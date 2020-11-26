Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima Не подобаються порохоботи, запропонуйте освідчених небайдужих представників Луганщини та Донеччини з інших політтаборів, і разом виберемо. Не бачу проблем. Більш зважена позиція ~ узгоджена дія кількох представників. Бо якщо не навчитися домовлятися у собі, то про які більш широкі перемовини ми тут балакаєм?! так ніачьом аби папі...ть
bevzaalex написав:Респект. До этого момента. В сомализации категорически не согласен)
Хорошо, пусть слегка гиперболировал, но реальность несколько окультурена, в тоже время оболванена для пересичного, но процесс движется, механизм запущен. Многие вещи в государстве выпадают из адекватного восприятия, для тех кто думает и главное видит. Многие ушли в себя от безысходности и ничего не замечают это приводит к разным решениям и последствиям. На лицо деградация и регресс - не период, тренд. Достаточно посмотреть вокруг, и критически проанализировать.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Он отметил, что боевики ОРДЛО не являются членами ТКГ, и поэтому нельзя на минских переговорах рассматривать поданные ими предложения, и, в частности, их так называемый план по урегулированию ситуации на Донбассе
"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации"
"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя", – заявил Бойко. Решение он объяснил тем, что сейчас потребители фактически платят только за транспорт электроэнергии
– 32,2% относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ); – 21,9% – к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП); – 0,8% – к другим православным церквям; – 43,1% заявили, что они "просто православные".
ruvex Тем лучше для остатка адекватных и активных. Это упрощает достижение цели. А так да, прекрасно знаком с окружающей действительностью будучи в ней с ушам и руками. Плаваю, ныряю ...в общем наслаждаюсь) ну и бдю утопающих, само собой) так старшие учили
unicdima написав:В їхньому розумінні патріотизм це співання по сто раз на майданах гімну та сумних пісень, вишиванка-шаровари-чуб, пам`ятники своїм поразкам, та побільше, подорожче. А як доходить до діла то не вважається поганим здати державні інтереси заради своїх.
unicdima написав:Та нема тут нічого нового, ура-патріоти завжди були такими, що підтверджує історія України, відсутність довгий час власної держави. В їхньому розумінні патріотизм це співання по сто раз на майданах гімну та сумних пісень, вишиванка-шаровари-чуб, пам`ятники своїм поразкам, та побільше, подорожче. А як доходить до діла то не вважається поганим здати державні інтереси заради своїх. З таким "патріотизмом" Україна завжди втрачала незалежність і буде втрачати.
Я Вам открою тайну: Под неистовый вой о национальных интересах, плохих комуняках, и т.д. Было разрушено больше 70% советской экономики, промышленности, науки,..... За то "национал-патриоты" стали самыми имущими жителями цивилизованных стран. В Америке насчитали 1 трилион $ выведенного только из РФ. Ранее звучало о суммарном размере выведенного из Украины в размере 1 триллиона $. Но это было тогда, да и по "тем деньгам"...
Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.