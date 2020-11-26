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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6848684968506851>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:27

  lapay написав:З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.

Без сомнения, даже больше - ничего уже не построят.
Сомали.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:30

  ruvex написав:
  lapay написав:З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.

Без сомнения, даже больше - ничего уже не построят.
Сомали.

Респект.
До этого момента.
В сомализации категорически не согласен)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:03

  ruvex написав:С одной лишь поправкой, так не было, но так есть.

Коли це "так не было"? Коли Сталін за 3 колоски в ГУЛАГ посилав?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:13

unicdima
Не подобаються порохоботи, запропонуйте освідчених небайдужих представників Луганщини та Донеччини з інших політтаборів, і разом виберемо. Не бачу проблем. Більш зважена позиція ~ узгоджена дія кількох представників. Бо якщо не навчитися домовлятися у собі, то про які більш широкі перемовини ми тут балакаєм?!
так ніачьом
аби папі...ть
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:30

  bevzaalex написав:Респект.
До этого момента.
В сомализации категорически не согласен)

Хорошо, пусть слегка гиперболировал, но реальность несколько окультурена, в тоже время оболванена для пересичного, но процесс движется, механизм запущен. Многие вещи в государстве выпадают из адекватного восприятия, для тех кто думает и главное видит. Многие ушли в себя от безысходности и ничего не замечают это приводит к разным решениям и последствиям. На лицо деградация и регресс - не период, тренд. Достаточно посмотреть вокруг, и критически проанализировать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:44

Ітогі подвєдьом. 2020-11-26

Ітогі подвєдьом. 2020-11-26

1) "Достали даже Кравчука": представитель Украины в ТКГ заявил, что прошедшее заседание стало самым жестким
Он отметил, что боевики ОРДЛО не являются членами ТКГ, и поэтому нельзя на минских переговорах рассматривать поданные ими предложения, и, в частности, их так называемый план по урегулированию ситуации на Донбассе

Кравчук призывает РФ взять ответственность за выполнение договоренностей лидеров "нормандской четверки"
"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации"

2) Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание
Представители Кабмина не смогли ответить УНИАН на вопрос о том, будет ли обсуждаться на заседании вопрос локдауна

3) Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения
"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя", – заявил Бойко. Решение он объяснил тем, что сейчас потребители фактически платят только за транспорт электроэнергии

Кінець єпохи бідності

4) Повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен могут перенести на конец 2021 года - депутат
По информации депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, к такому решению правительство пришло после переговоров с Международным валютным фондом

Перед местными выборами бросили кость в виде минималки 5000 грн и пообещали кость с мясом.
Выборы прошли, можно обещание не выполнять

5) К ПЦУ отнесли себя 32% православных Украины. 43% "просто православные" – Центр Разумкова
32,2% относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ);
21,9% – к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП);
– 0,8% – к другим православным церквям;
43,1% заявили, что они "просто православные".

У Томоса вдвое больше сторонников, чем противников. Многим все равно – опрос
поддерживают Томос – 33,3% (35,2%)
не поддерживают16,7% (18%)

Из церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Папе, меньше всего – патриарху Кириллу

6) Министра инфраструктуры могут отправить в отставку: СМИ рассказали, кем его заменят
Министра инфраструктуры Владислава Криклия могут отправить в отставку, а вместо него назначить действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова

СМИ: Степанова планируют уволить до конца 2020 года, новым главой Минздрава может стать санврач Ляшко
Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года

Может показаться, что в борделе меняют персонал, но, по сути, меняют кровати

7) Норвежская компания прекратила участие в Северном потоке-2 из-за санкций США
Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительств
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:00

ruvex
Тем лучше для остатка адекватных и активных. Это упрощает достижение цели.
А так да, прекрасно знаком с окружающей действительностью будучи в ней с ушам и руками. Плаваю, ныряю ...в общем наслаждаюсь)
ну и бдю утопающих, само собой)
так старшие учили
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:03

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:В їхньому розумінні патріотизм це співання по сто раз на майданах гімну та сумних пісень, вишиванка-шаровари-чуб, пам`ятники своїм поразкам, та побільше, подорожче. А як доходить до діла то не вважається поганим здати державні інтереси заради своїх.

А в твоєму розумінні патріотизм це що?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:09

У моей частной лавочки лжепророчеств,

нарисовался конкурирующий монополист,

да уж(, а так как тягаться с ним себе дороже,

пожалуй настало время уходить в тень.
Зображення
пс. не верьте им (с
ведь
будущего не знает никто
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:37

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Та нема тут нічого нового, ура-патріоти завжди були такими, що підтверджує історія України, відсутність довгий час власної держави.
В їхньому розумінні патріотизм це співання по сто раз на майданах гімну та сумних пісень, вишиванка-шаровари-чуб, пам`ятники своїм поразкам, та побільше, подорожче. А як доходить до діла то не вважається поганим здати державні інтереси заради своїх.
З таким "патріотизмом" Україна завжди втрачала незалежність і буде втрачати.

Я Вам открою тайну:
Под неистовый вой о национальных интересах, плохих комуняках, и т.д.
Было разрушено больше 70% советской экономики, промышленности, науки,.....
За то "национал-патриоты" стали самыми имущими жителями цивилизованных стран.
В Америке насчитали 1 трилион $ выведенного только из РФ.
Ранее звучало о суммарном размере выведенного из Украины в размере 1 триллиона $.
Но это было тогда, да и по "тем деньгам"...

Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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