИАН на вопрос о том, будет ли обсуждаться на заседании вопрос локдауна

"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя", – заявил Бойко. Решение он объяснил тем, что сейчас потребители фактически платят только за транспорт электроэнергии

По информации депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, к такому решению правительство пришло после переговоров с Международным валютным фондом

– 32,2% относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ);

– 21,9% – к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП);

– 0,8% – к другим православным церквям;

– 43,1% заявили, что они "просто православные".

– поддерживают Томос – 33,3% (35,2%)

– не поддерживают – 16,7% (18%)



Министра инфраструктуры Владислава Криклия могут отправить в отставку, а вместо него назначить действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года

Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительств

Ітогі подвєдьом. 2020-11-26Кінець єпохи бідностіПеред местными выборами бросили кость в виде минималки 5000 грн и пообещали кость с мясом.Выборы прошли, можно обещание не выполнятьМожет показаться, что в борделе меняют персонал, но, по сути, меняют кровати