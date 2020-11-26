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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:55
Kudrjavuy написав:
Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.
Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.
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Schmit
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:09
Schmit написав: Kudrjavuy написав:
Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.
Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.
Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:11
shapo написав:
Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?
И где там ложь?
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Schmit
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:21
Schmit написав: shapo написав:
Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?
И где там ложь?
Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.
Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Зачем постить этого лгуна-порохобота Портникова с его враньем о Израиле и сказках о "правильном воспитании" взрослых людей?
И где там ложь?
Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.
Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут
Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.
Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах.
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Schmit
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:05
Schmit написав: shapo написав:
Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.
Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут
Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.
Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах.
Как раз суть я и высказал, а ваш набор штампов о бедном ,обиженном украинском народе который нужно правильно воспитывать каким-то Портниковым и пр.не более чем миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:14
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Все о Израиле начиная с коррупции которая там есть как во всех странах только с уровня мэров крупных городов и выше и заканчивая тем что в Израиле на момент образования в 1948г не жило никакие несколько млн.
Да и само сравнение современной Украины с Израилем просто глупо. Даже если Путин завтра вдруг завоюет всю Украину ее гражданам ничего не будет, а если Израиль проиграет арабам хоть одну войну, то всех евреев там просто вырежут
Это придирки к мелочам, а не к сути. Впрочем, как всегда, когда нечего сказать.
Около сотни лет назад Украина уже проиграла войну и получила коллективизацию, репрессии, массовые депортации, несколько голодоморов. А нынешний результат - на 90% русскоговорящий «юговосток» РПЦ и скрепы в головах.
Как раз суть я и высказал, а ваш набор штампов о бедном ,обиженном украинском народе который нужно правильно воспитывать каким-то Портниковым и пр.не более чем миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).
Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина.
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Schmit
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:26
Schmit написав:
Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).
Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина.
Чтобы что-то построить нужно иметь немного больше дальновидности и ответственности чем забор своей хаты, в пределах которого ты готов защищать свою микродержаву и в тоже время за который ты НЕ готов выбросить мусор, ведь там уже нейтральная территория. Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, возможно не беда, что ничего существенного не построено, но должно бы. Хуже другое, ничего не сохранено, разграблено, разворовано. На повестке ископаемые ресурсы, после чего останется только редеющее население с преобладанием пенсионного большинства, с которого выдаивают последнее, и труба в которую эхом будет слышен крик беспомощности.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:32
ruvex написав: Schmit написав:
Да, да, Украины никогда не было и вообще ее создал членин (ну или австрийский генштаб).
Выучите лучше настоящую историю, а не московские фейки. Русь и есть Украина, и только Украина.
Чтобы что-то построить нужно иметь немного больше дальновидности и ответственности чем забор своей хаты, в пределах которого ты готов защищать свою микродержаву и в тоже время за который ты готов выбросить мусор, ведь там уже нейтральная территория. Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка, возможно не беда, что ничего существенного не построено, но должно бы. Хуже другое, ничего не сохранено, разграблено, разворовано. На повестке ископаемые ресурсы, после чего останется только редеющее население с преобладанием пенсионного большинства, с которого выдаивают последнее, и труба в которую эхом будет слышен крик беспомощности.
А почему так - см. видео выше.
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Schmit
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:41
ruvex написав:
Жила последние 30 лет Украина и живет в текущий момент за счет остатков достояния совка,
Щось давно не видно Нив на полях і доменних печей. Інфраструктура так, в основному совкова, так і в Японії вона, в основному, побудована ще в 60-тих. Заводи вже давно оновлені, за рідким виключенням.
Совок залишився, в основному, в головах, та навіть там вже 20% максимум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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