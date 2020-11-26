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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6849685068516852

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:47

Schmit
Верно. Русь и есть Украина.
Как бы это не нравилось нашим малороссийским восточным братьям, это так. Простим им, отщепенцам, эту маленькую великоимперскую слабость, на правах старшего.)


Исток, корни ~ здесь. Так было и так будет.

Шмит, мне становится грустно, когда вменяемые украинцы отвергают свою историю, в том числе и советский период, который полон невероятных достижений.
Мы были частью, часто краеугольным камнем в фундаменте, великой страны.

Королев, Носов, Булгаков и многие многие украинцы сейчас тоже грустят вместе со мной.

Назад надо оглядываться, но смотреть исключительно Вперед. Помните об этом.
В добрый путь!
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:49

  lapay написав:
  ruvex написав:С одной лишь поправкой, так не было, но так есть.

З однією поправкою - другу Хонку вже не побудують, перша залишиться неперевершеною.


А музей майдана построят? Или разворуют, как всегда, а непревзойденным останется монумент "Гора покрышек"? :mrgreen:

  lapay написав:Так я можу підказати - бо тоді від вірменського Карабаху залишаться ріжки да ніжки, і ніякі миротворці не допоможуть


Это определяет лишь военная инициатива. Сейчас она на стороне Азербайджана, а через несколько лет снова может быть на стороне Армении.

Признай завтра РФ т.н. народные республики, мы что - пойдем в наступление? Надеюсь, ты первым побежишь в добровольцы ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:54

  Schmit написав:Русь и есть Украина, и только Украина.


Если бы убогие вятровичи не вычеркивали эту часть нашей истории, то бесспорно. А так у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили.

Точнее даже не мы, а за нас - русофобных манкуртов среди украинцев процента 2-3, не больше... Просто большинство занято решением социально-бытовых проблем, главная из которых - как семью прокормить. А крикливое пассионарное меньшинство сидит на грантах, щедро выделяемых всякими Канадами, чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало, поэтому времени на промывку мозгов, активизм, майданы и прочее безделье у них хоть отбавляй...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:55

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.

Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.

Теперь все деяния против "злочинів влади" будут называться вражесской пропагандой.
В стране всё замечательно.
https://youtu.be/5sI9hgbhrh0?list=PLRVL ... gRG2JDcJA4
Выпуск радио "Донбасс реалии"

bevzaalex - я так понимаю Вашей целью есть поиск путей впихивания радости и удовлетворения голодным украинцам через телевизор?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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