Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit Верно. Русь и есть Украина. Как бы это не нравилось нашим малороссийским восточным братьям, это так. Простим им, отщепенцам, эту маленькую великоимперскую слабость, на правах старшего.)
Исток, корни ~ здесь. Так было и так будет.
Шмит, мне становится грустно, когда вменяемые украинцы отвергают свою историю, в том числе и советский период, который полон невероятных достижений. Мы были частью, часто краеугольным камнем в фундаменте, великой страны.
Королев, Носов, Булгаков и многие многие украинцы сейчас тоже грустят вместе со мной.
Назад надо оглядываться, но смотреть исключительно Вперед. Помните об этом. В добрый путь!
Schmit написав:Русь и есть Украина, и только Украина.
Если бы убогие вятровичи не вычеркивали эту часть нашей истории, то бесспорно. А так у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили.
Точнее даже не мы, а за нас - русофобных манкуртов среди украинцев процента 2-3, не больше... Просто большинство занято решением социально-бытовых проблем, главная из которых - как семью прокормить. А крикливое пассионарное меньшинство сидит на грантах, щедро выделяемых всякими Канадами, чтобы вытравить русскую историю, как будто ее и не существовало, поэтому времени на промывку мозгов, активизм, майданы и прочее безделье у них хоть отбавляй...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 3 разів.
bevzaalex - я так понимаю Вашей целью есть поиск путей впихивания радости и удовлетворения голодным украинцам через телевизор?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Schmit написав:Русь и есть Украина, и только Украина.
Если бы убогие вятровичи не вычеркивали эту часть нашей истории, то бесспорно. А так у РФ сейчас монополия, которую мы сами им уступили.
Откуда вы взяли, что вятровичи вычеркивают эту часть нашей истории? А вот что действительно вычеркнуто из нашей истории, так это период между Русью и Гетьманщиной. И вычеркнуто это мацковскими историками.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 26 лис, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Нацарювати 100 карбованців, тай втекти - стало національною ідеєю України.
Это не национальная идея, это мечты 73%. А какой народ, такая и власть.
Угадайте, когда и кем(на рисунке) была нарисована карикатура:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Тут єврейчик переплюнув самого себе... якийсь ізраїль який існує в сучасній історії з 1949 року - це держава...чи він вважає що якісь натовпи брудних кочівників,яких єгиптяни ганяли сраними ганчірками за 2000-2500 років до сьогодні -є підставою вважати ізраїль державою В той час коли Київська Русь - 900-1200 роки, Галицько-Волинська -1200-1400 Козацька доба - 1500-1700 Він не вважає підставою... Ти напевно талмудів перечитався і сонце тобі голову напекло...
shapo написав:миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Тут єврейчик переплюнув самого себе... якийсь ізраїль який існує в сучасній історії з 1949 року - це держава...чи він вважає що якісь натовпи брудних кочівників,яких єгиптяни ганяли сраними ганчірками за 2000-2500 років до сьогодні -є підставою вважати ізраїль державою В той час коли Київська Русь - 900-1200 роки, Галицько-Волинська -1200-1400 Козацька доба - 1500-1700 Він не вважає підставою... Ти напевно талмудів перечитався і сонце тобі голову напекло...
Вот вылезло это чудо с привычными оскорблениями на национальном уровне. Бывший прапор СА, а ныне щирый украинский националист уже допер что на этом форуме не его будут банить за "разжигание национальной розни" сколько бы он дерьма сейчас не выплюнул. Чтобы не повторять один и тот же сюжет отвечать тебе, убогому, не буду, просто иди НАХ