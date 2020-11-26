Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Тут єврейчик переплюнув самого себе... якийсь ізраїль який існує в сучасній історії з 1949 року - це держава...чи він вважає що якісь натовпи брудних кочівників,яких єгиптяни ганяли сраними ганчірками за 2000-2500 років до сьогодні -є підставою вважати ізраїль державою В той час коли Київська Русь - 900-1200 роки, Галицько-Волинська -1200-1400 Козацька доба - 1500-1700 Він не вважає підставою... Ти напевно талмудів перечитався і сонце тобі голову напекло...
Вот вылезло это чудо с привычными оскорблениями на национальном уровне. Бывший прапор СА, а ныне щирый украинский националист уже допер что на этом форуме не его будут банить за "разжигание национальной розни" сколько бы он дерьма сейчас не выплюнул. Чтобы не повторять один и тот же сюжет отвечать тебе, убогому, не буду, просто иди НАХ
Сіоніська наволоч Зніми меймурку і сам прочитай що ти написав.. Потім погугли мою відповідь І зрозумієш що ти недобиток(або недорізок) Так брехати в очі як ти , тут не ризикує ніхто. тому тебе й банять постійно. А коли ти ще відкритим текстом посилаєш - то банять тебе навіть не за твоє смерд.че рило, а за твою кацапську поведінку свині.яка в гостях пробує господарів повчати..
Kudrjavuy написав:bevzaalex - я так понимаю Вашей целью есть поиск путей впихивания радости и удовлетворения голодным украинцам через телевизор?
Нет, что Вы.) Мне не нужна публичность и излишнее внимание к моей скромной персоне. Просто поверьте на слово. Меня интересует жизнь и ее участники. Не более.
https://dnews.dn.ua/news/757225 Видео я выставлял на форуме. статья за 10. Что интресно, сегодня узнал - "а воз и ныне там". Это в зоне ООС. Понять, что происходи по всей Украине - полная.... Но стоит выйти на Бельведер, среди неторопливо гуляющих сытых "Фокиных" и ты понимаешь, что не на то государство сделал ставку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Нацсовет увидел угрозу нацбезопасности и территориальной целостности Украине в анонсе телемарафона «реванш соросятни», который вышел на телеканале ЗИК.
По мнению Нацсовета, распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята".
К тому же, как заявляет Нацсовет, эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".
По итогу Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала.
Kudrjavuy Выкладенная Вами информация более уместна в хорошо известной теме ув. mortimer'а. Признаю, что без удовольствия знакомлюсь с такими "новостями", больно, но знакомлюсь. Ввиду своего интровертизма, у меня очень узкий круг общения, поэтому весточки и соображения на этот счет, пытаюсь перекидывать в том числе и через Вас. Потрудитесь и Вы, на месте, в полях, и на локальных инетполянах и соцпабликах. Ведь здесь, на форуме в теме, довольно малочисленная и самоопределенно.самодостаточная площадка аудитории с вкраплениями заинтересованных лиц. Всех благ! в этом непростом и достойном деле.