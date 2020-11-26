Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6849685068516852> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 26 лис, 2020 18:55 Kudrjavuy написав: Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України. Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть. Schmit

Повідомлень: 1810 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 19:09 Schmit написав: Kudrjavuy написав: Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України. Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.



Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей? Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4322 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 19:11 shapo написав: Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей? Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?

И где там ложь? И где там ложь? Schmit

Повідомлень: 1810 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 19:21 Schmit написав: shapo написав: Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей? Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?

И где там ложь? И где там ложь?

Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.

Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4322 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей? Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?

И где там ложь? И где там ложь?

Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.

Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут

Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.

Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах. Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах. Schmit

Повідомлень: 1810 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:05 Schmit написав: shapo написав: Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.

Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут

Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.

Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах. Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах.



Как раз суть я и высказал, а ваш набор штампов о бедном ,обиженном украинском народе который нужно правильно воспитывать каким-то Портниковым и пр.не более чем миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае Как раз суть я и высказал, а ваш набор штампов о бедном ,обиженном украинском народе который нужно правильно воспитывать каким-то Портниковым и пр.не более чем миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4322 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:14 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.

Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут

Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.

Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах. Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах.



Как раз суть я и высказал, а ваш набор штампов о бедном ,обиженном украинском народе который нужно правильно воспитывать каким-то Портниковым и пр.не более чем миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае Как раз суть я и высказал, а ваш набор штампов о бедном ,обиженном украинском народе который нужно правильно воспитывать каким-то Портниковым и пр.не более чем миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае

Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).

Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина. Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина. Schmit

Повідомлень: 1810 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:26 Schmit написав: Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).

Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина. Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина.

Чтобы что-то построить нужно иметь немного больше дальновидности и ответственности чем забор своей хаты, в пределах которого ты готов защищать свою микродержаву и в тоже время за который ты НЕ готов выбросить мусор, ведь там уже нейтральная территория. Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, возможно не беда, что ничего существенного не построено, но должно бы. Хуже другое, ничего не сохранено, разграблено, разворовано. На повестке ископаемые ресурсы, после чего останется только редеющее население с преобладанием пенсионного большинства, с которого выдаивают последнее, и труба в которую эхом будет слышен крик беспомощности. Чтобы что-то построить нужно иметь немного больше дальновидности и ответственности чем забор своей хаты, в пределах которого ты готов защищать свою микродержаву и в тоже время за который ты НЕ готов выбросить мусор, ведь там уже нейтральная территория. Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, возможно не беда, что ничего существенного не построено, но должно бы. Хуже другое, ничего не сохранено, разграблено, разворовано. На повестке ископаемые ресурсы, после чего останется только редеющее население с преобладанием пенсионного большинства, с которого выдаивают последнее, и труба в которую эхом будет слышен крик беспомощности. Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 10205 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:32 ruvex написав: Schmit написав: Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).

Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина. Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина.

Чтобы что-то построить нужно иметь немного больше дальновидности и ответственности чем забор своей хаты, в пределах которого ты готов защищать свою микродержаву и в тоже время за который ты готов выбросить мусор, ведь там уже нейтральная территория. Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, возможно не беда, что ничего существенного не построено, но должно бы. Хуже другое, ничего не сохранено, разграблено, разворовано. На повестке ископаемые ресурсы, после чего останется только редеющее население с преобладанием пенсионного большинства, с которого выдаивают последнее, и труба в которую эхом будет слышен крик беспомощности. Чтобы что-то построить нужно иметь немного больше дальновидности и ответственности чем забор своей хаты, в пределах которого ты готов защищать свою микродержаву и в тоже время за который ты готов выбросить мусор, ведь там уже нейтральная территория. Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, возможно не беда, что ничего существенного не построено, но должно бы. Хуже другое, ничего не сохранено, разграблено, разворовано. На повестке ископаемые ресурсы, после чего останется только редеющее население с преобладанием пенсионного большинства, с которого выдаивают последнее, и труба в которую эхом будет слышен крик беспомощности.

А почему так - см. видео выше. А почему так - см. видео выше. Schmit

Повідомлень: 1810 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:41 Re: Політичні дискусії ruvex написав: Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка,

Щось давно не видно Нив на полях і доменних печей. Інфраструктура так, в основному совкова, так і в Японії вона, в основному, побудована ще в 60-тих. Заводи вже давно оновлені, за рідким виключенням.

Совок залишився, в основному, в головах, та навіть там вже 20% максимум. Щось давно не видно Нив на полях і доменних печей. Інфраструктура так, в основному совкова, так і в Японії вона, в основному, побудована ще в 60-тих. Заводи вже давно оновлені, за рідким виключенням.Совок залишився, в основному, в головах, та навіть там вже 20% максимум. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11260 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1147 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6849685068516852> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: bevzaalex і 0 гостейМодератори: ТупУм