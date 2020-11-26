Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit Верно. Русь и есть Украина. Как бы это не нравилось нашим малороссийским восточным братьям, это так. Простим им, отщепенцам, эту маленькую великоимперскую слабость, на правах старшего.)
Исток, корни ~ здесь. Так было и так будет.
Шмит, мне становится грустно, когда вменяемые украинцы отвергают свою историю, в том числе и советский период, который полон невероятных достижений. Мы были частью, часто краеугольным камнем в фундаменте, великой страны.
Королев, Носов, Булгаков и многие многие украинцы сейчас тоже грустят вместе со мной.
Назад надо оглядываться, но смотреть исключительно Вперед. Помните об этом. В добрый путь!
Schmit написав:Русь и есть Украина, и только Украина.
Если бы убогие вятровичи не вычеркивали эту часть нашей истории, то бесспорно. А так у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили.
Точнее даже не мы, а за нас - русофобных манкуртов среди украинцев процента 2-3, не больше... Просто большинство занято решением социально-бытовых проблем, главная из которых - как семью прокормить. А крикливое пассионарное меньшинство сидит на грантах, щедро выделяемых всякими Канадами, чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало, поэтому времени на промывку мозгов, активизм, майданы и прочее безделье у них хоть отбавляй...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 3 разів.
bevzaalex - я так понимаю Вашей целью есть поиск путей впихивания радости и удовлетворения голодным украинцам через телевизор?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.