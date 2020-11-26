Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:55
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:09
Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:11
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:21
Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.
Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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