RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6848684968506851

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:55

  Kudrjavuy написав:Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 08.09.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:09

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.


Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:11

  shapo написав:Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?

И где там ложь?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 08.09.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:21

  Schmit написав:
  shapo написав:Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?

И где там ложь?

Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.
Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6848684968506851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26636)
26.11.2020 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.