Додано: Чет 26 лис, 2020 20:47

Schmit

Верно. Русь и есть Украина.

Как бы это не нравилось нашим малороссийским восточным братьям, это так. Простим им, отщепенцам, эту маленькую великоимперскую слабость, на правах старшего.)





Исток, корни ~ здесь. Так было и так будет .



Шмит, мне становится грустно, когда вменяемые украинцы отвергают свою историю, в том числе и советский период, который полон невероятных достижений.

Мы были частью, часто краеугольным камнем в фундаменте, великой страны.



Королев, Носов, Булгаков и многие многие украинцы сейчас тоже грустят вместе со мной.



Назад надо оглядываться, но смотреть исключительно Вперед. Помните об этом.

В добрый путь!

Мы порохоботы - Сила (с yarg